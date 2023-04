Qui fabrique SYLVOX TV ?

M. Golden, en tant qu’âme de la société SYLVOX, possède un talent et un enthousiasme inégalés pour l’industrie de l’affichage.

Après avoir obtenu son MBA, M. Golden a travaillé chez KONKA, une société d’affichage. Dans son travail, il a montré sa super capacité de travail et sa profonde compréhension de l’industrie. Il maîtrise non seulement diverses technologies d’affichage, mais possède également une connaissance approfondie des tendances du marché, ainsi que d’excellentes compétences en gestion. Au cours de ses 15 années à KONKA en tant que directeur général de la succursale, directeur général de la région des ventes et directeur général du département des affaires à l’étranger. Il ne lui a fallu que quatre ans pour faire passer les activités d’exportation de KONKA de 12 millions de dollars à 400 millions de dollars.

M. Golden a fondé KONTECH en 2009

En 2009, M. Golden a fondé KONTECH, une société d’équipements d’affichage axée sur la recherche et le développement de technologies et de solutions de produits pour l’affichage intelligent, la télévision spéciale et l’affichage commercial. Sous la direction de M. Golden, KONTECH, après plus de dix ans d’innovation et de développement continus, est devenue une marque leader dans l’industrie du segment des écrans.

Les réalisations exceptionnelles de KONTECH :

Il a coopéré avec des sociétés d’affichage célèbres telles que KONKA, SKYWORTH et BOE pendant de nombreuses années et a acquis une grande reconnaissance et confiance. En juin 2016, le téléviseur étanche de KONTECH est devenu un écran spécial pour le reportage de l’événement « Coupe d’Europe » ; Elle a accumulé plus de 100 brevets de recherche et développement technologique et est devenue une entreprise nationale de haute technologie en Chine et une entreprise spécialisée et innovante dans la province du Guangdong. Ses ventes de télévision dans les prisons représentent plus de 60 % du marché américain et la télévision solaire représente plus de 30 % du marché africain.

En 2021, SYLVOX est fondée

Avec des années d’expérience en R&D TV et une pensée innovante, M. Golden a trouvé les lacunes du marché TV existant. Grâce à une discussion approfondie des besoins et des habitudes de vie des consommateurs, il estime que la télévision ne doit pas se limiter au salon, mais doit être intégrée à davantage de scènes de vie pour offrir aux utilisateurs une expérience audiovisuelle de haute qualité à tout moment et n’importe où.

En 2021, M. Golden et son épouse, Mme Tracy, en tant que co-fondateurs, co-fondent la marque SYLVOX et lancent officiellement le concept de « Full Scene TV ». Le champ d’application des produits de la marque SYLVOX comprend la télévision extérieure, la télévision de cuisine, la télévision de salle de bain, la télévision de camping-car, la télévision de chambre, la télévision portable, la télévision commerciale, etc., ce qui réalise vraiment le concept de permettre aux utilisateurs d’utiliser la télévision n’importe où.

Mme Tracy, une femme dynamique, passionnée de plein air et créative, a une vision d’entreprise pointue et une pensée novatrice, et a joué un rôle essentiel dans la création de la marque SYLVOX. En tant que designer en chef de la marque SYLVOX, elle a mis en place un style de design délicat, moderne et dynamique, qui est devenu l’un des principaux éléments de compétitivité de la marque SYLVOX.

La suggestion de Mme Tracy est de combiner les mots « sylvan » et « vox » pour former le nom de marque « SYLVOX », ce qui indique que la marque SYLVOX s’engage à créer une télévision pleine scène grâce à la technologie audiovisuelle, offrant aux utilisateurs un son immersif. -expérience visuelle dans divers environnements. Dans le même temps, le nom de la marque exprime également le respect et le souci de la nature, de la vie et de l’environnement écologique.

Réalisations de SYLVOX

En deux ans depuis sa création, SYLVOX a réalisé des réalisations remarquables :

En avril 2021, SYLVOX gagne la confiance de la plateforme Amazon et devient son fournisseur en raison de ses excellentes performances dans les catégories spéciales TV ; En juin 2022, SYLVOX a coopéré avec Google et a obtenu l’autorisation officielle de Google TV, devenant ainsi la première marque de télévision pleine scène au monde équipée du système Google TV; En décembre 2022, SYLVOX représentait plus de 60 % du marché de la télévision spéciale de plateforme en ligne aux États-Unis et est devenue l’une des marques de télévision de renommée mondiale ; En mars 2023, la station DTC de SYLVOX Europe a officiellement ouvert ses portes. Actuellement, les plates-formes de SYLVOX sur les étagères incluent Amazon, la station SYLVOX DTC, Walmart, Wayfair, Newegg et de nombreuses autres plates-formes en ligne.

Domaine produit SYLVOX

SYLVOX prend les utilisateurs au centre, accorde une attention à la qualité des produits et à la qualité du service, et poursuit constamment l’excellence comme philosophie d’entreprise. À l’heure actuelle, SYLVOX dispose d’un champ de produits riche, couvrant de nombreuses scènes telles que la maison, les voyages et les achats des utilisateurs.

Produits déjà lancés :

Les produits de programme de « Votre cinéma extérieur privé » comprennent : les téléviseurs extérieurs des séries DECK, POOL et GARDEN ; Haut-parleurs Bluetooth d’extérieur de la série Elf S2 ; Support mural rotatif à double bras ; Housse étanche pour téléviseur extérieur ;

Produits RV TV : série de remorques ; Série de véhicules ; série de tournées ; Série limousine

Produits TV de salle de bains : série de miroir ; Série Miroir Plus

Produits TV de cuisine : Série de pommes de terre

Bientôt lancé

Série cinéma TV extérieure

Série de signalisation TV commerciale extérieure

Téléviseur portable série mobile

Télévision de cuisine de la série Steak

À l’avenir, afin d’apporter aux utilisateurs une meilleure expérience audiovisuelle et des contenus plus personnalisés, SYLVOX continuera à lancer des produits plus innovants. SYLVOX deviendra l’une des meilleures marques de télévision au monde grâce à une innovation continue, au développement de produits plus en phase avec la demande du marché et les préférences des consommateurs, et à l’amélioration constante de la compétitivité de la marque et de sa position sur le marché.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine