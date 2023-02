Quels sont les missiles à longue portée GLSDB que les États-Unis sont prêts à envoyer en Ukraine

Les missiles GLSDB sont produits par la société suédoise SAAB et l’américain Boeing. Ce sont des missiles à longue portée : ils sont capables d’atteindre des cibles situées à une distance de 150 km. Dès les premières rumeurs, ils devraient faire partie d’un programme d’aide de 2 milliards de dollars.

L’indiscrétion vient de l’agence de presse Reuters. Les États-Unis sont prêts à signer un nouveau paquet d’aide militaire à l’Ukraine. Cette fois, on parle de 2 milliards de dollars. Selon l’une des sources citées par Reuters, environ 1,72 milliard devraient provenir du fonds Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) créé spécifiquement pour ce type d’opération. Depuis février 2022, les États-Unis ont envoyé 27,2 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

Net du ratio d’aide, les missiles à longue portée sont inclus dans ce paquet pour la première fois. L’acronyme par lequel ils sont connus est GLSDB, un acronyme qui indique Ground-launched small Diameter bomb. Ils peuvent être lancés à partir de véhicules équipés de lance-roquettes et sont capables d’atteindre une distance allant jusqu’à 150 kilomètres.

Avec la GLSDB, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’aide militaire apportée par l’Occident à l’Ukraine, après le feu vert des chars Leopard et des M1 Abrams. Pour l’instant, cependant, il semble n’y avoir aucune chance pour les chasseurs F-16 demandés par Kiev, des avions de guerre que de nombreuses armées abandonnent au profit de véhicules plus modernes comme le F-35.

A quoi sert GLSDB ?

Il y a toujours un commentaire qui revient dans les analyses militaires lorsqu’il s’agit d’un nouveau type d’arme envoyé en Ukraine : « Cela ne suffira pas à lui seul à arrêter l’invasion russe, mais avec d’autres armes, cela pourrait aider ». Encore une fois, les GLSDB ne sont pas une « Magic Bullet », comme le disent les journaux américains. Pourtant, ils permettront à l’armée de Kiev d’affaiblir les lignes d’attaque russes, en particulier l’arrière.

Pas seulement. Avec l’arrivée de ces missiles, les lignes russes pourraient décider de battre en retraite pour s’éloigner de la portée des nouveaux missiles. Une mécanique similaire à celle vue avec l’arrivée des Himars, des missiles capables d’atteindre 80 kilomètres.

Fonctionnement des GLSDB

Les GLSDB sont produites par SAAB, une société suédoise, et par Boeing, une société américaine. Comme l’explique Reuters, ils combinent une bombe de petit diamètre (SDB) GBU-39 avec le moteur de fusée M26. On parle d’une fusée de 3,9 mètres de long avec un diamètre de 24 recensements et un poids de 272 kilos. Il dispose d’un système de navigation GPS qui lui permet d’éviter les obstacles à proximité et peut être programmé pour exploser près de la cible ou pénétrer dans le sol ou les abris souterrains puis exploser ultérieurement. Chaque fusée coûte environ 40 000 $.