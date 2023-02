Alcool et Alzheimer : une étude détecte les risques en fonction de la quantité bue

Une équipe de recherche internationale a trouvé une association intéressante entre la consommation d’alcool et le risque d’Alzheimer. Les résultats de l’étude.

Selon une nouvelle étude, une consommation légère à modérée d’alcool est associée à un risque réduit de maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence, tandis qu’une consommation excessive d’alcool augmente ce risque. Autrement dit, ceux qui boivent le classique verre de vin rouge à table (125 millilitres) auraient une sorte de bouclier contre la pathologie neurodégénérative ; d’un autre côté, ceux qui consomment trois verres de vin rouge ou plus – ou qui boivent de l’alcool fort – sont plus susceptibles de développer une démence, une maladie qui touche actuellement environ 60 millions de personnes dans le monde mais qui touchera plus de 150 millions d’ici 2050, selon aux prévisions. Selon les résultats de la nouvelle recherche, une consommation légère ou modérée d’alcool serait plus « protectrice » contre la maladie d’Alzheimer qu’être abstinent, mais les scientifiques ne recommandent absolument pas aux non-buveurs de commencer à le faire pour « se défendre » contre la démence. Pour significative qu’elle soit, il s’agissait en fait d’une étude de cohorte sans preuve de cause à effet, qu’il faudra mettre au jour par des analyses plus approfondies.

L’enquête a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Centre médical Cha Gumi de l’Université Cha (Corée du Sud), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de statistiques et de sciences actuarielles de l’Université Soongsil, du Département de médecine familiale de Séoul. National University, le Center for Economic & Social Research de l’University of Southern California (USA) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Keun Hye Jeon, professeur au Département de médecine familiale de l’Université de Gumi, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude de cohorte rétrospective sur les données d’environ 4 millions de citoyens coréens, tous enregistrés auprès du National Health Insurance Service (NIHS). ). Les participants, âgés de 40 ans et plus (âge moyen 55 ans), ont subi des examens médicaux en 2009 et 2011 et ont ensuite été suivis pendant une période de suivi moyenne de 6,3 ans jusqu’au 31 décembre 2018. Les données ont été analysées statistiquement en 2021. .

Les participants ont reçu des questionnaires pour évaluer le mode de vie, l’activité physique, les habitudes de tabagisme et d’alcool, recueillir des données démographiques (sexe et âge) et ainsi de suite. En fonction de la quantité d’alcool consommée, ils ont été répartis en différents groupes : abstinents (0 gramme par jour) ; les buveurs légers (moins de 15 grammes d’alcool par jour, soit l’équivalent du verre de vin classique au déjeuner) ; buveurs modérés (15 à 29,9 grammes d’alcool par jour); et lourd, avec plus de 30 grammes d’alcool consommés quotidiennement. Les chercheurs ont non seulement pris en compte les habitudes de consommation des participants, mais aussi leur évolution au fil du temps. Par exemple, ils ont évalué si un gros buveur décidait à un moment donné d’arrêter de boire ou de boire légèrement. Le professeur Hye Jeon et ses collègues ont associé la consommation d’alcool à l’apparition de diverses formes de démence, telles que la maladie d’Alzheimer et la démence vasculaire. « En mesurant la consommation d’alcool sur deux points dans le temps, nous avons pu étudier la relation entre la réduction, l’arrêt, le maintien et l’augmentation de la consommation d’alcool et la démence incidente », a déclaré le professeur Hye Jeon à CNN.

Plus de 100 000 cas de démence toutes causes confondues, environ 80 000 cas de maladie d’Alzheimer – qui est la forme de démence la plus répandue dans le monde – et 11 000 cas de démence vasculaire sont survenus au cours de la période de suivi. En croisant ces données avec d’autres informations issues des dossiers médicaux et en tenant compte des facteurs de risque connus tels que la sédentarité, l’âge, le sexe, le tabagisme et autres, les associations avec la consommation d’alcool ont été déterminées. L’analyse statistique a révélé que les personnes qui buvaient légèrement (environ un verre par jour) étaient 21 % moins susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer que les abstinents ; tandis que les buveurs modérés, avec quelques verres de vin par jour, étaient 17 % moins susceptibles de souffrir de démence. Ceux qui consommaient 30 grammes ou plus d’alcool par jour (3 verres de vin ou plus) étaient 8% plus susceptibles de développer la maladie neurodégénérative. Les gros buveurs qui ont réduit leur consommation à un niveau modéré au fil du temps ont réduit leur risque de développer la maladie d’Alzheimer de 8 %.

Ces données suggèrent qu’une consommation modérée d’alcool peut protéger contre la démence, tandis qu’une consommation excessive d’alcool et l’abstinence peuvent être associées au risque de la développer. Comme indiqué, cependant, il s’agissait d’une étude observationnelle et aucune relation de cause à effet n’est connue, donc les chercheurs ne recommandent absolument pas de commencer à boire pour ceux qui ne le font pas, étant donné l’association avec de multiples autres pathologies (maladies cardiovasculaires, cancer et bien plus) . Entre autres choses, une étude récente publiée dans la revue scientifique faisant autorité The Lancet a montré qu’il n’y a pas de doses sûres d’alcool avant l’âge de 40 ans. En pratique, les jeunes ne devraient jamais boire. Les détails de la recherche « Changements dans la consommation d’alcool et le risque de démence dans une cohorte nationale en Corée du Sud » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité JAMA Neurology.

