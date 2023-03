Le concepteur de la console Sony PS6 dévoilé – quelque chose de nouveau arrive

Il y a eu des rumeurs sans fin au cours des deux dernières semaines selon lesquelles Mark Cerny, le concepteur de la PS5, est toujours en charge de la console PS6 de Sony. La majorité de ces rapports sont basés sur un brevet récent de Cerny qui décrit une technique pour accélérer le ray tracing sur la PS5. Cependant, plus de recherches montrent que cela peut être pour la PS6 de Sony au lieu de la PS5.

À tout le moins, cette rumeur concernant le design de la console PS6 est une estimation éclairée. Les utilisateurs de Twitter ont répandu des informations selon lesquelles Cerny est en charge de la conception de la PS6. Cerny était occupé au travail sur la marque PlayStation, « probablement la PS6 », selon @ PS6Countdown. Un autre utilisateur prétend avoir entendu quelque chose de similaire d’une source fiable. Cependant, il sera bon de prendre cette information avec des pincettes.

Cerny reste en charge de Sony PS6

Le brevet de Cerny n’est pas basé sur la technologie PS5, selon « Dictator » de Digital Foundry, qui apporte cette clarification sur le site Web de Resetera. Il a déclaré: «La PS5 et AMD n’ont pas une telle unité sur aucun matériel publié, alors que cette invention a une unité RT (unité en ray tracing) comme Intel ou Nvidia. Ceci est pour les versions ultérieures de la PlayStation. La Sony PS6 ou PS5 Pro/Slim peut être appelée cette « version itérative ». Il ne devrait pas être surprenant que Cerny soit en charge de la création de la Sony PS6 étant donné qu’il était le principal ingénieur système pour la PS4, la PlayStation Vita et la PS5. La date de sortie de la PS6 sera après 2027, et « The Last of Us 3 » devrait également arriver sur la PS6.

Sony PS5 Pro ou Slim ?

La PS5 Pro pourrait faire ses débuts dès avril 2023, selon Sony. Il devrait venir avec une puce plus puissante et un système de refroidissement plus efficace. Phonandroid, citant l’un de ses propres informateurs, a fourni l’information. Contrairement aux rapports précédents, la nouvelle itération de la console de Sony aura « Pro » plutôt que « Slim » dans son nom. La nouvelle technologie de refroidissement liquide de la PlayStation 5 Pro sera son principal argument de vente. Généralement, les PC de jeu l’utilisent. Par conséquent, nous pouvons en déduire que le nouveau système pourrait obtenir un processeur AMD mis à niveau. Le refroidissement liquide peut également entraîner des modifications de conception fondamentales.

Il est également important de noter que Sony doit empêcher la PlayStation 5 Pro de ruiner la PlayStation 5 standard. Semblable à ce qu’il faisait autrefois avec la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro, Sony souhaite que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro coexistent sur le marché des de nombreuses années.

Sony PS5 a différentes générations

Tom Henderson, cependant, ne pense pas que tous les rapports PS5 Pro/Slim soient corrects. Il affirme que le dernier modèle PS5 n’est que la «2e génération» de la PS5. Il a également déclaré que la PS5 de la 1ère génération serait retirée à la fin de cette année. Le fait qu’il ait reçu plus de rumeurs sur la PS6 que sur la PS5 Pro est encore plus intrigant.

Il pense que Sony souhaite produire moins de modèles PS5 afin de réduire les dépenses de production. Dans le passé, utiliser « Pro » aurait pu être une sage décision commerciale. Cependant, compte tenu du système actuel et de la rareté des composants, ce n’est plus logique.

Auparavant, il avait déclaré que le système de jeu PS5 connaîtrait une mise à niveau importante au milieu de 2023 et qu’une nouvelle console de jeu serait publiée en septembre de la même année. Ce dernier devrait avoir un disque DVD amovible.

À propos de Playstation

La première console PlayStation est sortie en 1994, et depuis lors, la marque a connu plusieurs itérations, notamment la PlayStation 2, la PlayStation 3 et la PlayStation 4. La dernière itération, la PlayStation 5, est sortie en novembre 2020. Les consoles PlayStation sont connus pour leurs graphismes de haute qualité, leur puissance de traitement avancée et leur vaste bibliothèque de jeux. Les consoles sont également populaires pour leurs capacités multijoueurs en ligne, qui permettent aux joueurs de se connecter avec d’autres joueurs du monde entier.

En plus des consoles, PlayStation propose également une variété de services, notamment le PlayStation Network (PSN), qui permet aux joueurs d’acheter et de télécharger des jeux, de se connecter avec d’autres joueurs et d’accéder à du contenu exclusif. PlayStation Now est un service de streaming qui permet aux utilisateurs de jouer à une bibliothèque de jeux à la demande.