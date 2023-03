Le risque d’impacts d’astéroïdes géants est pire que prévu, selon une étude

La fréquence d’impact des astéroïdes d’un diamètre d’environ 1 kilomètre est beaucoup plus élevée que prévu à ce jour. Le risque a été déterminé en analysant des cratères sur Terre.

La collision d’astéroïdes gigantesques contre la Terre serait beaucoup plus fréquente qu’on ne le suppose à ce jour, augmentant de fait le risque d’un « hiver d’impact » et de dommages très graves au niveau régional/national. Selon une étude présentée à l’American Astronomical Society Division of Planetary en 2003, en fait, la fréquence des collisions de corps célestes d’un diamètre d’environ 1 kilomètre est de 1 tous les 600 000 ans, mais une enquête récente a déterminé une fréquence beaucoup plus élevée , égal à un impact tous les 10 000 ans environ. Cela a des implications importantes pour la gestion de la défense planétaire, étant donné que la première mission de démonstration de ce type, basée sur la sonde DART s’est écrasée dans une « roche spatiale », n’a été menée qu’à la fin de l’année dernière.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt (Maryland) a déterminé que l’impact d’astéroïdes d’un diamètre d’environ 1 kilomètre est nettement plus fréquent qu’on ne le pensait auparavant, en étroite collaboration avec des collègues de l’Université de Western Ontario (Canada). Les chercheurs, coordonnés par le Dr JB Garvin de l’agence aérospatiale américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir réévalué les dimensions de quatre cratères d’impact formés au cours du dernier million d’années par autant de NEO (Near Earth Objects), c’est-à-dire d’objets qui orbitent près de la Terre. Les cratères ont été analysés avec de nouvelles techniques d’enquête basées sur un nouveau modèle numérique d’élévation (DEM), élaboré à partir des données collectées via le LIDAR équipé sur les satellites (GEDI et ICESat-2) et les images stéréo commerciales de Planet et Maxar WorldView.

En termes simples, grâce à cette technique plus raffinée, le Dr Garvin et ses collègues ont découvert que les cratères analysés sont nettement plus grands qu’on ne le pensait auparavant. Analyser les bords des anciens cratères d’impact n’est pas facile en raison des processus biologiques et géologiques en cours sur notre planète, qui altèrent et modifient continuellement les surfaces en faisant disparaître certains détails. Grâce à la nouvelle méthode, les chercheurs ont découvert que ces cratères sont 2 à 3 fois plus grands que précédemment déterminés, avec des bords déplacés à plusieurs kilomètres. Cela indique qu’ils ont été causés par des astéroïdes plus gros, plus énergétiques et destructeurs. Par exemple, le cratère Zhaminshin au Kazakhstan n’aurait pas un diamètre de 12-14 kilomètres, mais de 30 kilomètres. Celui de Pantasma récemment découvert en Amérique centrale est décrit comme ayant un diamètre de 14 kilomètres, mais avec les nouvelles analyses le bord extérieur du cratère atteindrait 35 kilomètres (avec un anneau intérieur central de 14,8 km). Bosumtwi au Ghana aurait plutôt un diamètre de 26,8 kilomètres contre les 10,8 kilomètres précédemment estimés, tout comme Itturalde en Bolivie aurait un cratère de 30,4 kilomètres au lieu de 10 kilomètres.

Ces révélations, toutes liées à des astéroïdes tombés en moins d’un million d’années, suggèrent que les collisions de roches spatiales géantes capables de déclencher un « hiver d’impact » – en raison de débris projetés dans l’atmosphère – sont bien plus fréquentes qu’on ne l’imaginait auparavant. Le risque n’est donc pas seulement de catastrophes régionales ou nationales – un astéroïde de 100 mètres anéantirait New York causant la mort de millions de personnes – mais aussi de catastrophes mondiales, précisément à cause de l’impact hivernal, qui ferait baisser les températures et entraînerait la mort de nombreux organismes végétaux, catalysant le risque de famines sans précédent et d’effondrement de la biodiversité. « Les cratères d’impact récents de NEO peuvent avoir été plus grands et plus énergétiques que ne le suggèrent les études actuellement publiées, en raison de notre analyse dDEM à très haute résolution », ont expliqué les auteurs de l’étude. « Ces données topographiques nous permettent de réévaluer le rôle de tels impacts dans l’histoire récente de la Terre et ont des implications pour la défense planétaire. Les impacts des NEO au cours du dernier million d’années sont plus élevés que le taux de cratérisation moyen du Phanérozoïque et peuvent refléter un aspect auparavant non reconnu », ont conclu les chercheurs. Les détails de la recherche « Reassedding the past million years of NEO impact cratering on Earth via High Resolution digital topography » ont été présentés lors de la Lunar and Planetary Science Conference 2023.

