Une IA a découvert un cancer du sein avant les médecins : « On ne l’avait pas vu »

Le logiciel a réduit la charge de travail de 30 % et augmenté le taux de détection de 13 %. Lors d’examens en Hongrie, il a reconnu 22 tumeurs que les radiologues n’avaient pas remarquées.

Cela se passe à l’intérieur de l’hôpital du comté de Bács-Kiskun près de Budapest. La radiologue Éva Ambrózay regarde une mammographie, ses collègues disent qu’il n’y a aucun signe de cancer, pourtant l’intelligence artificielle (IA) a dessiné deux cercles rouges. Comme l’explique le New York Times, ce cas n’est pas isolé. Les médecins ont découvert que l’IA peut voir les principes du cancer du sein mieux que les humains

L’Institut national du cancer a estimé qu’environ 20 % des cancers ne sont pas reconnus lors d’une mammographie de dépistage. Le timing est cependant essentiel si l’on parle de ce type de pathologie. Et c’est ainsi que les nouvelles technologies peuvent devenir un allié utile. Il ne remplacera pas les médecins, mais il est possible que dans un proche avenir un patient choisisse la clinique sur un nouveau paramètre. Comme l’a déclaré László Tabár, l’un des principaux éducateurs en mammographie en Europe : « Je rêve du jour où les femmes iront dans un centre de traitement du cancer du sein et demanderont : ‘Utilisez-vous l’intelligence artificielle ou non ?’

L’intelligence artificielle appliquée à la médecine

La Hongrie est l’un des terrains d’essai les plus importants pour tester les nouvelles technologies de dépistage du cancer du sein. Les systèmes d’IA ont déjà été testés en 2021 et collaborent désormais avec des médecins pour détecter le cancer. D’autres études seront nécessaires, l’IA doit être testée pour voir si elle peut reconnaître des formes plus complexes de cancer du sein, réduire les faux positifs et produire des résultats précis sur les femmes de tous âges, ethnies et morphologies. Mais les premiers résultats sont encourageants. Le Dr Ambrózay a expliqué au New York Times qu’elle était initialement sceptique quant à la nouvelle technologie, mais ensuite « j’ai été rapidement conquise ». Et en fait, après avoir sorti la radiographie d’une femme avec une petite tumeur, il a dit « ici l’intelligence artificielle a vu quelque chose, qui semblait sortir de nulle part ». Ils n’ont même pas remarqué la tumeur.

L’intelligence artificielle appliquée à la médecine est depuis longtemps un sujet débattu qui divise les sceptiques et les prophètes qui parlent de la fin du travail humain. En 2017, Geoff Hinton, un chercheur en intelligence artificielle, a déclaré au New Yorker que la technologie remplacerait les radiologues dans cinq ans. « Je pense que si vous travaillez comme radiologue, vous êtes comme Coyote Willy dans le dessin animé. Vous êtes déjà au bord de la falaise, mais vous n’avez pas encore baissé les yeux. Il n’y a pas de sol en dessous. » Ce n’est pas tout à fait le cas, l’IA peut être une excellente aide pour le moment, mais il y a toujours un besoin de médecins humains qui interprètent, vérifient et systématisent les résultats qu’elle produit.

Comment fonctionne l’IA qui reconnaît le cancer du sein

Peter Kecskemethy, informaticien, et Tobias Rijken, expert en apprentissage automatique, ont fondé Kheiron Medical Technologies, une société de logiciels pour aider à détecter le cancer du sein grâce à l’intelligence artificielle. Et les premiers résultats ont montré comment la nouvelle technologie pourrait devenir une ressource précieuse pour les radiologues. Ils ont utilisé plus de cinq millions de mammographies historiques de patients avec des diagnostics connus pour former l’intelligence artificielle. Des rapports ont été fournis par des cliniques et des institutions universitaires hongroises et argentines, telles que l’Université Emory.

Non seulement cela, Kheiron Medical Technologies a également embauché 12 radiologues pour étiqueter les images et enseigner à l’IA comment reconnaître le cancer en fonction de différents facteurs. De cette façon, la technologie est capable de créer un modèle pour distinguer les mammographies avec cancer des normales. En un mot, partant d’une base, il chasse les anomalies. L’année dernière, Kecskemethy a expliqué que le logiciel avait été testé auprès de 275 000 cas de cancer du sein. L’IA lit les scans comme un radiologue, réduit la charge de travail de 30 % et augmente le taux de détection de 13 %.

Tests avec des patients en Hongrie

En 2021, la clinique MaMMa Klinika de Budapest a décidé de tester la technologie de Kheiron sur ses patients. L’IA a pu voir au-delà du regard humain, il y a eu 22 cas où elle a identifié une tumeur qui n’avait pas été reconnue par les radiologues. « C’est un énorme pas en avant », a déclaré le Dr András Vadászy, directeur de MaMMa Klinika, au New York Times. « Si ce processus sauve une vie ou deux, cela en vaudra la peine. »

Désormais, d’autres pays suivront l’exemple hongrois. Le NHS Scotland déploiera l’IA de Kheiron dans six cliniques, il sera également utilisé dans 30 centres de dépistage du cancer du sein du NHS England. L’hôpital universitaire d’Oulu en Finlande se joindra également au projet, et à Oman un bus se déplacera pour effectuer un dépistage à l’aide de l’intelligence artificielle.

