Jumeaux siamois nés joints par la poitrine et l’abdomen : ils ont quatre bras et deux jambes

En Égypte, une femme a accouché par césarienne de jumeaux siamois avec des poitrines et des abdomens fusionnés. Peut-être qu’ils ont trop d’organes communs pour être séparés.

Jumeaux conjoints nés en Égypte. Crédit : Hôpital universitaire de Mansoura / Universités Sada El-Balad / Facebook

Une femme égyptienne a accouché par césarienne de jumeaux siamois avec deux têtes, quatre bras et deux jambes. L’opération a été réalisée à l’hôpital universitaire de Mansura, une ville située dans la région du delta du Nil, à environ 120 kilomètres du Caire. Selon le communiqué de presse de l’hôpital égyptien, cité par le portail académique Sada El-Balad Universities, l’opération a réussi et les enfants ont été immédiatement transférés dans un établissement spécialisé pour se préparer à l’éventuel processus de séparation. Les nouveau-nés, cependant, sont joints dans tout le thorax et l’abdomen et peuvent partager plusieurs organes vitaux; dans ce cas, il est peu probable qu’ils survivent à l’opération.

L’accouchement par césarienne a été pratiqué le dimanche 18 décembre par une équipe médicale spécialisée du service d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital égyptien, au terme des 9 mois réguliers de grossesse. La mère des bébés savait qu’elle allait donner naissance à des jumeaux siamois. Des examens préliminaires avec des ondes sonores en quatre dimensions ont été effectués avant la césarienne pour évaluer leur état. Comme indiqué, l’opération a réussi et les jumeaux ont été immédiatement confiés aux soins d’une équipe de spécialistes pour assurer le suivi de leur état particulier. Il a été réalisé par le Dr Mohamed Fekry du Département d’obstétrique et de gynécologie et ses collègues anesthésistes Kholoud Al-Muji et Mohamed Ali. Le sexe des enfants n’a pas été dévoilé, mais on sait que les jumeaux conjoints (toujours du même sexe) ont trois fois plus de chances de naître filles.

Comme le précise l’hôpital Bambino Gesù de Nice, les jumeaux siamois sont des jumeaux avec un ensemble identique de gènes, qui naissent avec différentes parties du corps fusionnées. Dans le cas des bébés nés en Égypte, il s’agit de la poitrine et de l’abdomen. Chaque poussin a sa propre tête et deux bras, alors qu’ils n’ont que deux pattes en commun. « Les jumeaux siamois sont une paire de jumeaux monozygotes, c’est-à-dire des jumeaux identiques qui sont issus du même zygote (le nom que l’on donne à l’ovule fécondé par un spermatozoïde), qui naissent physiquement unis et qui partagent souvent aussi certains organes », explique le hôpital romain. On ne sait pas quels organes partagent les nourrissons nés en Égypte, mais il est possible qu’ils n’aient qu’un seul intestin et deux reins, étant donné que de l’abdomen vers le bas résulte le corps d’un seul nourrisson. Au cours de leur développement dans l’utérus, les jumeaux conjoints sont monoamniotiques – c’est-à-dire qu’ils partagent un seul sac amniotique – et monochorioniques, c’est-à-dire qu’ils sont soutenus par un seul placenta.

Mais pourquoi naissent des jumeaux siamois ? L’Enfant Jésus explique que la cause réside « dans la non séparation de la plaque embryonnaire (zygote en développement) entre le 15e et le 17e jour de gestation ou dans la fusion de 2 disques amniotiques (zygote en développement) au niveau de la colonne vertébrale, de le thorax, l’abdomen ou le bassin à la 3e ou 4e semaine de la vie intra-utérine ». La fréquence des naissances de jumeaux siamois varie de 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000 naissances vivantes selon les régions géographiques, soit « un cas sur 400 jumeaux identiques », indique l’Enfant Jésus. La survie des jumeaux siamois est très faible, étant donné que 4 couples sur 5 perdent la vie soit in utero (28%) soit immédiatement après la naissance (54%), en raison de la présence de malformations graves « non compatibles avec la vie ».

Dans le cas des naissances vivantes, comme cela s’est produit en Égypte, il est possible, dans la mesure du possible, de procéder à une intervention chirurgicale d’urgence pour la séparation ou de la planifier ultérieurement, en fonction de la situation clinique et fonctionnelle des bébés. Avant de procéder à la séparation, on peut passer par la reconstruction tridimensionnelle / virtuelle de l’anatomie à travers les images recueillies par tomodensitométrie et résonance magnétique, afin de savoir exactement où et comment procéder une fois sous le bistouri. Pour compléter l’intervention, qui peut durer plusieurs heures, la collaboration d’une vaste équipe multidisciplinaire est requise. Comme précisé, le sort des bébés nés à Mansourah n’est pas connu.