Voici un correctif en un clic pour un bug macOS qui interrompt le geste du trackpad de zoom à deux doigts

Si vous utilisez un Mac avec un trackpad, vous avez probablement rencontré un bug embêtant qui rend inutilisable l’un des gestes les plus courants du trackpad. Bien qu’Apple n’ait pas déployé de solution permanente à ce problème, un nouvel utilitaire pour macOS peut le résoudre en un clic…

Geste de pincement pour zoomer cassé ? Essaye ça

Comme l’ont noté un certain nombre d’utilisateurs de Mac sur le site Web d’assistance d’Apple et d’autres forums, et que vous en avez fait l’expérience, ce bug affecte le geste populaire du pavé tactile de pincement pour zoomer. Ceci, bien sûr, est l’un des gestes les plus courants sur Mac, donc quand il cesse de fonctionner, cela peut vraiment gâcher votre flux de travail.

L’endroit le plus courant où je rencontre ce problème est dans l’application Aperçu. J’essaierai d’utiliser le geste de pincement à deux doigts pour zoomer sur une image ou un document, mais rien ne se passera. C’est un bug exaspérant qui se produit sans raison, et Apple n’a pas encore résolu le problème ni déployé aucune sorte de correctif. Le problème affecte non seulement la fonction de pincement pour zoomer, mais également la possibilité de parcourir une image ou un document.

Certains utilisateurs disent que ce bug affecte principalement le geste de pincement à deux doigts pour zoomer dans les applications Apple, et non les applications tierces comme Chrome. Je ne peux pas garantir cela car je n’utilise pas Chrome régulièrement, mais c’est une bizarrerie qui a du sens. Le bug, cependant, existe depuis l’époque de macOS Monterey. C’est incohérent, mais c’est définitivement là et c’est frustrant quand ça arrive au hasard.

Pour résoudre ce problème, vous devez vous diriger vers l’application Terminal sur votre Mac et exécuter la commande « killall Dock ». C’est assez facile à faire, mais si vous ne voulez pas vous fier à l’application Terminal, une nouvelle application a vu le jour grâce à développeur Dan Liu qui résout le problème en un clic.

« Pinch » est une simple application de barre de menus pour macOS qui exécute cette commande Terminal pour vous. Téléchargez simplement l’application depuis GitHub, ajoutez-la à votre barre de menus et cliquez sur « Fix Pinch Gesture » chaque fois que vous remarquez que le geste de pincement à deux doigts a cessé de fonctionner.

Parfois, le geste de pincement à deux doigts (panoramique, zoom) sur un trackpad Mac cessait de fonctionner. Il s’agit d’un bug introduit pour la première fois à Monterey, mais malheureusement, il n’a pas été corrigé après tout ce temps.

C’est le type d’application qui ne devrait pas avoir besoin d’exister, mais je suis content que ce soit le cas. C’est l’un des bugs les plus ennuyeux de macOS en ce moment, surtout si vous ne savez pas comment le corriger. La solution fournie par l’application « Pinch » n’est que temporaire, alors j’espère qu’Apple déploiera bientôt un correctif permanent.

Est-ce un problème que vous avez rencontré sur votre Mac ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

