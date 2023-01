Comment résoudre le problème de la télécommande Apple TV qui ne fonctionne pas [6 Easy Fixes]

Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous et vos amis ou votre famille appréciez un film, un événement sportif ou une émission de télévision populaire et votre télécommande TV s’éteint soudainement ? Oui! C’est une situation vraiment frustrante. Cela peut être critique lorsque vous voulez vraiment utiliser la télécommande mais qu’elle refuse tout simplement de fonctionner. Peu importe la marque ou le produit, les télécommandes sont vouées à mal fonctionner à un moment ou à un autre. Heureusement, il existe un certain nombre de méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème.

En tant qu’utilisateur de l’Apple TV, vous savez que la petite télécommande fournie avec le boîtier TV est assez délicate. Tout peut arriver à la télécommande à tout moment. Cependant, avec quelques méthodes de dépannage à votre disposition, vous devriez être en mesure de résoudre et de résoudre tout problème avec votre télécommande Apple TV qui ne fonctionne pas.

Commençons.

Correction de la télécommande Apple TV ne fonctionnant pas

Étant donné que de nombreuses personnes possèdent et achèteront également une Apple TV dans un proche avenir, il est toujours préférable de disposer d’un guide de dépannage au cas où l’un d’entre vous souhaite rechercher des moyens de réparer la télécommande Apple TV qui n’est pas ne fonctionne pas. Alors lisez la suite pour savoir comment réparer facilement votre télécommande Apple TV.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre télécommande Apple TV ne fonctionne pas. Cela peut être dû à un bug logiciel, à des problèmes de batterie ou à des dommages internes ou externes à un moment donné, et peut-être aussi simplement à cause de divers appareils qui interfèrent ou empêchent la télécommande de fonctionner correctement.

Redémarrez votre télécommande Apple TV

L’une des astuces les plus anciennes dans les livres pour tout est de redémarrer l’appareil. Cette méthode fonctionne généralement pour de nombreux appareils, il n’y a donc aucun mal à essayer ce correctif. Voici les étapes que vous devez suivre pour re-jumeler pour redémarrer votre télécommande Apple TV.

Appuyez longuement sur le bouton Control Center de votre télécommande Apple TV. Tout en maintenant le bouton enfoncé, maintenez également le bouton Volume bas enfoncé sur la télécommande. Maintenez les deux boutons enfoncés pendant environ 5 secondes. Ce processus devrait se poursuivre jusqu’à ce que le voyant d’état s’éteigne et se rallume. Relâchez tous les boutons et attendez 5 à 10 secondes. Vous devriez maintenant voir un message de connexion perdue s’afficher sur votre téléviseur. La télécommande Apple TV devrait maintenant redémarrer d’elle-même. Vous verrez un message Connecté apparaître à l’écran. Cela indique que votre Apple TV Remote a été redémarrée et s’est également connectée à votre Apple TV.

Re-jumeler la télécommande Apple TV

Parfois, il peut y avoir un problème avec la télécommande qui ne fonctionne pas bien avec l’Apple TV pour une raison inconnue. La meilleure façon de résoudre ce problème consiste à coupler à nouveau la télécommande Apple TV à votre Apple TV. Voici les étapes pour coupler à nouveau votre télécommande Apple TV à l’Apple TV.

Dirigez votre télécommande Apple TV vers votre appareil Apple TV. Maintenant, vous devez appuyer sur les boutons de retour des boutons d’augmentation du volume de la télécommande Apple TV. Maintenez les boutons enfoncés pendant environ 5 secondes ou plus. Bientôt, votre appareil Apple TV vous demandera de placer la télécommande Apple TV au-dessus de l’unité Apple TV. Dans quelques secondes, la télécommande Apple TV sera jumelée à votre Apple TV.

Redémarrez votre Apple TV

Maintenant, cela peut sembler éteint, mais il est possible que votre Apple TV se bloque et ne détecte pas votre télécommande Apple TV. Dans ce cas, vous pouvez redémarrer votre Apple TV. Ce que vous pouvez faire, c’est effectuer une réinitialisation logicielle. Cela indique que vous devrez débrancher l’Apple TV de sa source d’alimentation et attendre quelques minutes.

Rebranchez l’Apple TV sur sa source d’alimentation et testez votre télécommande. Votre télécommande Apple TV devrait fonctionner correctement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez suivre les autres méthodes de dépannage.

Charger votre télécommande Apple TV

Les télécommandes dont la capacité des piles est faible ou faible fonctionneront mal. Alors, vérifiez et voyez si la batterie de votre télécommande est inférieure à 15 %. Si c’est le cas, vous voudrez peut-être charger complètement la batterie de votre télécommande Apple TV, puis l’essayer. Votre télécommande fonctionnera correctement lorsque sa batterie est complètement chargée ou qu’il reste une bonne quantité de jus de batterie. Vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie de votre télécommande Apple TV en suivant ces étapes ou vous rendre sur cette page pour plus de détails.

Accédez à l’application Paramètres sur votre Apple TV. Vous pouvez utiliser votre iPhone comme télécommande pour contrôler votre Apple TV. Dans le menu Paramètres, sélectionnez l’option Télécommandes et appareils. Sélectionnez l’option À distance. À côté de l’option de niveau de batterie, vous devriez voir le pourcentage de votre télécommande Apple TV.

Vérifier les appareils interférents

Lorsque vous utilisez un appareil sans fil, il est possible qu’il ne fonctionne pas correctement simplement à cause d’interférences entre les appareils et tout autre appareil. Donc, si vous trouvez que votre télécommande Apple TV ne fonctionne pas correctement, vous voudrez peut-être vérifier s’il y a des appareils interférant tels que des haut-parleurs Bluetooth ou peut-être même d’autres télécommandes sans fil. Éloignez-les ou, mieux encore, éteignez ces appareils s’ils ne sont pas utilisés.

Utilisez l’application Apple TV Remote sur votre iPhone

Si vous avez un iPhone ou un iPad avec vous, vous pouvez utiliser l’application Apple TV Remote intégrée. Ceci est utile lorsque vous avez une télécommande qui ne fonctionne pas ou une emote qui a été perdue. Dans tous les cas, voici les étapes à suivre pour utiliser la télécommande Apple TV.

Ouvrez le Centre de contrôle sur votre Apple iPhone ou iPad. Assurez-vous que votre appareil Apple fonctionne sur iOS 11 et plus récent. Votre iPhone ou iPad recherchera les Apple TV autour de vous sur le même réseau Wi-Fi. Appuyez sur votre Apple TV et entrez le code d’accès affiché sur votre téléviseur. Une fois que vous avez entré le mot de passe, vous pouvez facilement contrôler votre Apple TV avec votre appareil iOS.

Ceci conclut le guide sur les nombreuses façons que vous pouvez suivre pour réparer votre télécommande Apple TV qui ne fonctionne pas. Si aucune des méthodes n’a fonctionné ou aidé à résoudre ce problème, vous feriez peut-être mieux d’utiliser votre iPhone comme télécommande pour votre Apple TV ou vous pouvez continuer à chercher une télécommande Siri de remplacement qui fonctionnera pour votre Apple TV. Vous pouvez acheter la télécommande Siri sur le site officiel Apple Store.

Si vous avez encore des questions, dites-le nous dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

