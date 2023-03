Anker livre enfin le nouveau kit de microphone double sans fil M650 pour iPhone et Mac

Après avoir été révélé pour la première fois au CES 2023, le dernier accessoire axé sur le travail d’Anker est enfin disponible. Le kit de microphone AnkerWork M650 comprend une paire de micros sans fil ainsi qu’un récepteur Lightning ou USB-C qui le rend tout aussi remarquable pour l’enregistrement avec iPhone que pour le podcasting à domicile à partir de votre Mac. Maintenant disponible à l’achat, nous décomposons à quoi s’attendre sous le pli.

Les microphones sans fil AnkerWork M650 sont enfin disponibles

La gamme AnkerWork a connu des révélations passionnantes au fil des ans pour aider les créateurs à tirer le meilleur parti de leurs configurations, et aujourd’hui, la dernière est officiellement arrivée. Le nouveau kit de microphone M650 offre une paire de micros sans fil, qui sont emballés dans un étui de chargement simplifié. Ressemblant un peu plus à des écouteurs surdimensionnés qu’à des microphones, le package comprend deux des offres sans fil ainsi que le module émetteur.

Chacun des microphones est équipé de la technologie de suppression du bruit VoiceShield d’Anker, qui est également soutenue par trois réglages différents, selon que vous voulez un son naturel ou un enregistrement plus isolé. Il y a un capteur de son sans perte à double canal, qui est renvoyé au récepteur via la transmission TrueLink. Le codec LC3plus prend en charge une distance de 656 pieds de votre appareil, avec de faibles délais, ce qui indique que vous pouvez également compléter confortablement les enregistrements vidéo avec l’audio de l’un ou l’autre microphone. Oh, et les microphones d’Anker peuvent tous deux enregistrer en même temps pour collecter l’audio de deux personnes à la fois.

Les deux se connectant au module émetteur inclus, l’appareil se branche sur votre appareil via l’un des connecteurs interchangeables. Il est compatible avec iPhone, iPad, Mac, etc. et comprend à la fois un adaptateur Lightning et USB-C dans la boîte. L’appareil dispose également d’un petit écran tactile pour régler les paramètres d’enregistrement à la volée et surveiller les niveaux sonores.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, chacun des microphones eux-mêmes pourra enregistrer pendant six heures à la fois. L’étui de charge inclus augmente cela à 15 heures d’enregistrement total, vous permettant de passer toute la journée sans avoir à vous brancher. Ensuite, sur une note similaire, les microphones peuvent stocker jusqu’à sept heures d’audio non compressé à la fois sans avoir pour transférer les enregistrements vers un autre appareil.

Le kit de microphone AnkerWork M650 est également disponible en deux couleurs de base différentes, mais a une astuce supplémentaire dans sa manche pour mieux se fondre dans une variété d’environnements. Chaque micro présente un design magnétique qui vous permet d’échanger les coques entre les styles noir métallique, or doux et jade foncé. Il peut se fixer via l’un des clips de revers ainsi qu’avec les aimants intégrés.

Ce ne sera pas la première fois que nous verrons une entreprise sortir un kit de microphone sans fil comme celui-ci. L’année dernière, DJI a lancé sa propre offre avec le kit DJI Mic. Nous nous sommes éloignés assez favorablement après avoir jeté un coup d’œil pratique à l’expérience, qui est un peu plus simple que l’offre d’Anker. Mais à 329 $, le kit de microphone M650 ressemble à une meilleure valeur avec son PDSF plus abordable.

Maintenant disponible à l’achat, le kit de microphone AnkerWork M650 coûte actuellement 249,99 $. Il est disponible directement auprès d’Anker, ainsi que sur la vitrine officielle d’Amazon de la marque.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :