Tableau blanc : comment créer et partager des modèles personnalisés

Microsoft Whiteboard est un outil de collaboration qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des tableaux blancs interactifs en ligne. L’une des fonctionnalités les plus récentes et les plus utiles de Microsoft Whiteboard est la possibilité d’enregistrer et de partager des modèles personnalisés pour différents types de tâches et de projets.

Les modèles personnalisés arrivent sur le tableau blanc

Les modèles personnalisés sont un moyen de gagner du temps et d’améliorer la cohérence et la qualité des tableaux blancs. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de brainstorming, une carte mentale, un organigramme, un calendrier ou tout autre format fréquemment utilisé. Les modèles personnalisés peuvent être enregistrés dans le cloud et accessibles depuis n’importe quel appareil ou application compatible Microsoft Whiteboard, comme Teams, Surface ou le Web. Pour créer un modèle personnalisé, vous devez suivre ces étapes :

– Ouvrez Microsoft Whiteboard et créez un nouveau tableau blanc ou ouvrez-en un existant.

– Ajoutez les éléments que vous souhaitez inclure dans le modèle, tels que des formes, du texte, des images, des notes autocollantes, etc.

– Cliquez sur le bouton de menu (trois lignes horizontales) dans le coin supérieur gauche de l’écran et sélectionnez « Enregistrer comme modèle ».

– Attribuez un nom au modèle et cliquez sur « Enregistrer ».

Comment partager un modèle de tableau blanc

– Ouvrez Microsoft Whiteboard et cliquez sur le bouton de menu (trois lignes horizontales) dans le coin supérieur gauche de l’écran.

– Sélectionnez « Mes modèles » et choisissez le modèle que vous souhaitez partager.

– Cliquez sur le bouton de partage (une icône de personne avec un signe plus) dans le coin supérieur droit de l’écran.

– Choisissez votre méthode de partage préférée, comme envoyer un lien par e-mail, copier le lien dans le presse-papiers ou inviter des personnes directement depuis l’application.

– Les destinataires pourront ouvrir le lien et utiliser le modèle sur leurs propres tableaux blancs.

Cette fonctionnalité a été annoncée par Ian Mikutel, el jefe de producto de Microsoft Whiteboard para Teams y Surface, en su cuenta de Twitter el 30 de marzo de 2023. En su tweet, Mikutel destacó los beneficios de crear y compartir plantillas personalizadas para las tareas más comunes y facilitar la colaboración con el équipe. Il a également inclus le hashtag # Microsoft365 et mentionné Microsoft Teams et Jeff Teper, le vice-président de Microsoft 365.

????Vient de sortir : enregistrez et partagez vos propres modèles personnalisés dans Microsoft Whiteboard ! Il est enfin là ! Gagnez du temps, créez des modèles personnalisés pour vos tâches les plus courantes et partagez-les facilement avec votre équipe. #Microsoft365 @MicrosoftTeams @jeffteper pic.twitter.com/Pi2Zui6XpS – Ian Mikutel (@IanMikutel) 30 mars 2023

Microsoft Whiteboard est un outil très polyvalent et puissant qui permet aux utilisateurs de travailler ensemble de manière créative et productive. Avec des modèles personnalisés, vous pouvez tirer pleinement parti de cet outil et l’adapter aux besoins spécifiques de chaque projet. Si vous voulez en savoir plus sur Microsoft Whiteboard et ses fonctionnalités, vous pouvez visiter son site officiel ou suivre Ian Mikutel sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières nouvelles.



