NVIDIA veut que vous jouiez partout avec GeForce Now et aura plus de titres avec DLSS 3.0

Dans le cadre du CES 2023 développé dans la ville de Las Vegas, Nevada du 5 au 8 janvier, la société basée à Santa Clara, en Californie, NVIDIA, a fait une série d’annonces qui donnent un petit indice de ce que sera le cloud based jeu vidéo

jouer dans ta voiture

L’une des premières annonces est que le service de jeu en nuage GeForce Now arrive sur les voitures

BYD

Genèse

Hyundai

Kia

et l’étoile polaire

Ces services comprennent une suite de produits et de services qui améliorent l’expérience en cabine. GeForce NOW diffusera toute l’expérience de jeu PC en temps réel sur les voitures de ces marques tant qu’elles sont garées ou en train de charger le véhicule, lorsque c’est le cas du conducteur, pour les passagers arrière, ce concept comprend des écrans qui peuvent être utilisés pendant que la voiture marche.

170 ordinateurs portables pour les joueurs et les créateurs de contenu

Au sein du stand auquel nous avons eu l’occasion d’assister à l’hôtel Cosmopolitan, la marque nous a fait découvrir certains des modèles équipés de cartes graphiques de la série GeForce RTX 40. L’une des choses que nous avons le plus appréciées en voyant ces nouveaux modèles, est que vous pouvez trouver des équipements avec des moniteurs de 14 pouces ultra-minces et surtout légers.

Ces ordinateurs portables seront disponibles à partir du 8 février auprès de marques comme Acer, Alienware, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer et Samsung. Ils seront également disponibles auprès de fabricants et de constructeurs de systèmes locaux tels que CyberPower PC, Eluktronics, Hasee, PC Specialist 3XS by Scan, Schenker, entre autres.

GeForce RTX 4080 sur GeForce NOW

Dans l’une des salles, nous avons eu la chance de tester les améliorations du service basé sur le cloud, mais désormais alimenté par les cartes graphiques GeForce RTX série 40. Cette mise à jour sera disponible exclusivement pour les utilisateurs de l’abonnement Ultimate. Cette nouvelle architecture est alimentée par NVIDIA Ada Lovelace car les SuperPOD GeForce NOW RTX 4080 mis à jour fourniront plus de 64 téraflops de puissance graphique à distance, plus de 5 fois plus qu’une Xbox Series X et près de 1,75 fois plus que les SuperPOD Xbox de la génération précédente. .

En fait, nous avons eu l’occasion de jouer à Apex Legends avec cette nouvelle technologie et le temps de réponse a été suffisamment rapide pour pouvoir jouer de manière compétitive. Surtout, considérant que le réseau de Las Vegas était très saturé par la foire, nous avons même fait un test à l’aveugle avec un système qui avait le GPU intégré juste là et le résultat était incroyable.

La chose intéressante à propos de cette nouvelle adhésion est qu’elle vous permettra de jouer à 240 images par seconde depuis le cloud avec ray tracing, DLSS 3 et une latence clic-pixel de moins de 40 millisecondes, quelque chose d’unique dans le cloud gaming.

L’adhésion à GeForce NOW Ultimate est désormais disponible pour les nouvelles inscriptions à partir de cette semaine au tarif actuel de 19,99 USD par mois ou 99,99 USD pendant six mois. Les comptes d’utilisateurs GeForce RTX 3080 ont déjà été mis à niveau vers le nouvel abonnement. La transmission améliorée des performances GeForce RTX 4080 des nouveaux SuperPOD sera disponible en Amérique du Nord et en Europe à partir de ce mois-ci.

Plus de jeux avec DLSS 3.0

Profitant du lancement de la nouvelle GeForce RTX 4070 Ti, que nous avons eu l’occasion de tester avec plus de 48 titres, la marque n’a pas hésité à annoncer d’autres

Atomic Heart (sera publié avec DLSS 3)

Conqueror’s Blade (mise à jour vers DLSS le 3 janvier)

Dakar Desert Rally (mise à jour vers DLSS 3 en janvier)

ILL Space (lancement avec ray tracing et DLSS 3)

Marvel’s Midnight Sun (DLSS 3 en janvier)

The Cycle: Frontier (mise à jour vers DLSS 3 en janvier)

The Day Before (cette année, il arrivera avec Ray Tracing et DLSS 3)

Throne and Liberty (sera publié avec DLSS 3)

Tower of Fantasy (mise à jour vers DLSS 3 en avril)

Warhaven (DLSS 3 uniquement)

Witchfire (publié avec DLSS 3)

Il y aura aussi des titres qui arriveront avec DLSS 2