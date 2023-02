L’application iPhone Nostr Damus arrive sur l’App Store

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a célébré l’arrivée dans l’App Store de la première application Nostr pour iPhone, Damus.

Dorsey a décrit le lancement de l’application comme « une étape importante pour les protocoles ouverts », en fait pour la création d’une nouvelle génération d’outils sociaux qui sont libres du contrôle des grandes technologies…

Qu’est-ce que Nostr ?

Si vous n’êtes pas encore familier avec Nostr, la définition technique n’est pas particulièrement éclairante :

Un réseau décentralisé basé sur des paires de clés cryptographiques et qui n’est pas peer-to-peer.

Le nom développé ne vous dit pas grand-chose de plus : Notes et autres éléments transmis par relais. Mais essentiellement, il vise à permettre à quiconque de créer sa propre plate-forme de réseau social à partager avec la personne de son choix.

Vous n’avez pas besoin d’un serveur, ni de connaissances techniques – ni même d’un compte Nostr, car ce concept n’existe pas. Nostr n’est pas une plateforme, mais un protocole. Il n’y a pas d’entreprise Nostr, pas de PDG, pas de conseil d’administration – uniquement des développeurs contribuant à un protocole open source. Tout ce dont vous avez besoin est une clé publique, ou pubkey, qui vous identifie.

À l’heure actuelle, l’un des principaux cas d’utilisation est un service de type Twitter, mais les possibilités sont infinies. Nostr est aux réseaux sociaux ce que HTTP est pour l’information ou IMAP pour la communication. C’est un protocole de base sur lequel construire presque tout ce que vous voulez.

Nostr se décrit comme libre de toute censure, et c’est tout à fait exact : il n’y a pas de gardien contrôlant ce qui est autorisé ou non. Nostr est construit sur des relais. Damus en inclut quelques-uns recommandés et de nouveaux apparaissent quotidiennement.

Certains relais payants prétendent filtrer les spams, mais les possibilités se terminent. Les produits de serveur domestique comme Start9 ont même des relais Nostr en développement. Nostr prend également en charge la messagerie privée cryptée de bout en bout, encore une fois sans aucun serveur impliqué.

Application Nostr pour iPhone et iPad Damus

Si vous souhaitez utiliser une application Nostr pour iPhone ou iPad, alors Damus est disponible depuis un certain temps maintenant, mais vous deviez l’obtenir semi-officiellement à partir d’un lien TestFlight dans le projet Github. Maintenant, cependant, vous pouvez le télécharger depuis l’App Store.

Il aurait pu être disponible il y a quelques semaines, mais Apple l’a continuellement rejeté. En lisant les informations de rejet, il est clair qu’Apple essayait de les examiner selon les directives d’un service de réseautage social comme Twitter au lieu de quelque chose comme un navigateur Web, accédant aux informations via un protocole ouvert.

Damus est conçu pour ressembler à l’application iOS Twitter, mais une différence immédiate que vous remarquerez entre elle et toute autre application de réseau social est la divulgation de confidentialité qu’Apple exige de toutes les applications. La divulgation officielle de l’application Twitter répertorie la collecte de données suivante :

Achats

Informations de contact

Historique de navigation

Données d’utilisation

Emplacement

Contenu utilisateur

Identifiants

Historique des recherches

Diagnostique

Autre informations

Damus, en revanche, a la divulgation suivante :

Données non collectées. Le développeur ne collecte aucune donnée de cette application.

Intégration Lightning

Les clients Nostr comme Damus incluent également l’accès au Lightning Network de Bitcoin pour envoyer des conseils aux créateurs. En utilisant une application comme Strike, un utilisateur de Damus pourrait envoyer 0,10 $ à quelqu’un en guise de remerciement pour un article de blog, un podcast ou même simplement un article de qualité.

Bien qu’il ne soit pas possible d’envoyer à quelqu’un 0,10 $ via une carte Visa, le réseau Lightning de couche 2 de Bitcoin permet à n’importe qui dans le monde d’envoyer de l’argent à n’importe qui d’autre dans le monde pour pratiquement aucun coût, sans avoir besoin d’accéder à une banque. Certains fans de Nostr affirment que si la devise de Twitter est l’attention, la devise de Nostr est Sats (abréviation de Satoshi). 1 Bitcoin est égal à 100 000 000 Satoshis

Il reste à voir si le protocole Nostr décolle, mais à une époque où les grands réseaux sociaux comme Twitter et Facebook se révèlent de plus en plus controversés, c’est certainement une option intéressante.

Bradley Chambers a contribué à cette pièce.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :