Porsche étend CarPlay à des voitures plus classiques avec de nouvelles unités principales de rénovation

Porsche est un fervent partisan de la plate-forme CarPlay d’Apple, en particulier en ce qui concerne l’aide aux propriétaires pour moderniser CarPlay dans les voitures Porsche classiques. Dans le cadre de ces efforts, Porsche a étendu la prise en charge des systèmes d’infodivertissement Bluetooth et CarPlay modernisés aux voitures du début des années 2000…

Il s’agit d’une extension de ce que Porsche fait depuis quelques années. La société propose essentiellement une sélection d’unités principales approuvées en usine avec ce qu’elle appelle le support « Porsche Classic Communication Management (PCCM) et Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus) ».

La nouvelle gamme d’unités principales est disponible uniquement dans la catégorie PCCM Plus, ce qui est une bonne chose pour les utilisateurs qui souhaitent un écran plus grand. Les unités principales PCCM offrent un écran de 3,5 pouces, tandis que les unités principales PCCM Plus offrent un écran de 7 pouces. Comme expliqué dans un communiqué de presse de Porsche, ces autoradios sont de taille double DIN et sont homologués pour les voitures suivantes :

Sixième génération 911 génération 997 pour les années modèles 2005 à 2008

Boxster et Cayman génération 987 pour les années modèles 2005 à 2008

Cayenne de première génération pour les années modèles 2003 à 2008

Ces unités principales prennent en charge CarPlay, Android Auto, la connectivité USB, SiriusXM et Bluetooth. Dans la 911, la Boxster et la Cayman, l’unité principale peut stocker des paramètres personnels pour des choses comme les lumières, les essuie-glaces, la climatisation et le système de verrouillage.

En termes de design, une unité principale CarPlay de Porsche est censée « s’intégrer de manière transparente dans son environnement », avec un logo Porsche qui « identifie immédiatement les appareils développés par Porsche ». La conception est basée « sur les composants déjà installés dans la voiture, tels que le panneau de commande de climatisation ou les boutons-poussoirs ».

« Il existe une énorme demande pour la mise en réseau contemporaine de nos classiques intemporels. Et peu de temps après le lancement réussi des systèmes d’infodivertissement pour le post-équipement, nous avons reçu des demandes correspondantes des propriétaires de la première génération 911 997 », explique Ulrike Lutz, directrice de Porsche Classic. « C’est pourquoi nous élargissons désormais considérablement notre gamme d’appareils Porsche Classic Communication Management Plus pour le post-équipement. »

Les nouvelles unités centrales PCCM Plus avec CarPlay sont disponibles à la commande dès maintenant auprès des concessionnaires Porsche, avec des prix commençant à environ 1 500 $.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :