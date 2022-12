Alexa aide Siri à éviter la dernière place dans le test de l’assistant vocal pour smartphone MKBHD [Vidéo]

Siri n’est pas le pire assistant vocal sur les téléphones aujourd’hui, selon MKBHD. Dans sa dernière vidéo, Marques Brownlee mène un test à quatre entre Siri et ses concurrents pour voir comment les assistants vocaux se comparent en 2022.

La voix off de l’assistant vocal est la suite d’un test similaire partagé en 2017. Cinq ans plus tard, MKBHD couronne toujours Google Assistant avec la première place tandis qu’Amazon Alexa se classe au pire. Il s’agit d’un test de smartphone, après tout, et non d’une comparaison de haut-parleurs intelligents. Si seulement le téléphone Fire n’était pas un burn-out, n’est-ce pas ?

Alors, qu’est-ce qui empêche Siri d’être le meilleur assistant vocal du test de MKBHD ? Tout se résume à des minuteries et à des questions de suivi.

Siri sur le HomePod et même Apple Watch peuvent gérer plusieurs minuteries, mais le domaine principal de Siri sur l’iPhone a un esprit ponctuel en 2022. Cela a du sens… n’a jamais dit personne. L’exécution de plusieurs minuteries avec commande vocale sur un smartphone n’est que la norme pour Google Assistant. Assez juste!

Selon le test, Siri et Google Assistant sont compétitifs en termes de vitesse, bien que Siri et l’assistant vocal Bixby de Samsung connaissent plus de temps de latence que l’Assistant et Alexa.

Les quatre assistants excellent à répondre aux faits lorsqu’ils sont invités à poser une question spécifique. Cependant, ce sont les questions de suivi qui font le plus trébucher Bixby et Alexa. Siri et Assistant sont compétitifs lorsqu’il s’agit de poser des questions de manière conversationnelle, mais le test de MKBHD montre que l’Assistant est capable de conserver le contexte plus longtemps que Siri.

Siri est également insuffisant en matière de contrôle de l’appareil. Google Assistant et Bixby de Samsung sont capables de démarrer des enregistrements vocaux et de diffuser une émission spécifique sur Netflix. Siri semble simplement lancer les applications pertinentes sans prendre d’autres mesures.

Peut-être surprenant est le manque de coopération de Siri lorsqu’il lui demande de prendre un selfie. Google Assistant lance l’application appareil photo, passe à l’appareil photo frontal et lance un compte à rebours avant de prendre la photo. Siri lance l’appareil photo bien que Voice Control soit entièrement capable de piloter l’application Appareil photo sur iPhone.

Pour Siri, étendre la prise en charge de plusieurs minuteries à l’iPhone est le plus bas des fruits à portée de main. Tuning Siri pour comprendre les questions dans leur contexte est objectivement quelque chose qui devrait être amélioré. Sinon, Siri est solide et est certainement le meilleur pour les membres de l’écosystème Apple.

Quelle est votre expérience avec les assistants vocaux concurrents ? Exprimez vos pensées sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :