Apple étend la sécurité des communications dans les messages pour les enfants à six nouveaux pays

Après avoir lancé la sécurité des communications dans les messages pour les enfants à la fin de 2021 aux États-Unis, la fonctionnalité a fait son chemin dans six autres pays en 2022. Apple est maintenant prêt à étendre bientôt la sécurité des communications à six autres pays, dont les Pays-Bas, la Belgique, le Brésil, Japon, et plus encore.

Pour rappel, Communication Safety permet à l’application Messages de détecter si un enfant reçoit ou essaie d’envoyer une photo avec nudité. Lorsqu’un enfant reçoit une photo potentiellement inappropriée, l’application brouille automatiquement l’image. Bien que les enfants puissent choisir de voir la photo, cela leur montrera des conseils et des ressources adaptées à leur âge pour les aider à faire un choix sûr.

La sécurité des communications est désactivée par défaut et, lorsqu’elle est activée, elle numérise les photos sur l’appareil. Ainsi, tout le contenu envoyé via iMessage reste crypté de bout en bout.

Rapporté par iCulture, Apple déploiera la sécurité des communications dans six autres pays « dans les semaines à venir ». Le site Web néerlandais a assisté à un briefing Apple qui a partagé les nouveaux pays seront:

Les Pays-Bas

Belgique

Brésil

Japon

2 autres pays hors Europe

Actuellement, la fonctionnalité est disponible dans les pays suivants :

NOUS

ROYAUME-UNI

Canada

France

Allemagne

Australie

Nouvelle-Zélande

Si vous souhaitez activer la sécurité des communications pour votre enfant, consultez notre guide complet pour tous les détails, et voici l’aperçu :

Sur l’iPhone ou l’iPad d’un adulte, ouvrez l’application Paramètres

Choisissez Screen Time (vous devrez le configurer si ce n’est pas déjà fait)

Balayez vers le bas et choisissez l’enfant pour lequel vous souhaitez configurer la sécurité des messages iPhone

Choisissez la sécurité des communications

Appuyez sur la bascule en haut à côté de Vérifier les photos sensibles

Pour en savoir plus sur la confidentialité et la sécurité des enfants :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :