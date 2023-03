Les personnes handicapées pourront vivre et travailler dans l’Espace : « Nos problèmes deviennent des ressources »

Le projet AstroAccess a effectué des vols en apesanteur avec un équipage handicapé. L’objectif est de rendre l’Espace inclusif et les premiers tests montrent que c’est possible.

C’est un monde à l’envers où les règles sont renversées, d’abord la gravité. C’est précisément pour cette raison que les personnes handicapées pourraient transformer leurs handicaps en atouts dans l’Espace. Le projet AstroAcess l’a bien compris, et pour cette raison, il a décidé d’investir dans la recherche, en lançant des étudiants, des athlètes et des artistes handicapés sur des vols paraboliques avec la Zero Gravity Corporation. « Le handicap n’est pas seulement un fauteuil roulant, nous devons élargir cette réflexion », a déclaré Dwayne Fernandes à Gizmodo. Il n’a pas de jambes et a participé à un vol parabolique avec un équipage de recherche handicapé. « Si vous voulez que l’espace soit un endroit viable et commercialement viable, vous devez parler aux personnes handicapées. »

Pour une fois ne pas avoir de jambes peut être un avantage, en effet sans elles vous êtes plus léger et donc il est moins cher de lancer un astronaute, ou les aveugles qui ne souffrent pas du mal des transports, des nausées et des maux de tête étant immunisés aux repères visuels qu’ils créent souvent désorientation dans l’espace. « Les personnes avec des sacs de stomie n’ont pas à s’inquiéter de toutes ces toilettes gênantes dans l’espace. Vous pensez que ces personnes ont des physiologies trop compliquées, mais elles sont en fait plus simplifiées à certains égards. »

Le projet AstroAccess pour les handicapés dans l’espace

« Il n’y a pas de sortie dans l’espace », a déclaré Fernandes. « Vos pieds ne marchent pas, vos pieds sont juste ancrés. » Tout ce dont il aurait besoin pour vivre et travailler dans l’espace, a-t-il dit, serait « une paire de mousquetons et des crochets ». Tout change, même la perception de soi. « Sur ce vol en apesanteur, j’étais dans mon état, mais sans ses barrières », a expliqué Fernandes. « C’est devenu un sentiment profond et étrange qui m’a fait penser différemment à moi-même. Ma condition a changé dans un environnement d’apesanteur. Quand je suis en apesanteur, « je ne suis pas handicapé, je suis en fait super-habile. »

La mentalité militaire de la course à l’espace, héritière de la guerre froide a toujours été myope sur la question du handicap, AstroAccess veut donner un nouveau point de vue. Il a été fondé par Anna Voelker et George Whitesides au début de 2021 pour rendre l’espace plus accessible et garantir que « nous ne laissons pas derrière nous 25% de l’humanité ». Comme Voelker, le directeur exécutif d’AstroAccess, l’a expliqué à Gizmodo, le projet pourrait donner les « avantages à tout le monde et pas seulement à ceux qui ont été historiquement exclus de l’opportunité »

AstroAccess n’est pas seul dans cette bataille. L’Agence spatiale européenne a lancé le projet de faisabilité des parastronautes et, en novembre 2022, a nommé l’athlète paralympique britannique John McFall, le premier « parastronaute » de l’agence spatiale.. Ils ont en effet expliqué qu’ils souhaitaient élargir la définition de ce que indique avoir « le bon matériel » pour aller dans l’espace, et McFall inaugurera la voie de l’inclusion des personnes handicapées physiques dans d’éventuelles futures missions.

Essais d’apesanteur

AstroAccess a réalisé quelques tests et vols d’essai avec un équipage de personnes en situation de handicap pour comprendre comment travailler et surtout transformer les handicaps en atouts. Au cours des démonstrations, ils ont appliqué des guides tactiles muraux pour l’équipage malvoyant, des repères visuels à base de lumière pour l’équipage malentendant. Des ceintures d’ancrage ont également été testées pour les personnes handicapées des membres inférieurs, afin de leur permettre de rester en position pendant le vol. Aucun problème n’a été rencontré, en effet, l’équipage s’est orienté de manière indépendante, « indiquant clairement que les personnes handicapées peuvent voler en toute sécurité à bord de missions spatiales suborbitales », a déclaré AstroAccess après le test d’apesanteur.

John Kemp était également sur le vol, il est ambassadeur d’AstroAccess et défenseur des droits des personnes handicapées, il est né sans bras ni jambes sous les coudes et les genoux. Il a expliqué que le vol d’essai était à la fois libérateur et effrayant. « Chaque membre d’équipage était jumelé à une personne de support, ainsi qu’à trois astronautes et cinq médecins expérimentés au service des astronautes, dont Erik Viirre, le médecin qui a assisté Stephen Hawking lors de son vol en zéro-g en 2007 ».

Wells-Jensen, quant à lui, est le chef des opérations aériennes de 2023, est aveugle et a participé à deux vols paraboliques. « Si vous êtes aveugle et que vous flottez dans une pièce où il n’y a ni haut ni bas, c’est profondément désorientant, mais c’est aussi un pays magique », a-t-elle déclaré à Gizmodo. « C’est incroyable et c’est merveilleux, mais c’est aussi sacrément déroutant. » Lorsque vous flottez en apesanteur, « vous ne touchez rien et vous ne savez pas où est le bas ». Pour une meilleure orientation, Well-Jensen a testé les signaux acoustiques avant le vol. L’idée était bonne, mais ils n’ont pas tenu compte du bruit interne de la cabine, « aucun de nous n’a entendu de bruit pendant les vols paraboliques, donc nous avons encore des questions pour l’équipage aveugle ». .

La grande question que se pose désormais AstroAccess est : « Comment aménager l’environnement pour qu’il soit accueillant ? ». L’objectif est de faire de l’Espace un lieu accessible à tous. « Ce que nous avons, c’est ce conglomérat unique d’activistes du handicap, de spécialistes de l’accessibilité et de leaders de l’industrie spatiale de renommée mondiale en un seul endroit, et qui n’existe nulle part ailleurs », ont-ils déclaré. « Nous rassemblons ces communautés et fournissons un haut niveau d’expertise. »

