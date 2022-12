Star Wars: Dark Forces bénéficie d’améliorations de la qualité de vie grâce à un moteur de jeu rétro-conçu

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le travail sur un projet d’ingénierie inverse pour le moteur de jeu qui a propulsé Star Wars: Dark Forces a atteint une étape charnière, permettant au titre d’être joué sur des systèmes modernes avec une gamme complète d’améliorations de la qualité de vie.

Le Force Engine (TFE), comme le projet est connu, est maintenant à la version 1.0 après trois ans de développement et prend entièrement en charge Dark Forces. Le créateur du projet a déclaré que l’objectif avec Dark Forces était que TFE remplace DOSBox et l’exécutable d’origine, et soit compatible à la fois avec les niveaux vanille et les mods communautaires ultérieurs.

Avec TFE, vous pouvez jouer à Dark Forces avec une prise en charge haute résolution et grand écran. D’autres améliorations incluent le prise en charge complète de l’apparence de la souris, un réticule de visée et une IA Boba Fett améliorée.

Il existe également un nouveau système de sauvegarde qui peut être utilisé pour les sauvegardes de sortie ou aussi souvent que vous le souhaitez. Il convient de noter que ce sont toutes des fonctionnalités facultatives et si vous voulez une expérience vanille complète, toutes les améliorations de la qualité de vie peuvent être désactivées.

Star Wars: Dark Forces a été lancé au début de 1995 pour MS-DO et Macintosh, et un an plus tard sur la PlayStation originale. Le jeu a été généralement bien accueilli sur les ordinateurs, certains le comparant à Doom mais avec des fonctionnalités plus avancées.

La version 1.0 de The Force Engine est disponible en téléchargement sur GitHub pour ceux qui souhaitent l’essayer. Il ne prend en charge que Windows 7 et versions ultérieures pour le moment, mais le prise en charge de Mac et Linux est prévue dans le cadre d’une mise à jour début 2023. Notez également que vous aurez besoin du jeu Dark Forces complet car TFE remplace l’exécutable, pas le jeu lui-même.

Star Wars: Dark Forces peut être acheté pour seulement 2,09 $ après une remise de 65% dans le cadre des soldes d’hiver en cours de GOG. C’est aussi sur Steam mais vous paierez 5,99 $ via Valve.

Un seul autre jeu utilisait le moteur Jedi, Outlaws. Le prise en charge de ce titre dans TFE arrive dans la version 2.0 mais aucune fenêtre de lancement n’a été définie à ce jour.