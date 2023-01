Comment enregistrer des appels téléphoniques sur les téléphones Samsung Galaxy

Si vous souhaitez enregistrer une conversation importante lors d’un appel, vous pouvez utiliser la fonction d’enregistrement d’appel. Samsung dispose d’une fonction d’enregistrement d’appel intégrée qui peut être facilement utilisée par les utilisateurs. Si vous êtes un utilisateur Samsung, voici comment enregistrer des appels téléphoniques sur Samsung.

Nous ne savons jamais quand une conversation enregistrée peut être utile, et tant d’utilisateurs aiment enregistrer leurs appels. Bien que l’enregistrement des appels soit possible, il doit être utilisé de manière éthique. Il y a des moments où nous aurions aimé avoir enregistré cet appel. Et donc pour éviter ces situations, vous pouvez suivre ce guide pour activer l’enregistrement des appels sur Samsung.

Est-il possible d’enregistrer des appels sur Samsung ?

Oui, les téléphones Samsung sont livrés avec un enregistrement d’appel intégré. Il enregistre les appels téléphoniques lorsque l’utilisateur l’a activé manuellement ou automatiquement. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas dans les appels WiFi. Les utilisateurs de Samsung peuvent également utiliser des applications tierces pour l’enregistrement des appels téléphoniques, mais cela n’est pas recommandé, sauf s’il s’agit d’une application Google ou d’une autre application de confiance.

Devriez-vous enregistrer les appels ?

Maintenant que vous savez qu’il est possible d’enregistrer des appels sur Samsung, il y a une question commune que tout le monde a au moins une fois en tête et qui est, dois-je enregistrer des appels ou non ? Vous pouvez enregistrer des appels téléphoniques pour toutes les raisons éthiques et uniquement si cela est légal dans votre région.

La fonction d’enregistrement d’appel est pratique lorsque vous souhaitez noter quelque chose que l’autre personne vous dit. Et donc le moyen le plus simple d’obtenir cette information est de l’enregistrer plutôt que de l’écrire, ce qui ne prendra que du temps. Par ailleurs, il peut être utile qu’un agent partage des informations sur un produit qui pourrait vous intéresser. Eh bien, il peut y avoir d’autres raisons selon la situation.

Sur les téléphones Samsung, vous pouvez soit activer l’enregistrement automatique des appels téléphoniques, soit enregistrer les appels téléphoniques manuellement. Ici, vous découvrirez les deux méthodes.

Comment enregistrer automatiquement les appels téléphoniques sur Samsung

Assurez-vous que vous utilisez le composeur stock et non un composeur tiers.

Ouvrez l’application Samsung Phone sur votre appareil. Appuyez sur les trois points disponibles dans le coin droit. Maintenant, parmi les options, choisissez Paramètres.

Sous les paramètres d’appel, vous trouverez de nombreuses options, sélectionnez Enregistrer les appels.

Maintenant, activez la bascule pour Enregistrement automatique des appels.

Pour voir plus d’options, appuyez sur le texte Enregistrer automatiquement les appels et vous pourrez choisir entre : Tous les appels

Appels avec des numéros non enregistrés

Appels avec des numéros spécifiques

En fonction de vos paramètres, l’appareil enregistrera automatiquement les appels lorsque vous êtes en communication avec un numéro spécifique, des numéros non enregistrés ou tous les appels.

Pour désactiver l’enregistrement automatique des appels sur Samsung, suivez le même processus mais dans le dernier tour, basculez sur Off.

Comment enregistrer manuellement un appel téléphonique sur Samsung

Si vous souhaitez utiliser l’enregistrement des appels uniquement lorsque cela est nécessaire et non tout le temps, vous pouvez démarrer manuellement l’enregistrement des appels chaque fois que vous êtes en communication. C’est mieux si vous voulez économiser de l’espace de stockage et ne voulez pas enregistrer tous les appels. Voici comment enregistrer manuellement les appels téléphoniques.

Acceptez ou passez un appel sur votre téléphone Samsung à l’aide du numéroteur de stock. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur les trois points sur l’écran d’appel téléphonique. Appuyez sur le Enregistrer l’appel option et Acceptez les CGU.

Il commencera à enregistrer l’appel et vous verrez le signe d’enregistrement avec une minuterie.

Une fois l’appel terminé, l’enregistrement sera sauvegardé sur l’appareil. En utilisant la méthode manuelle, vous pouvez choisir d’enregistrer les appels lorsque cela est nécessaire.

Comment trouver des appels enregistrés

L’intérêt d’enregistrer les appels est de pouvoir y accéder plus tard. Tous les enregistrements d’appels sont enregistrés dans un dossier par défaut, sauf si vous avez modifié l’emplacement par défaut. Si vous utilisez l’enregistrement d’appels sur Samsung pour la première fois, vous aurez peut-être besoin d’un guide pour trouver les appels enregistrés. Voici l’étape.

Méthode 1 :

Ouvrez l’application de téléphone stock. Appuyez sur les trois points sur le côté droit et sélectionnez Paramètres. Allez maintenant au Enregistrer les appels option et sélectionnez Appels enregistrés.

Cela vous mènera au dossier où tous les enregistrements d’appels téléphoniques sont enregistrés. Vous pouvez rechercher un enregistrement particulier par le nom ou le numéro du contact.

Méthode 2 :

Ouvrez le Mes dossiers application sur votre téléphone Samsung. Aller à Enregistrement suivie par Appels.

Tous les enregistrements d’appels téléphoniques seront à cet endroit.

Pouvez-vous utiliser des applications tierces pour enregistrer les appels Samsung ?

Google a supprimé les applications d’enregistrement d’appels du Play Store, et des applications populaires telles que Truecaller ont supprimé la fonction d’enregistrement d’appels de son application pour se conformer à la politique de Google. Mais vous pouvez toujours télécharger des applications tierces pour enregistrer les appels sur Samsung. Cependant, il est conseillé de n’utiliser que des applications de stock et de ne pas faire confiance aux applications tierces, sauf si elles proviennent d’une source fiable.

L’enregistrement d’appels est-il légal dans toutes les régions ?

Non, l’enregistrement des appels n’est valable que dans certaines régions. Il existe de nombreux domaines où la loi interdit l’enregistrement des appels. Et dans certaines régions, l’enregistrement des appels nécessite le consentement des deux parties. La réponse peut donc varier en fonction de la région dans laquelle vous vivez. Assurez-vous donc de vérifier les lois en vigueur dans votre région.

Comment enregistrer des appels téléphoniques sur Samsung

Vous savez maintenant comment activer et utiliser la fonction d’enregistrement des appels sur les téléphones Samsung. Vous pouvez utiliser l’enregistrement automatique des appels avec certains filtres et enregistrer les appels manuellement. Nous avons également partagé comment voir les appels enregistrés dans le stockage. La fonction d’enregistrement des appels doit être utilisée de manière éthique et les appels enregistrés doivent être utilisés à bon escient.

