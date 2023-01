Spotify atteint 205 millions d’abonnés premium, mais les pertes financières gonflent

En bref : la base d’abonnés premium de Spotify continue de gonfler, mais les pertes financières aussi. Dans son rapport du quatrième trimestre 2022 qui vient d’être publié, Spotify a déclaré qu’il comptait désormais 205 millions d’abonnés premium (payants). Cela représente une augmentation par rapport aux 180 millions d’abonnements premium au trimestre de l’année précédente – une augmentation de 14 % – et à 195 millions au troisième trimestre.

Les utilisateurs actifs mensuels (qui combinent à la fois les utilisateurs premium et financés par la publicité) ont atteint 489 millions, soit une augmentation de sept pour cent d’un trimestre à l’autre par rapport aux 456 millions d’utilisateurs actifs mensuels du dernier trimestre. Spotify a noté la force continue des plans premium multi-utilisateurs.

Malgré les gains, les pertes financières continuent de s’accumuler. Spotify a généré 3,17 milliards d’euros (3,44 milliards de dollars) de revenus au quatrième trimestre mais a enregistré une perte nette de 270 millions d’euros (293 millions de dollars). À titre de comparaison, la perte nette de l’entreprise n’était que de 34 millions d’euros (37 millions de dollars) au quatrième trimestre 2021.

Spotify a cité l’augmentation des coûts de personnel en raison de la croissance des effectifs et des coûts de publicité plus élevés pour les pertes. L’impact des acquisitions récentes telles que Heardle, Chartable et Podsights a également été pris en compte dans l’équation.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a confirmé que l’entreprise réduirait ses effectifs d’environ 6 %, soit environ 600 employés. Comme d’autres leaders technologiques, Spotify a trop rapidement élargi ses effectifs pendant la pandémie. Ek a assumé l’entière responsabilité du faux pas, notant qu’il était trop ambitieux pour investir avant la croissance des revenus.

Les gains d’utilisateurs impressionnants de Spotify ont apparemment compensé les pertes croissantes, du moins aux yeux des investisseurs. Les actions de Spotify ont augmenté de plus de 10% aux nouvelles, se négociant actuellement à 110,15 $ au moment d’écrire ces lignes. C’est loin du sommet historique de Spotify de près de 365 $ par action en février 2021, mais c’est un pas en arrière dans la bonne direction.

En ce qui concerne le premier trimestre 2023, Spotify prévoit d’atteindre 207 millions d’abonnés premium, 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels au total et un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros avec une perte d’exploitation de 194 millions d’euros.