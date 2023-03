Comment connecter Oculus Quest 2 à PS5 [Guide]

Il existe de nombreuses façons de profiter de vos jeux. Avec autant de plateformes parmi lesquelles choisir et des milliers de jeux à choisir et à jouer, vous pouvez toujours vous divertir et passer un bon moment avec vos amis. Personne ne pense vraiment à combiner deux plateformes différentes pour profiter de ses jeux. Je veux dire, cela semble indésirable et même pas une bonne idée à ce stade. Mais, et si nous vous disions que vous pouvez jouer à vos jeux PlayStation 5 en VR mais que vous ne voulez pas acheter le casque PSVR ?

Si vous possédez le casque Quest 2 et possédez également une PS5, il existe un moyen pour vous de jouer à vos jeux PS5 sur votre casque Quest 2. Bien sûr, il n’existe aucun moyen officiel et aucune des marques ne vous recommande d’utiliser les deux appareils pour jouer à vos jeux. Cependant, il existe un moyen pour vous de jouer à vos jeux PS5 sur votre Oculus Quest 2.

Commençons.

Comment connecter Meta Oculus Quest 2 à PS5

Avant d’examiner les étapes à suivre pour connecter votre Quest 2 à la PS5, vous aurez besoin de quelques éléments. Voici la liste des choses dont vous avez besoin.

Réseau Wi-Fi

Playstation 5

Manette PlayStation 5

Casque Meta Oculus Quest 2

PC prenant en charge la lecture à distance

Configuration système requise pour la lecture à distance

Voici la configuration système requise pour exécuter le logiciel Remote Play de Sony sur votre PC.

Système d’exploitation : Windows 10 32/64 bits

Processeur : Intel Core i7 ou plus récent

Espace de stockage : 100 Mo+

RAM : 2 Go +

Résolution d’affichage : 1024 x 786+

Carte son

Port USB

Comment configurer la lecture à distance sur PS5

Ainsi, pour que vos jeux PS5 fonctionnent sur votre casque Quest 2, vous devez d’abord configurer la lecture à distance sur votre PC. Voici les étapes pour configurer la lecture à distance sur votre PC.

Tout d’abord, vous devrez télécharger la version PC de l’application Remote Play. Vous pouvez obtenir l’application en vous rendant sur ici à la page de téléchargement officielle. Installez le programme et suivez les étapes que vous voyez à l’écran. Maintenant, dirigez-vous vers votre PS5 et ouvrez le menu Paramètres. Maintenant, sélectionnez Système suivi de Lecture à distance. Assurez-vous d’activer l’option Activer la lecture à distance. Maintenant, revenez au menu Système sous Paramètres et sélectionnez l’option Économie d’énergie. Sélectionnez les fonctionnalités disponibles en mode repos. Cochez les deux options indiquant Connecté à Internet et Activer la PS5 à partir du réseau. Ces paramètres ne doivent être configurés que la première fois que vous utilisez le mode Repos. La prochaine fois que vous voudrez utiliser la lecture à distance avec votre téléphone ou votre PC, vous n’aurez pas à toucher à ces paramètres.

Comment configurer la lecture à distance sur un PC

Maintenant que vous avez effectué les réglages nécessaires pour la lecture à distance sur votre PS5, il est temps de configurer la lecture à distance sur votre PC afin de pouvoir la faire fonctionner pour votre casque Quest 2.

Tout d’abord, activez votre PS5 pour entrer en mode repos. Maintenant, procurez-vous votre manette PS5 et connectez-la à votre PC. Ouvrez l’application Remote Play sur votre PC et sélectionnez Se connecter à pSN. Ici, vous devez entrer les mêmes détails de compte PSN que vous avez utilisés sur votre PS5. Une fois connecté, cliquez sur l’option Paramètres pour régler la résolution vidéo. Choisissez celui qui fonctionne le mieux avec la vitesse de votre réseau actuel. Enfin, cliquez sur l’option PS5. L’application Remote Paya commencera à rechercher la PS5. Une fois votre console PS5 démontée, la sortie d’affichage de votre PS5 sera désormais affichée sur l’écran de votre PC.

Comment configurer Meta Quest 2 pour les jeux PS5

Avant de passer à ces étapes, assurez-vous que vous disposez d’un compte secondaire pouvant être poursuivi pour votre manette PS5. Tout simplement parce que si vous utilisez le compte principal, vous ne pourrez pas utiliser le fichier de sauvegarde des jeux sur votre PS5.

Tout d’abord, téléchargez Virtual Desktop pour votre PC ainsi que sur votre Méta Quête 2. L’application sur le Quest 2 vous coûtera 19,99 $. Installez l’application PC et connectez-vous à l’application avec votre compte Oculus. En gardant l’application de streamer ouverte, lancez l’application Virtual Desktop sur votre Quest 2. L’application sur votre Quest 2 recherchera automatiquement votre PC et s’y connectera immédiatement. Une fois connecté, vous devriez voir le bureau de votre PC apparaître sur votre casque. Lancez l’application PS Remote Play maintenant. Maintenant, une fois que vous voyez l’écran de votre PS5 dans votre casque, appuyez sur le bouton PS de votre manette. Vous devez vous connecter au compte secondaire pour pouvoir utiliser la manette avec votre Quest 2. Une fois que tout cela est fait, accédez à l’écran d’accueil de votre PS5. Vous pouvez maintenant choisir parmi les nombreux jeux sauvegardés sur votre PS5 et jouer tout de suite. Notez que pour jouer à ces jeux, la manette de la PS5 sera utilisée à la place de la manette de la Quest 2.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez connecter votre casque Meat Quest 2 à votre PS5 et jouer immédiatement à vos jeux PS5. Oh, si vous possédez une PS4, vous pouvez également suivre ces étapes car elles sont similaires. Bien sûr, c’est un peu une méthode détournée pour connecter votre Meta Quest 2 à votre PS5, mais cela fonctionne tout de suite car il n’y a pas de méthode officielle disponible.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

