Le mode nuit reste l’une des fonctionnalités les plus impressionnantes du système d’appareil photo de l’iPhone, malgré les récentes inquiétudes quant à la façon dont le post-traitement non naturel peut donner l’apparence des photos. Nous avons récemment demandé à la communauté Netcost-security.fr sur Twitter pour répondre avec leurs meilleurs clichés nocturnes ; Voici quelques-unes des réponses les plus impressionnantes. Lisez la suite pour voir comment vous pouvez utiliser le mode Nuit et les meilleures photos que j’ai vues avec.

Vous n’avez peut-être même pas remarqué que votre iPhone dispose d’un mode nuit dédié. Contrairement aux autres modes de l’application Appareil photo, vous n’avez pas besoin de balayer ou de basculer entre une photo en mode Nuit et une photo normale. Le mode nuit s’active et s’ajuste automatiquement lorsqu’il détecte un environnement peu éclairé.

Lorsqu’il est activé, il améliore considérablement les photos en augmentant le temps d’exposition de l’appareil photo de votre iPhone. Le résultat peut être des prises de vue en basse lumière assez incroyables.

Comment utiliser le mode Nuit

Remarque : le mode nuit est disponible sur tous les modèles d’iPhone 11 et plus récents, ainsi que sur l’iPad Pro.

Étant donné que vous ne pouvez activer manuellement le mode Nuit pour aucun paramètre, vous devez être dans un environnement à faible ou moyenne luminosité pour que cette icône de lune grise ou jaune apparaisse.

Voici comment cela fonctionne:

Ouvrez l’application Appareil photo et accédez au mode photo. Recherchez une icône de lune en haut à gauche (en bas à gauche en orientation paysage). S’il est grisé, cela indique que le mode Nuit est disponible, mais pas activé automatiquement car la scène est trop lumineuse. Si l’icône de la lune est surlignée en jaune, cela indique qu’elle est automatiquement activée pour votre scène et prête à l’emploi. Ensuite, appuyez sur la flèche orientée vers le haut, puis sur l’icône de la lune jaune en bas pour régler le temps d’exposition. Enfin, maintenez votre iPhone aussi immobile que possible pendant votre capture en mode Nuit. L’icône de la lune jaune indique la durée et un compte à rebours apparaît également au-dessus du déclencheur.

Galerie du mode nuit

Voici quelques-unes des meilleures captures en mode Nuit partagées avec nous sur Twitter. Vous pouvez en voir des centaines d’autres de la communauté Netcost-security.fr dans notre tweeter.

Wilson (@Wilson_boi_101) – iPhone 12 Pro Max Wilson (@Wilson_boi_101) – iPhone 12 Pro Max

Démétrio (@theemetris) iPhone 11 Pro @IvanGarin8 – iPhone 14 Pro Blak (@5Blake1) – iPhone 11 Pro

Imthaz (@imthaz) – iPhone 11 Pro Max Dany (@dannysframe) – iPhone 12 Pro Max

Imthaz (@imthaz) – iPhone 11 Pro Max Iaroslav Gavrilov (@appletester_rus) – iPhone 12 Florian Imdahl (@FlorianImdahl) – iPhone 13

