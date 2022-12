Metro Last Light Redux, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store ; comment telecharger sur pc

Joyeux Noël! Nous ne vous apportons pas de cadeau car c’est déjà à cela que sert Epic Games Store, qui continue avec sa promesse d’offrir un jeu vidéo tous les jours. Sans frais, pour vous pour toujours. Et le jeu gratuit d’aujourd’hui n’est pas n’importe quel jeu, c’est Metro Last Light Redux, la version remasterisée d’un véritable classique du genre post-apocalyptique. Bien sûr, il vaut mieux être rapide, car il n’est disponible que pendant quelques heures : vous devez l’échanger avant cet après-midi à 17h00 (heure espagnole).

Metro Last Light Redux est la suite de l’un des titres les plus acclamés de la génération PS3 et Xbox 360 : Metro 2033. Une nouvelle aventure d’action et d’exploration, pleine d’inconnues et avec un cadre impressionnant qui a amélioré, entre autres, le gameplay à les contrôles en ce qui concerne les tirs. Ci-dessous, nous vous proposons le lien de téléchargement.

Si vous souhaitez vous tenir au courant de tous les jeux que vous pouvez obtenir sans payer un seul euro, vous trouverez sur ce lien toutes les informations sur les promotions dont nous pouvons profiter au jour le jour.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : store de jeux épiques