15 ans de MacBook Air : le dévoilement emblématique de Steve Jobs, les années troublées et l’avenir

Le MacBook Air a été annoncé par Steve Jobs il y a 15 ans aujourd’hui, le 15 janvier 2008. L’événement est devenu l’un des événements Apple les plus emblématiques de tous les temps, en grande partie grâce au moment où Jobs a sorti le MacBook Air d’une enveloppe de manille.

Au-delà de l’événement lui-même, cependant, le MacBook Air est également devenu l’un des produits les plus importants et les plus réussis d’Apple – malgré quelques ralentisseurs en cours de route…

L’annonce du MacBook Air

Le MacBook Air a été annoncé dans le cadre du discours d’ouverture d’Apple au salon Macworld Expo. Outre le MacBook Air, ce discours d’ouverture d’Apple comprenait également le lancement de la Time Capsule, des mises à jour de l’iPhone et de l’iPod touch, et bien plus encore. Le MacBook Air, cependant, a volé la vedette et son introduction était Steve Jobs à son meilleur.

« Nous avons construit l’ordinateur portable le plus fin au monde, sans sacrifier un clavier pleine grandeur ou un écran pleine grandeur de 13 pouces », a déclaré Steve Jobs, PDG d’Apple. « Lorsque vous voyez le MacBook Air pour la première fois, il est difficile de croire qu’il s’agit d’un ordinateur portable hautes performances doté d’un clavier et d’un écran de taille normale. Mais il est. »

Voici les spécifications originales du MacBook Air d’entrée de gamme annoncées par Steve Jobs, qui sont devenues disponibles pour les consommateurs le 29 janvier 2008.

Écran large brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec une résolution de 1280 × 800;

Processeur Intel Core 2 Duo 1,6 GHz avec 4 Mo de cache L2 ;

Bus frontal 800 MHz ;

2 Go de mémoire SDRAM DDR2 à 667 MHz ;

Disque dur de 80 Go avec capteur de mouvement soudain ;

Accélérateur multimédia graphique Intel X3100 ;

Port Micro-DVI (comprend des adaptateurs Micro-DVI vers VGA et Micro-DVI vers DVI) ;

caméra vidéo iSight intégrée ;

réseau sans fil AirPort Extreme 802.11n et Bluetooth 2.1+EDR intégrés ;

un port USB 2.0 ;

un port casque ;

TrackPad multi-touch avec prise en charge des gestes multi-touch avancés, notamment toucher, faire défiler, pincer, faire pivoter et balayer ; et

Adaptateur secteur MagSafe de 45 watts.

C’étaient des spécifications relativement correctes pour l’époque, mais le MacBook Air était clairement limité par son design (form factor) mince et léger. Après tout, c’était le « portable le plus fin du monde » selon Jobs, mesurant 0,16 pouce à son point le plus fin.

Le MacBook Air était également emblématique pour une autre raison : il s’agissait du premier Mac proposé par Apple avec un disque SSD de 64 Go en option… pour 1 300 $ de plus. Aussi remarquable qu’il soit pour Apple d’offrir un MacBook avec un SSD à l’intérieur, les premières critiques de MacBook Air indiquaient généralement que les avantages ne l’emportaient pas sur le coût.

MacBook Air, 2008

En général, la première version du MacBook Air a récupéré des critiques mitigées, avec des éloges pour le design et des critiques pour les performances et la durée de vie de la batterie. De nombreuses critiques ont cependant reconnu que le MacBook Air était la première étape vers l’avenir de la gamme MacBook. Voici quelques lignes amusantes que nous avons tirées de ces premières critiques :

Ryan Block d’Engadget :

« C’est l’ordinateur portable le plus fin et, si l’on peut dire, le plus sexy du moment. »

« L’Air n’a tout simplement pas le pouvoir d’être la machine principale de nombreux utilisateurs, tout en manquant de nombreuses fonctionnalités considérées comme une nécessité par les voyageurs d’affaires. »

« Il n’existe tout simplement aucun moyen de remplacer de manière transparente toutes les fonctionnalités d’un lecteur optique pour le moment. »

« Peut-être que le plus grand effet secondaire de l’Air ne sera pas l’abandon des lecteurs optiques ; pour le reste de la clientèle d’Apple, ce n’est plus qu’une question de temps avant que d’autres gammes d’ordinateurs portables Mac ne bénéficient des avancées techniques et d’ingénierie qui ont rendu cet appareil si fin et léger.

Jason Snell de Macworld :

« En tant que personne qui utilise si rarement le lecteur optique de son ordinateur portable que j’oublie parfois si son emplacement est à l’avant ou sur le côté, je ne considère pas vraiment l’absence de lecteur optique comme une omission majeure. »

« Le MacBook Air est le Mac le plus lent de la gamme de produits actuelle d’Apple, bien que son processeur Intel Core 2 Duo soit suffisamment rapide pour une utilisation générale. »

« Mais une fois que j’ai glissé cet ordinateur portable de trois livres dans mon sac à dos et jeté le sac sur mes épaules, j’ai réalisé que sacrifier de l’espace de stockage et de la puissance du processeur en valait finalement la peine pour moi. »

Jackqui Cheng d’Arstechnica :

« Une façon de voir le MacBook Air est comme l’iPod le plus grand et le plus performant de la gamme Apple – considérez-le comme un iPod touch Extreme avec un clavier intégré. »

« J’ai trouvé que la taille et le poids de l’Air n’étaient rien de moins qu’absolument délicieux. »

« Malgré tous les défauts (parfois flagrants) de l’Air, je prévois de le garder et de l’utiliser comme mon ordinateur portable à partir de maintenant (peut-être avec une mise à niveau du disque dur dans un avenir proche, et absolument avec une mise à niveau de la batterie lorsqu’ils seront disponibles).

Autres avis :

L’avenir du MacBook Air

Après l’introduction initiale du MacBook Air en janvier 2008, il est devenu un pilier de la gamme d’ordinateurs portables d’Apple. Il a été mis à jour avec un certain nombre d’améliorations des spécifications et des performances à peine 9 mois plus tard. Il a été repensé avec un boîtier unibody conique un an plus tard, ce qui a également marqué l’introduction d’un nouveau design (form factor) de 11,6 pouces.

Le MacBook Air a reçu des bosses de spécifications régulières en 2011, 2012 et 2013, mais est resté sans mises à jour en 2014 et a reçu une bosse de spécifications mineure en 2015. Deux ans plus tard en 2017, le MacBook Air 13 pouces a vu une autre amélioration des performances, mais le 11 Le modèle en pouces a été abandonné.

Avis de Netcost-security.fr

Apple a clairement perdu la vision du MacBook Air vers 2015, alors qu’il était négligé alors que la société se concentrait plutôt sur le MacBook 12 pouces. Il a vu des améliorations de performances dispersées (et mineures), aucun changement dans la conception et était clairement sur le point de sortir.

Ce MacBook Air 2017 est resté longtemps dans la gamme Apple (peut-être trop longtemps). Il n’a été abandonné qu’en juillet 2019, date à laquelle il s’agissait du dernier ordinateur portable vendu par Apple sans écran Retina et avec des ports USB-A et un logo Apple rétroéclairé.

Le MacBook 12 pouces était la vedette du spectacle à partir de 2015 et ce n’est qu’en 2018 qu’Apple a réalisé qu’il avait peut-être pris la mauvaise décision. À ce moment-là, le MacBook Air présentait à peu près le même design depuis huit ans. C’est une longue période pour ce que beaucoup considéraient comme l’ordinateur portable le plus populaire d’Apple.

Une chose que je pense qu’Apple a apprise au fil des ans, c’est que le nom « MacBook Air » a beaucoup de pouvoir. La tentative d’éliminer progressivement le MacBook Air au profit du MacBook 12 pouces a été un échec manifeste (ce n’était pas le seul échec de la gamme MacBook à cette époque).

Mais à partir de 2018, Apple a commencé à apporter des changements. Le MacBook 12 pouces a reçu sa dernière mise à jour majeure en juin 2017 et Apple a dévoilé une mise à jour majeure pour le MacBook Air un peu plus d’un an plus tard. Ce MacBook Air offrait enfin un écran Retina, un nouveau design qui conservait la finesse et la légèreté emblématiques, et des améliorations de performances notables.

Le MacBook 12 pouces a été abandonné sans ménagement le 9 juillet 2019. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait revenir, mais cette fois en plus du MacBook Air – pas en remplacement.

En 2020, le MacBook Air est devenu le premier ordinateur portable Apple à passer d’Intel à Apple Silicon, aux côtés du MacBook Pro 13 pouces. Apple Silicon s’est avéré être un changeur de jeu pour le MacBook Air, permettant à Apple d’intégrer plus de puissance et d’efficacité dans la machine que jamais auparavant.

En 2022, le MacBook Air a été repensé pour abandonner le design effilé emblématique au profit d’un design (form factor) unibody à bords plats. Cette refonte a également vu l’introduction de la puce M2 à l’intérieur, pour une nouvelle amélioration des performances et de l’efficacité, ainsi que le retour de MagSafe pour la charge.

Pour l’avenir, l’avenir du MacBook Air est plus brillant que jamais. Apple Silicon a prouvé que même un ordinateur petit et léger comme le MacBook Air peut offrir des performances et une autonomie de batterie incroyables, sans compromis. Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait même étendre la gamme MacBook Air pour inclure un nouveau modèle 15 pouces en 2023.

Le MacBook Air a parcouru un long chemin au cours des 15 dernières années, malgré une certaine négligence à mi-parcours. Espérons qu’Apple ait retenu la leçon et que le MacBook Air soit une option bien prise en charge dans la gamme Mac pour les années à venir.

