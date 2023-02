Android : comment désactiver (temporairement) les notifications

Parfois, tout le smartphone est ennuyeux avec les notifications, parfois ce sont des applications individuelles qui continuent de lancer des notifications. Pour vous donner la tranquillité d’esprit, nous vous montrerons comment désactiver les notifications temporairement ou définitivement et pour des applications individuelles sur Android.

Contenu:

Remarque : Le processus que nous décrivons peut être légèrement différent sur chaque smartphone Android. Fondamentalement, la gamme de fonctions est très similaire à celle de notre tutoriel, basé sur la version Android 11 RP1A avec MIUI 12.5.5 de Xiaomi sur un Redmi 9.

Désactiver les notifications des applications individuelles

Vous pouvez soit désactiver complètement les notifications d’applications individuelles, soit le faire avec des types de notifications spécifiques. Et comme ça :

Aller aux paramètres » Maintenant sur « Notifications et centre de contrôle » Maintenant sur « Notifications d’application »

Vous verrez maintenant une liste d’applications. Avec l’interrupteur sur le côté droit, vous désactivez complètement les notifications de l’application. Vous pouvez également cliquer sur l’icône. Ici, vous pouvez désactiver certaines notifications spécifiques à l’application ou autoriser uniquement les notifications contextuelles ou les notifications d’écran de verrouillage.

Désactiver temporairement toutes les notifications

Si vous voulez juste un peu de calme et de tranquillité temporairement, le mode Ne pas déranger est votre ami. Si cette option est activée, toutes les notifications sont désactivées. De plus, vous ne recevrez aucun rappel pour les appels entrants.

Pour activer le mode, abaissez le côté droit de votre smartphone avec votre doigt et ouvrez le menu de démarrage rapide. Vous développez cela en tirant à nouveau vers le bas au milieu de l’écran. Le mode Ne pas déranger apparaît maintenant, caché derrière une icône de croissant de lune. Il vous suffit de cliquer dessus pour l’activer.

Appuyez et maintenez l’icône pour plus d’options. Cela vous mènera aux options « Son et vibration ». Si vous faites défiler un peu, vous arriverez au sous-élément « Ne pas déranger ». Ici, vous pouvez, par exemple, définir le mode à activer à certains moments ou lorsque l’appareil est verrouillé.

Vous pouvez également définir des exceptions ici. Par exemple, les contacts peuvent toujours vous appeler ou l’appel sera acheminé si le même appelant appelle deux fois dans les 15 minutes.

Désactivez toutes les notifications pour toujours

Si vous souhaitez désactiver définitivement toutes les notifications, c’est également possible. La version simple consiste à activer le mode « Ne pas déranger » – comme décrit ci-dessus – de manière permanente et sans exception. Ici, vous recevrez les notifications si vous désactivez à nouveau le mode.

Ou vous pouvez désactiver définitivement les notifications dans les paramètres. Pour ce faire, procédez comme suit :

Ouvrir les paramètres Allez dans « Notifications et centre de contrôle » Maintenant sur « écran de verrouillage » Ici, vous cliquez sur « Afficher la notification et le contenu » en haut Sélectionnez maintenant « Ne pas afficher les notifications sur l’écran de verrouillage ».

Maintenant, tout ce que nous avons à faire est de nous débarrasser des notifications contextuelles. Pour cela, retournez dans « Notifications et Centre de contrôle », puis cliquez sur « Notifications contextuelles » en haut. Ici, vous devez désactiver manuellement toutes les notifications pour les applications individuellement.

Si cela vous est plus facile, vous pouvez également suivre les instructions ci-dessus dans « Désactiver les notifications des applications individuelles » et désactiver directement toutes les applications. Dans les deux cas, vous ne devriez plus recevoir de notifications sur votre smartphone.

Photo de couverture : Adobe Stock