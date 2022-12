Elon Musk provoque encore sur Twitter : « Est-ce que vous me critiquez ? Alors t’as des petits testicules »

Au cours des dernières 24 heures, le PDG est resté attaqué sur la plateforme en ne publiant aucun vax, du contenu anti-immigration et des insultes aléatoires aux utilisateurs.

Les actions de Tesla chutent, cela pourrait être la pire année de l’histoire de l’entreprise, peut-être la pire année de toute entreprise du S&P 500, mais Elon Musk continue sans se laisser décourager son jeu préféré : écrire sans filtres sur Twitter. Mieux encore, écrivez à des utilisateurs aléatoires en disant qu’ils « ont de minuscules testicules ».

Commentez simplement l’un des nombreux messages d’extrême droite de Musk pour gagner une insulte gratuite. C’était le cas pour @ElGrecoSF, un compte avec environ 500 abonnés sur la plateforme qui a critiqué un mème du PDG de Twitter.

Le mème posté par Elon Musk

Tout cela découle d’une des nombreuses provocations d’Elon Musk sur Twitter. Il a publié un meme où un petit homme couvert de seringues faisant allusion aux vaccins, des rosettes Black Lives Matter, des icônes des réseaux sociaux, le symbole du parti communiste, du mouvement féministe (pour une raison étrange il y a aussi le ying et le yang), dit-il à un gentleman avec le drapeau américain à la main : « They are brainwashing you », et l’Américain répond ironiquement : « Really ? ».

Le mème est une critique ouverte de tous les mouvements qui cherchent à transformer les États-Unis en un environnement inclusif, à surmonter les préjugés et à se rapprocher du politiquement correct. Ceux-ci ont été juxtaposés à un fouillis d’autres symboles qui n’ont pas grand-chose à voir.

L’oubli d’Elon Musk

Le dénominateur commun du mème est clair. Tous ces mouvements accusent de libérer l’esprit alors qu’ils sont les premiers à façonner les idéologies des gens. Et Musk écrit au-dessus du tweet : « Ils ne m’ont pas lavé le cerveau ». Avant de passer aux commentaires, qui sont les plus divers, il y a un détail qui dénonce un court-circuit, voire un oubli. Au-dessus du petit bonhomme du mème marqué de tous les symboles « diaboliques » qui lobotomisent le grand public, il y a aussi l’oiseau Twitter.

Petits testicules

Comme toujours, les tweets provocateurs de Musk font sensation. Parmi les commentaires il y a ceux qui le soutiennent et écrivent « Les libéraux sont en colère parce qu’Elon s’est réveillé. Leur contrôle mental perd son emprise sur la société et ils sont terrifiés à l’idée que les gens voient enfin la folie qu’ils représentent. » Cependant, il y a aussi ceux qui critiquent Musk avec des commentaires sévères.

Parmi eux, l’utilisateur @ElGrecoSF qui écrit : « Peut-être pas, mais vous avez le contrôle pulsionnel d’un enfant. J’espère vraiment que vous avez un plan secret, mais dans l’état actuel des choses, vous n’êtes que le plus grand troll d’Internet. » Musk lit le commentaire et pour démontrer qu’il n’a pas l’impulsivité d’un enfant il écrit : « Et tu as de petits testicules ».

Une histoire déjà vue

C’est maintenant une scène bien connue. Musk provoque, beaucoup répondent et l’élu gagne une insulte avec une référence aux organes génitaux masculins. Dans des tweets récents, le PDG a publié des mèmes anti-immigrés, des commentaires sans vax et une série de contenus qui galvanisent toute la communauté QAnon.

En toile de fond, reste le réseau social qui héberge toutes ses provocations : Twitter. En ce moment, l’entreprise se retrouve à gérer une situation complexe, après tous les dérapages du nouveau PDG. Et alors que l’univers de Musk s’effondre, vous voyez les actions de Tesla chuter de 40% au cours du mois dernier, et Twitter est à la recherche d’un PDG, le deuxième homme le plus riche du monde a le temps d’écrire et de répondre sur les réseaux sociaux plus de 50 fois au cours de la dernière 24 heures.