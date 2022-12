Comment TSMC est-il devenu si bon?

La vue d’ensemble : à présent, nous savons tous que TSMC est, de loin, le fabricant de semi-conducteurs le plus compétent au monde, avec toutes les implications pour l’industrie et la géopolitique. Et alors que cette réalité s’installe, beaucoup de gens nous ont demandé comment ils étaient devenus si bons ?

Il existe de nombreuses bonnes histoires de ce processus, dont la plus récente est Chip Wars de Chris Miller (qui est très bonne), qui couvrent le récit de l’ascension de TSMC, mais nous pensons que la question touche vraiment à des fondamentaux plus profonds. De quelles capacités TSMC dispose-t-il que les autres n’ont pas ? Et quelqu’un d’autre peut-il les construire? Sans surprise, il n’y a pas de réponse simple à cette question, mais nous pensons qu’il y a quelques facteurs qui se démarquent vraiment.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Il est important de comprendre qu’une grande partie de l’avantage actuel de TSMC repose sur les actifs incorporels. Tout le monde peut acheter le même équipement. Et leur succès n’est pas le fruit d’un génie. Le SMIC chinois a débauché des centaines d’employés de TSMC au fil des ans, en vain. La réponse n’est pas non plus capitale – la construction d’une usine de pointe coûte incroyablement cher, mais de nombreux pays ont englouti de vastes fortunes dans des tentatives futiles.

L’avantage de TSMC repose sur des années d’apprentissage et de développement de processus

L’avantage de TSMC repose sur des années d’apprentissage et de développement de processus. Ils savent comment préparer les conceptions de puces pour la production, les construire et, surtout, corriger les bugs inévitables qui apparaissent. Plus important encore, ils sont capables de capturer et de conserver tout cet apprentissage, de sorte qu’ils peuvent faire tout cela à grande échelle, à plusieurs reprises.

Pour être juste, TSMC a reçu un immense coup de pouce du gouvernement de Taiwan. Le gouvernement a fourni des subventions directes permettant à TSMC d’acheter les meilleures machines disponibles. C’était extrêmement important au début de l’entreprise, mais il est resté important longtemps après. Comme nous le verrons, une grande partie de cette histoire est la longévité et l’échelle temporelle de la croissance de TSMC.

Un deuxième facteur important a été la suppression du nouveau dollar taïwanais. Le NTD s’échange avec une décote d’environ 30 % par rapport au dollar américain depuis les années 1990. Tout le monde le sait, mais le gouvernement américain n’a jamais réagi à cette manipulation monétaire, en grande partie dans le but de soutenir un allié régional. Le travail de Brad Setser pour en savoir plus à ce sujet.

Certains diront que ce n’est pas important – TSMC évalue toutes les ventes en dollars, et sa plus grande dépense, son équipement, est également libellée en dollars américains. Mais cela néglige le capital humain. La majeure partie des employés de TSMC sont basés à Taïwan et payés en NT, de sorte que l’entreprise bénéficie d’une réduction massive sur leurs salaires.

Tous ces actifs incorporels que nous avons mentionnés ci-dessus sont capturés dans le capital humain de l’entreprise, que l’entreprise a payé avec une décote, qui s’est elle-même accumulée sur 20 ans. Il est difficile d’exagérer l’importance de tout ce qui s’accumule pendant si longtemps.

TSMC produit plus de tranches de silicium que quiconque, avec une marge considérable.

Enfin, et peut-être le plus important, TSMC produit plus de plaquettes de silicium que quiconque, avec une marge considérable. La pratique mène à l’amélioration et TSMC obtient plus de pratique que quiconque. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la fabrication de demi-produits est autant un art qu’une science.

Tout le monde peut accéder aux mêmes machines que TSMC, mais lorsque votre processus de fabrication est basé sur le fait de repousser constamment les limites de ce qui est possible, il n’y a pas de manuel pour expliquer ce qu’il faut faire. Les volumes de TSMC au fil des décennies leur ont permis de construire tous les processus et bases de connaissances nécessaires pour continuer à avancer plus vite que quiconque. Encore une fois, ce facteur s’auto-renforce.

TSMC accède aux nœuds avancés avant tout le monde et obtient ainsi de meilleurs rendements plus rapidement, leur permettant d’avancer encore et encore. Cela semble abstrait, mais considérez que chaque nouvelle conception de puce va rencontrer des bugs lors de sa première fabrication. Les ingénieurs de TSMC ont probablement déjà vu ces bugs et peuvent les résoudre rapidement.

Tout cela offre à TSMC non seulement des avantages importants en termes de capacités, mais également en termes économiques. Il existe de nombreux endroits dans le monde avec la capacité de produire des puces sur des processus de pointe, et de donner à ces universitaires suffisamment de temps pour qu’ils puissent probablement produire une plaquette parfaite, mais TSMC peut y arriver plus rapidement et en volume massif.

Tout cela pour dire qu’il est peu probable que quiconque puisse vraiment rattraper TSMC de si tôt. Il leur a fallu des décennies pour mettre en place ces processus. Et cela aide à expliquer en partie pourquoi TSMC est maintenant disposé à construire des fabs avancées en dehors de Taïwan. Ils savent que leurs usines en Arizona, au Japon, en Allemagne et ailleurs resteront dépendantes de l’expertise approfondie de l’entreprise à Taiwan. Les États-Unis peuvent obtenir une usine de pointe, mais cela n’indique pas que les États-Unis peuvent vraiment faire ce que fait TSMC.