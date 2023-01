Comment faire en sorte que les smartphones Android fonctionnent mieux et durent plus longtemps

De nombreux smartphones Android prennent du retard sur l’iPhone. Ce dont de nombreux utilisateurs se plaignent, c’est l’endurance et les performances. Mais il existe quelques astuces qui aideront votre téléphone à mieux fonctionner.

Lisez également: Comment tirer parti du mode avion sur votre smartphone

Avant de commencer, nous devons noter que tous les smartphones Android ne sont pas identiques. Tous les principaux fabricants de smartphones ont leur propre peau au-dessus d’Android. Ainsi, certains paramètres peuvent être manquants ou situés sous d’autres emplacements.

Comment améliorer la durée de vie de la batterie sur les smartphones Android

Voici quelques étapes simples qui permettront à votre smartphone de fonctionner plus longtemps.

Désactivez la luminosité automatique de l’écran ou la luminosité adaptative. Réglez également le niveau de luminosité à moins de 50 %.

Plus l’écran est lumineux, plus il consomme d’énergie de la batterie.

Comme cette option se trouvera dans différents menus sur différents smartphones Android, il vous suffit d’aller dans Paramètres et de rechercher « Luminosité ». Une fois trouvé, éteignez-le.

Utilisez l’optimisation adaptative de la batterie.

Cette fonctionnalité se concentre sur l’apprentissage de la façon dont vous utilisez votre téléphone. Il suit les applications que vous utilisez et quand. Ensuite, le système optimise les applications en fonction des données collectées.

Certains téléphones Android ont une section Batterie dédiée dans l’application Paramètres. Mais certaines marques (par exemple, Samsung) cachent ces paramètres. Ce sera donc un peu différent sur divers smartphones Android.

Utilisez le mode sombre plus souvent.

Une autre façon d’augmenter la durée de vie de la batterie et d’aider à sauver vos yeux est d’utiliser le mode sombre spécial d’Android. Tout téléphone Android exécutant Android 10 ou supérieur aura une option de mode sombre dédiée.

Le mode sombre réduit non seulement la fatigue oculaire causée par l’affichage du smartphone, mais augmente également la durée de vie de la batterie. La raison en est que le système d’exploitation consomme moins d’énergie pour afficher un fond sombre sur les écrans OLED qu’un fond blanc.

Selon la version d’Android utilisée par votre téléphone et la société qui a fabriqué votre téléphone, vous devrez peut-être fouiller dans les paramètres pour trouver le mode sombre. Si votre téléphone exécute Android 10 ou une version ultérieure, vous pouvez activer le mode sombre à l’échelle du système.

Pour activer le mode sombre, ouvrez Paramètres et recherchez le mode sombre, le thème sombre ou même le mode nuit (comme Samsung aime l’appeler). Nous vous recommandons fortement d’utiliser le mode sombre tout le temps.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Comment rendre les smartphones Android plus fluides

Écran d’accueil gratuit de nombreuses applications

Pour libérer l’écran d’accueil de votre téléphone de nombreuses applications et jeux, appuyez longuement sur une zone vide de l’écran d’accueil et appuyez sur Paramètres. Trouvez l’option « Ajouter une icône à l’écran d’accueil » ou « Ajouter de nouvelles applications à l’écran d’accueil » et désactivez-la.

Une fois cela fait, plus aucune icône d’application n’apparaîtra sur l’écran d’accueil. Lorsque vous en avez besoin, vous pouvez ajouter des raccourcis en faisant glisser une icône d’application depuis la barre d’applications.

Configurez Ne pas déranger pour vous aider à mieux vous concentrer

Android propose un mode Ne pas déranger qui maintient votre téléphone plus ou moins silencieux pendant certaines heures. Pour l’activer, accédez à Paramètres> Sons (ou Notifications), puis recherchez Ne pas déranger ou quelque chose de similaire. Si vous ne le trouvez pas, recherchez à l’aide de la fonction de recherche intégrée dans les paramètres.

À l’aide de cette fonction, vous pouvez définir la plage d’horloge lorsque vous souhaitez désactiver la sonnerie. Vous pouvez même faire des exceptions. Ainsi, vous pouvez toujours recevoir des appels de contacts sélectionnés ou répéter des appels.

Activez la fonctionnalité Localiser mon appareil sur Android

Vous pouvez même configurer ce que verra une personne qui trouve un téléphone Android perdu ou volé après l’avoir verrouillé avec Localiser mon appareil.

Bien sûr, le but principal de cette fonctionnalité est de permettre de suivre les smartphones Android en cas de perte ou de vol.

Ouvrez Paramètres, puis recherchez Localiser mon appareil. Il se trouve généralement dans la section Sécurité.

Si vous possédez un appareil Samsung, vous pouvez utiliser le service Samsung Find My Mobile. Vous pouvez le trouver sous Paramètres> Biométrie et sécurité> Localiser mon mobile.

Une fois activé, vous pouvez accéder à android.com/find depuis n’importe quel PC ou appareil mobile et vous connecter à votre compte. Les utilisateurs de Samsung peuvent visiter findmymobile.samsung.com pour retrouver leur téléphone perdu.

Lorsque votre téléphone est volé et qu’il est allumé et connecté à Internet, vous pourrez voir son emplacement sur une carte. À partir de là, vous pouvez le faire sonner, le verrouiller et définir une note sur l’écran de verrouillage pour dire à celui qui l’a comment vous le rendre. Enfin, vous pouvez supprimer toutes les données.

Gardez toujours votre téléphone à jour

Aussi étrange que cela puisse paraître, les bugs et autres problèmes qui ralentissent votre appareil Android peuvent potentiellement être résolus avec une simple mise à jour logicielle.

Avant de télécharger et d’installer la dernière mise à jour logicielle, assurez-vous que votre appareil est connecté au Wi-Fi.

Pour cela, ouvrez Paramètres et tapez Mettre à jour. Vous verrez alors « Mise à jour du logiciel » ou « Mise à jour du système ». Téléchargez le logiciel, attendez quelques minutes et installez-le lorsqu’il est prêt. Votre appareil Android redémarrera et installera la dernière mise à jour logicielle disponible.

Mettez toujours à jour votre téléphone avec la dernière version du logiciel pour éviter les bugs et autres problèmes qui ralentissent votre téléphone.