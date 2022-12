Instagram Dual : comment créer des vidéos à double perspective

Instagram a considérablement élargi sa gamme de fonctions au cours des derniers mois. En plus de nouveaux boutons et éléments décoratifs pour votre propre story Insta, c’est surtout Instagram Dual qui offre une réelle valeur ajoutée. Si vous utilisez Instagram sur votre smartphone.

Avec Instagram Dual, vous utilisez les deux caméras du smartphone. Ainsi, au lieu de simplement filmer un sujet ou vous-même, vous enregistrez les deux perspectives en même temps. Cela vous donne la possibilité, par exemple, de montrer des réactions à ce que vous voyez.

Contenu

Comment utiliser Instagram Double

L’utilisation d’Instagram Dual est simple et intuitive – même si la fonction n’est pas évidente :

Ouvrez l’application Instagram et appuyez sur l’icône plus à gauche de l’icône du cœur – ou cliquez sur « Votre histoire » pour rendre directement la double vidéo accessible pendant les 24 prochaines heures uniquement. (photo de gauche) Cliquez ensuite sur « Appareil photo » sur l’écran. (Photo de droite)

Étape 1 : Cliquez sur le signe plus dans la barre supérieure – alternativement, une nouvelle histoire peut être trouvée en haut à gauche. Étape 2 : Cliquez ensuite sur « Appareil photo ».

Sur l’écran suivant, sélectionnez Story ou Reel parmi les options en bas et sélectionnez Dual Camera dans le menu de gauche. Attention : Selon la version de l’application et le smartphone utilisé, la double fonctionnalité peut être masquée derrière la flèche vers le bas. (Photo à gauche ci-dessous) Appuyez maintenant sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé pour démarrer l’enregistrement vidéo. (photo au milieu) Vous pouvez échanger le contenu vidéo en cliquant sur l’icône bascule en bas à droite. La petite vidéo selfie devient grande et le sujet principal petit – ou vice versa. (Photo de droite)

Conseils pour Instagram Dual

Bien sûr, tôt ou tard, vous tomberez sur Instagram Dual. Il suffit d’appuyer sur le bouton de l’obturateur et de filmer est également facile. Mais il existe quelques astuces pour utiliser Dual efficacement :

Astuce 1 : Faites attention à la longueur

Instagram Dual fonctionne dans Story et Reels. Les histoires sont limitées à 15 secondes par défaut et divisent les vidéos que vous enregistrez en plusieurs petits clips. Les vidéos cohérentes réussissent avec les bobines, qui peuvent également dépasser 15 minutes (!). Instagram les publie ensuite sous forme de vidéos régulières – la seule chose qui change pour vous, c’est que vous devez taper moins pour obtenir un résultat.

Astuce 2 : Gardez le téléphone portable aussi loin que possible de vous !

Par défaut, les smartphones filment et prennent des photos avec un appareil photo qui correspond au mini-photo 50 mm. Les photographes parlent de l’objectif de portrait classique qui expose les motifs tels que nous les voyons.

À gauche : si la caméra selfie est trop proche du visage, elle semble gonflée. A droite : Tenu un peu plus loin, les proportions sont plus naturelles.

La situation est différente avec la caméra frontale. Il couvre un large champ de vision. Cela garantit que vous pouvez capturer une grande partie de vous-même et de l’environnement même si vous ne tenez pas le téléphone loin. Visuellement, l’objectif intégré provoque des distorsions désagréables – le visage semble trop large, le nez trop gros, etc. Vous pouvez atténuer l’effet en tenant simplement le téléphone un peu plus loin.

Astuce 3 : Beaucoup, beaucoup de lumière !

Également en raison de la construction, les caméras du smartphone à l’arrière supportent bien moins de lumière. Cependant, la caméra selfie à l’avant en a besoin de beaucoup plus pour prendre une photo décente en raison de sa petite taille. C’est pourquoi vous devez si possible filmer dans un environnement lumineux – ou utiliser une lampe annulaire amovible si nécessaire.

Conseil de pro : micro externe pour un meilleur son

Le double enregistrement utilise le microphone par défaut de votre téléphone. C’est bon pour le bruit ambiant et enregistrer votre voix Cependant, si vous souhaitez uniquement être entendu, vous devez connecter un microphone. Selon le modèle de smartphone, cela fonctionne via Bluetooth, jack 3,5 mm ou USB-C.