Switchback VR utilise le suivi des yeux pour rendre le jeu plus effrayant à chaque fois que vous clignez des yeux

Tourné vers l’avenir : le développeur britannique Supermassive Games travaille sur un jeu d’horreur qui utilise la technologie VR moderne de manière nouvelle et passionnante. Utilisant la technologie de suivi oculaire de la PlayStation VR2, Switchback VR utilise parfois un mécanisme de jeu unique dans lequel les ennemis ne bougent ou n’avancent sur vous que lorsque vous clignez des yeux. Gardez les yeux ouverts et vous serez en sécurité… peut-être. L’audio spatial aide à identifier les ennemis les plus proches afin que vous puissiez les éliminer de manière ordonnée.

The Dark Pictures: Switchback VR est décrit comme un jeu de tir d’horreur de montagnes russes au rythme effréné avec une touche. Situé dans l’univers Dark Pictures Anthology en tant que successeur spirituel de Until Dawn: Rush of Blood, le jeu est essentiellement une série de cauchemars qui se déroulent avec vous attaché sur le siège avant d’une montagne russe – tout en dérivant dans et hors de la conscience lors d’une expérience de mort imminente suite à un accident de train.

Chaque piste a plusieurs chemins, garantissant qu’il n’y aura pas deux parcours identiques. Des apparitions déformées sur un vaisseau fantôme aux sorcières, vampires et un tueur en série à la recherche de sang, il a apparemment tout le carburant du cauchemar.

Alejandro Arque Gallardo, directeur du jeu chez Supermassive, a tease une autre utilisation innovante du suivi oculaire qui fonctionne d’une manière complètement différente.

Supermassive profite également de l’haptique du PS VR2 pour intensifier l’immersion et donner aux joueurs l’impression d’être réellement dans l’instant. Du cliquetis des montagnes russes qui gravissent une colline escarpée et du coup de pied de votre arme au vent soufflant sur vos mains, vous ressentirez tout. Certains ennemis auront même la capacité de faire sentir leur présence grâce à l’haptique, vous permettant de ressentir physiquement la peur.

The Dark Pictures: Switchback VR sera lancé le 15 mars sur PlayStation VR2 et est disponible en précommande dès maintenant pour 39,99 $. Le PS VR2 de Sony, quant à lui, tombera le 22 février à partir de 549,99 $.

