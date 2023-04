Apple s’est trompé sur AR, dit Tim Cook; Steve lui a appris à l’admettre

Apple s’est trompé sur le potentiel des casques et des lunettes de réalité augmentée, a déclaré le PDG Tim Cook, ajoutant que Steve Jobs lui avait appris à être prêt à admettre ses erreurs.

Le reste du long profil et de l’interview de GQ couvre un terrain familier et les points de discussion habituels de Cook…

Pour être juste envers Cook, ses premiers commentaires dédaigneux prédisaient que Google Glass échouerait, et il ne s’était certainement pas trompé à ce sujet. Mais il reconnaît à Zach Baron de GQ qu’il s’est trompé sur le potentiel des casques et des lunettes AR plus généralement.

Il y a des années, interrogé sur la possibilité qu’Apple fabrique des lunettes, dans le moule de Google Glass, un des premiers produits AR, Cook a déclaré à Ian Parker du New Yorker qu’il était sceptique à l’égard de l’entreprise : « Nous avons toujours pensé que les lunettes n’étaient pas une solution intelligente. déplacer, d’un point de vue que les gens n’auraient pas vraiment envie de les porter. Ils étaient intrusifs, au lieu de pousser la technologie à l’arrière-plan, comme nous l’avons toujours cru. Il a alors déclaré: « Nous avons toujours pensé que cela échouerait et, vous savez, jusqu’à présent, c’est le cas. » Quand j’en parle avec Cook, il rit. « Ma pensée évolue toujours. Steve m’a bien appris : ne jamais se marier avec ses convictions d’hier. Pour toujours, si on vous présente quelque chose de nouveau qui dit que vous avez eu tort, admettez-le et allez de l’avant au lieu de continuer à vous accroupir et à dire pourquoi vous avez raison.

Cook a également réitéré la formule d’Apple pour décider d’entrer ou non sur un marché, en se posant deux questions

Pouvons-nous apporter une contribution significative, d’une manière ou d’une autre, quelque chose que les autres ne font pas? Pouvons-nous posséder la technologie principale? Je ne suis pas intéressé à rassembler des morceaux de trucs de quelqu’un d’autre. Parce que nous voulons maîtriser la technologie primaire. Parce que nous savons que c’est ainsi que vous innovez.

Il y a eu beaucoup de sceptiques en ce qui concerne le prochain casque d’Apple, suggérant qu’Apple s’est trompé en décidant de se lancer sur ce marché, et Cook donne à nouveau la ligne habituelle de l’entreprise à ce sujet.

« Pratiquement tout ce que nous avons fait, il y avait beaucoup de sceptiques », dit Cook. « Si vous faites quelque chose qui est à la limite, il y aura toujours des sceptiques. »

Célèbre, l’iPhone et l’Apple Watch ont été largement prédits pour échouer.

Le reste du profil ressasse les choses habituelles : l’emploi du temps de Cook, sa lecture des e-mails des clients, la conception d’Apple Park pour encourager la collaboration, sa décision de rejoindre Apple, devenant le PDG après le décès de Steve, regardant vers l’avant plutôt que vers l’arrière, son amoureux de la randonnée, le « Pourquoi es-tu encore là ? histoire d’un directeur des opérations décrivant un problème en Chine, pourquoi il était prêt à s’engager avec Trump, décidant de sortir comme gay, l’importance de la confidentialité dans la technologie, la position environnementale d’Apple, ne voulant pas que les gens regardent leur téléphone toute la journée, le croissance des Services.

