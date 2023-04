La NASA annonce les noms des astronautes de la mission Artemis 2 sur la Lune

L’équipage sera composé de quatre astronautes, trois américains et un canadien, qui voyageront à bord du vaisseau spatial Orion autour de la Lune en 2024.

Les quatre premiers astronautes de la mission Artemis 2 (officiellement Artemis II) qui ramènera les humains sur la Lune des décennies après la dernière mission Apollo seront les Américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen, choisis parmi 41 astronautes. considéré comme convenable. Leurs noms ont été annoncés aujourd’hui, le 3 avril 2023, par la NASA et l’ASC, l’Agence spatiale canadienne, lors d’une conférence de presse à Ellington Field au Johnson Space Center de la NASA, à Houston, au Texas, diffusée en direct, au cours de laquelle la composition de l’équipage de la deuxième des trois missions Artemis a été révélée, la première du programme lunaire avec des astronautes à bord, dont le lancement est prévu en novembre 2024.

Les astronautes d’Artemis 2 voleront autour de la Lune

Les quatre astronautes voyageront à bord du vaisseau spatial Orion qui fera le tour de la Lune sans y atterrir, puis reviendra sur Terre, marquant une nouvelle étape dans la nouvelle ère de l’exploration lunaire. Le survol durera environ 10 jours et ouvrira en fait la voie à de futures missions vers la Lune, dont l’atterrissage de la première femme et de la première personne noire, prévu dans le cadre d’Artemis III qui, pas avant 2025, amènera les astronautes retour pour laisser leurs empreintes sur le sol lunaire.

La deuxième mission du programme Artemis, promu par la NASA en collaboration avec l’ASC, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), sera donc le premier essai en vol habité, dans le but de tester les « fondamentaux capacités humaines pour l’exploration de l’espace lointain, la fusée Space Launch System (SLS) et le vaisseau spatial Orion – précise l’agence spatiale américaine -. La mission de 10 jours testera et mettra à l’épreuve les systèmes de survie du vaisseau spatial Orion pour démontrer les capacités et les techniques nécessaires pour vivre et travailler dans l’espace d’une manière que seuls les humains peuvent faire. »

Le retour du satellite 50 ans après les missions Apollo

La mission Artemis II s’appuie sur le succès du test de survol sans pilote (Artemis I), qui s’est terminé en décembre 2022 après un voyage de 25 jours qui a marqué le début de cette nouvelle phase d’exploration lunaire, des décennies après la dernière mission historique Apollo, en 1972. Par rapport au programme Apollo qui, au total, a conduit à l’atterrissage de 12 astronautes, avec les missions Artemis, la NASA vise non seulement à ramener des humains sur la Lune, mais aussi à s’engager sur une voie qui conduira à terme à la un avant-poste permanent, qui permettra d’établir une présence humaine durable et, par la suite, de lancer des missions vers Mars.

Au cours de la mission Artemis 1 autour du satellite, le vaisseau spatial Orion a parcouru des milliers de kilomètres au-delà de la Lune, plus loin de la Terre que tout autre vaisseau spatial jamais construit pour les humains et prouvant que les systèmes de survie critiques peuvent soutenir les astronautes dans des missions à long terme.

Le succès de cette mission a donc permis de définir les détails d’Artemis II, qui sera basé précisément sur le vol d’essai d’Artemis I sans pilote : les quatre astronautes – le commandant Reid Wiseman, le pilote Victor Glover et les spécialistes de mission Christina Kock et Jeremy Hansen – partira du Kennedy Space Center de la NASA, en Floride, à bord du vaisseau spatial Orion qui sera lancé selon un profil de vol appelé « trajectoire de retour libre hybride », une trajectoire orbitale particulière entre deux corps célestes dans laquelle la gravité d’attraction du second corps fait revenir l’engin spatial sur l’orbite du premier sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des manœuvres propulsives.

Plus précisément, le vaisseau spatial effectuera plusieurs manœuvres pour augmenter son orbite autour de la Terre et finalement placer l’équipage sur une trajectoire de retour libre lunaire, dans laquelle la gravité terrestre ramènera naturellement Orion sur Terre après avoir survolé la Lune.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :