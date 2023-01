Samsung présente un écran pliable à 360 degrés qui pourrait apparaître sur le Galaxy Z Fold 5

Tourné vers l’avenir : les téléphones pliables de Samsung deviennent un design (form factor) de plus en plus populaire, bien que coûteux, dans l’espace mobile. Mais l’entreprise ne reste pas immobile lorsqu’il s’agit d’innover ; sa filiale vient de montrer un pliable qui peut pivoter à 360 degrés.

Samsung Display a présenté le nouveau prototype, appelé Flex In & Out, à The Verge. La grande différence entre ce modèle et la série Galaxy Z Fold actuelle est qu’il peut pivoter à 360 degrés, permettant à l’écran de se plier à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Selon la salle de presse coréenne de Samsung Display, la fonctionnalité maximise le « confort d’utilisation » et le rapport d’aspect peut être modifié en fonction de l’utilisation du téléphone.

De plus, l’écran est livré avec une conception de charnière en forme de goutte d’eau. Plus tôt cette semaine, nous avons entendu parler de cette nouvelle charnière lorsqu’une publication coréenne a affirmé qu’elle figurerait dans le Galaxy Z Fold 5.

L’avantage significatif de cette charnière en forme de goutte par rapport à la forme en U actuelle est un pli presque invisible lorsque l’écran est complètement ouvert. De plus, l’écran peut être plié complètement à plat, au lieu d’avoir un léger espace comme le Z Fold 4. Le nouveau design augmente également la durabilité de l’écran et le nombre de plis/dépliages qu’il peut supporter.

Ce n’est pas la première fois que Samsung dévoile le Flex In & Out, mais cette dernière itération est un grand changement par rapport à l’appareil qui était présenté lors de la réunion internationale pour les écrans d’information (IMID) 2021 en Corée du Sud. Ce prototype s’est plié en forme de S et avait essentiellement trois écrans séparés. La nouvelle version utilise le pli simple traditionnel.

Avec les rumeurs précédentes sur le Galaxy Z Fold 5 de cette année doté d’une charnière en forme de goutte d’eau, certains pensent que Samsung pourrait implémenter l’écran Flex In & Out sur son prochain pliable. Cela ferait une mise à jour majeure de la conception par rapport aux téléphones précédents de la série, et cela pourrait potentiellement ajouter à ce qui est déjà un prix très élevé. Le Galaxy Z Fold 4 a été dévoilé en août dernier, on peut donc s’attendre à ce que son successeur soit dévoilé au cours du même mois.