Comment faire de Google Maps l’application de navigation par défaut sur iPhone

Les applications de navigation sont devenues un outil essentiel pour les utilisateurs de smartphones. Maintenant, que vous souhaitiez vérifier les directions pour les zones inconnues, les mises à jour du trafic en direct, les horaires des transports en commun, les informations sur les entreprises locales, ou même plus, vous pouvez faire ces choses directement sur votre smartphone. Il existe une large gamme d’applications de navigation disponibles pour les utilisateurs d’iPhone. Les iPhones sont livrés avec Apple Maps comme application de navigation par défaut, mais vous pouvez installer une alternative tierce sur votre iPhone.

Google Maps est l’une des applications de navigation les plus populaires et les plus précises pouvant être utilisées sur iPhone. Mais pouvez-vous faire de Google Maps l’application de navigation par défaut sur votre iPhone ? Découvrons-le ici.

Puis-je faire de Google Maps l’application de navigation par défaut sur iPhone ?

Apple n’autorise pas officiellement la configuration de Google Maps comme application de navigation par défaut sur iPhone, mais il existe une solution de contournement grâce à laquelle vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Google Maps. Vous avez peut-être remarqué que tous les liens de navigation ou commerciaux s’ouvrent dans Apple Maps, mais les informations sur Apple Maps ne sont pas aussi à jour que sur Google Maps.

Que vous souhaitiez consulter les avis les plus récents d’un magasin à proximité ou simplement passer à l’application Google Maps, vous êtes au bon endroit. Voici comment définir Google Maps comme application de navigation par défaut sur iPhone.

Comment faire de Google Maps par défaut sur iPhone

Tout d’abord, assurez-vous que l’application Google Maps est installée sur votre iPhone, si elle est installée, assurez-vous de la mettre à jour vers la nouvelle version disponible, appuyez ici pour vérifier les mises à jour.

Si vous souhaitez ouvrir tous les liens liés à la navigation, aux entreprises, aux magasins ou aux itinéraires sur Google Maps, vous devez installer quelques applications Google sur votre iPhone. La liste de Google Apps comprend les Application de recherche Google, Google Chrome navigateur Web, et Gmail. Oui, ces trois applications sont nécessaires pour rediriger tous les liens de navigation vers Google Maps.

L’installation de ces applications sur iPhone ne suffit pas, vous devez définir ces applications comme applications par défaut pour rediriger les liens de navigation vers Google Maps. Que vous possédiez l’iPhone X, l’iPhone XS, l’iPhone 11, l’iPhone 12, l’iPhone 13, l’iPhone 14 ou tout autre modèle. Vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessous sur votre iPhone exécutant iOS 16 ou une version plus récente.

Voici comment vous pouvez modifier les applications par défaut sur votre iPhone.

Comment définir Gmail comme application de messagerie par défaut sur iPhone

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Gmail. Sélectionnez l’application de messagerie par défaut. Appuyez maintenant sur Gmail pour le définir comme application de messagerie par défaut.

Ouvrez l’application Gmail sur votre iPhone. Vous devez vous connecter avec votre compte Google dans l’application. Une fois cela fait, appuyez sur les trois lignes disponibles dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez maintenant Paramètres, puis appuyez sur Applications par défaut. Désactivez la bascule pour Me demander quelle application utiliser à chaque fois pour Google Chrome. Sélectionnez maintenant Google Maps sous Navigation à partir de votre emplacement et Navigation entre les emplacements. Maintenant, appuyez sur terminé.

Comment définir Google Maps comme cartes par défaut dans l’application de recherche Google

Lancez l’application Google sur votre iPhone et connectez-vous à l’application. Maintenant, appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit Ouvrez le menu Paramètres. Sélectionnez Paramètres et appuyez sur Général. Appuyez maintenant sur l’option Applications par défaut et sélectionnez l’application Google Maps.

Comment définir Google Chrome comme navigateur par défaut sur iPhone

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas, appuyez sur Google Chrome. Sélectionnez l’application de navigateur par défaut. Sélectionnez maintenant Google Chrome comme navigateur par défaut.

Désormais, chaque fois que vous ouvrez un lien de navigation ou d’entreprise depuis Google Chrome ou Gmail, il sera ouvert dans Google Maps au lieu d’Apple Maps.

Si vous voyagez beaucoup et recherchez généralement différents endroits, vous pouvez basculer votre navigateur par défaut vers Google Chrome. Oui, vous pouvez ajouter l’application Chrome à votre écran d’accueil, en plus, vous pouvez même la placer à l’intérieur du dock.

C’est l’un des moyens les plus simples de définir Google Maps par défaut sur iPhone. Si vous avez encore des questions en tête, laissez-les dans la zone de commentaire.

Articles Liés: