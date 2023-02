Comment personnaliser l’écran de verrouillage sur les téléphones Samsung Galaxy (One UI 5)

Samsung a intensifié son jeu il y a quelques années avec la sortie de One UI. Et depuis lors, le titan de la technologie a beaucoup amélioré One UI conformément aux tendances actuelles. Parmi les systèmes d’exploitation personnalisés actuellement disponibles, One UI est le meilleur à bien des égards. Et avec One UI 5, Samsung a inclus la personnalisation de l’écran de verrouillage. Ici, vous saurez comment personnaliser l’écran de verrouillage sur les téléphones Samsung Galaxy.

L’année dernière, Samsung a surpris tout le monde avec la fonction de personnalisation de l’écran de verrouillage. Oui, c’est arrivé peu de temps après la fonctionnalité de personnalisation de l’écran de verrouillage d’iOS 16 qui a fait penser à de nombreux utilisateurs que Samsung copie Apple. Cependant, les utilisateurs de Samsung qui connaissent bien Good Lock ont ​​déjà pu personnaliser l’écran de verrouillage de Samsung.

La personnalisation de l’écran de verrouillage a toujours été un problème dans les téléphones Android. Sur les téléphones Samsung, la personnalisation de l’écran de verrouillage était possible via le module Good Lock, mais avec One UI 5.0, il est disponible par défaut. Et si votre téléphone n’est pas éligible pour la mise à jour One UI 5, vous pouvez utiliser Good Lock. Si votre téléphone est éligible, vous pouvez suivre ce guide.

Comme vous le savez, il existe de nombreuses options pour personnaliser ou modifier la configuration de l’écran d’accueil, mais si l’écran de verrouillage ne correspond pas à l’écran d’accueil, la configuration ne semble pas bonne. Mais lorsque l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil sont personnalisés, cela semble esthétique.

Liste des appareils pris en charge par la personnalisation de l’écran de verrouillage Samsung

La personnalisation de l’écran de verrouillage fait partie de la mise à jour One UI 5. Cela indique que tous les téléphones Samsung Galaxy qui ont reçu la mise à jour One UI 5 sont pris en charge. Il comprend des appareils tels que la série Galaxy S23, la série Galaxy S22, la série Galaxy S21, la série Galaxy S20, le Galaxy Note 20, le Galaxy A53, le Galaxy A72, le Galaxy A73 et bien d’autres. De plus, certains téléphones sont éligibles pour One UI 5 mais n’ont pas reçu la mise à jour. Dans ce cas, les utilisateurs doivent attendre la mise à jour.

Que pouvez-vous changer dans la personnalisation de l’écran de verrouillage Samsung ?

Avec One UI 5, les utilisateurs peuvent modifier de nombreux éléments tels que le papier peint, l’horloge, le texte, les emoji, l’affichage des notifications, etc. Et chaque élément est disponible avec de nombreux choix.

C’est comme l’écran d’accueil. Tout ce qui est disponible sur l’écran de verrouillage est personnalisable. Eh bien, pour certains éléments, les options seront limitées.

Les éléments que vous pouvez modifier dans l’écran de verrouillage sont :

Fonds d’écran

Fonds d’écran animés

Horloge

Polices

Notification

Raccourcis

Textes et emojis supplémentaires

Remarque : Avant de suivre les étapes, assurez-vous de désactiver lockstar ou d’autres modules Good Lock qui contrôlent l’écran de verrouillage. Sinon, vos modifications effectuées via la méthode donnée n’apparaîtront pas.

Comment changer l’écran de verrouillage Samsung

Ici, je vais diviser le guide détaillé en sections distinctes afin que vous puissiez facilement suivre le guide. Toutes les sections incluent un guide de personnalisation pour chaque élément sur l’écran de verrouillage.

Comment appliquer des fonds d’écran dans l’écran de verrouillage

La première et la plus importante partie de toute personnalisation est le fond d’écran. Qu’il s’agisse de la configuration du bureau, de l’écran d’accueil du téléphone ou de la configuration de l’écran de verrouillage, Wallpaper rend tout bon. Il est important de choisir un bon fond d’écran pour une bonne configuration. Chaque téléphone Samsung est livré avec des fonds d’écran par défaut. Et avec One UI 5, Samsung a ajouté de nouveaux fonds d’écran sympas qui ont l’air plutôt bien. Cependant, vous pouvez toujours choisir de définir un fond d’écran personnalisé.

Touchez et maintenez l’écran de verrouillage. Appuyez sur le bouton Fonds d’écran en haut à gauche. Vous pouvez télécharger le fond d’écran qui se trouve dans l’image affichée à partir de notre collection YMWC.

Il affichera tous les fonds d’écran par défaut ainsi que les images que vous avez téléchargées manuellement. Choisissez maintenant le fond d’écran que vous souhaitez appliquer, puis appuyez sur Terminé. Si vous avez appliqué un fond d’écran Couleurs, vous pouvez modifier ses couleurs ainsi que son style en appuyant sur l’option Couleurs qui sera disponible en bas.

Si vous avez appliqué un fond d’écran que vous avez téléchargé manuellement, vous pourrez changer son filtre de couleur.



Astuce 1 : Vous pouvez définir le fond d’écran vidéo que vous avez téléchargé à partir de l’application Samsung Themes ou de toute vidéo disponible dans la mémoire de votre téléphone. L’option de rognage est disponible pour le papier peint vidéo.

Conseils 2 : Vous pouvez définir l’écran de verrouillage dynamique qui changera les fonds d’écran du pack que vous avez téléchargé. C’est un service par défaut disponible sur les téléphones Samsung.

Astuce 3 : Si vous n’aimez pas l’écran de verrouillage dynamique intégré, vous pouvez créer le vôtre. Vous pouvez choisir plusieurs fonds d’écran dans Gallery pour créer un pack de fonds d’écran. Et chaque fois que l’écran se réveille, vous trouverez un fond d’écran différent du pack.

Astuce 4 : Semblable à l’astuce 3, vous pouvez choisir un pack de fonds d’écran vidéo. Et le fond d’écran vidéo changera à chaque fois que l’écran se réveillera. Vous pouvez même couper la vidéo.

Comment changer le style, la police et la couleur de l’horloge

L’horloge est un élément essentiel lorsqu’il s’agit de l’écran de verrouillage. S’il n’y a pas d’horloge, ce ne serait pas un écran de verrouillage à part entière. Son but est d’afficher l’heure sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la serrure. Mais il est toujours amusant de personnaliser l’horloge pour qu’elle ait plus d’utilité que d’afficher l’heure.

Touchez et maintenez l’écran de verrouillage de votre téléphone Samsung. Appuyez maintenant sur l’horloge.

Il affichera différents styles, couleurs et polices d’horloge. Choisissez le style, la police et la couleur selon vos préférences ou qui correspondent à votre fond d’écran.

Vous pouvez également redimensionner la taille de l’horloge en faisant glisser les points noirs dans les coins. Et puis appuyez sur Terminé.

Comment modifier la disposition des notifications de l’écran de verrouillage

Vous pouvez également personnaliser l’apparence des notifications sur l’écran de verrouillage. Vous pouvez choisir d’afficher uniquement les icônes pour les notifications ou les notifications complètes. Pour le changer, suivez les étapes ci-dessous.

Touchez et maintenez l’écran de verrouillage. Appuyez maintenant sur l’espace de notification qui se trouve juste en dessous de l’espace de l’horloge.

Choisissez maintenant entre Icône uniquement ou Détails. Je préfère Icon uniquement pour les visuels minimalistes.

Après avoir modifié la mise en page, appuyez sur Terminé.

Comment définir un texte personnalisé sur l’écran de verrouillage

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez écrire n’importe quelle information telle qu’un texte ou un numéro qui peut être utilisé pour vous contacter au cas où quelqu’un trouverait votre téléphone. Mais si vous ne souhaitez pas afficher vos informations de contact, vous pouvez utiliser cet espace pour afficher des emojis, des citations ou tout ce qui ajoute à la configuration de l’écran de verrouillage. Voici comment le configurer.

Touchez et maintenez l’écran de verrouillage pour entrer en mode d’édition. Appuyez ensuite sur l’espace horizontal (informations de contact) disponible en bas.

Ici, vous pouvez écrire n’importe quoi. Et en utilisant les emojis du clavier, vous pouvez également entrer des emojis sympas.

Et une fois terminé, appuyez sur Terminé.

Comment ajouter ou modifier des raccourcis sur Samsung Lockscreen

Pour faciliter les choses, Samsung permet d’ajouter des raccourcis à l’écran de verrouillage. Vous pouvez accéder à ces applications sans ouvrir la serrure. Samsung n’autorise que deux raccourcis sur l’écran de verrouillage. Mais vous pouvez utiliser Good Lock pour surmonter la limitation. Ici, dans ce guide, nous partagerons les étapes en fonction de la fonctionnalité par défaut.

Appuyez longuement sur l’écran de verrouillage pour passer en mode édition. Appuyez maintenant sur la première icône de raccourci et choisissez l’application que vous souhaitez conserver comme raccourci.

Suivez le même processus pour le deuxième bouton de raccourci. Et enfin, appuyez sur Terminé.

Résultat final:

Voici donc comment personnaliser l’écran de verrouillage sur One UI 5 de Samsung. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour One UI 5, vous devez attendre la mise à jour avant de pouvoir suivre ce guide ultime de personnalisation de l’écran de verrouillage. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

