Ce mois-ci, Apple a introduit trois fonctionnalités de sécurité Apple ID iMessage Contact Key Verification, Advanced Data Protection et Security Key. La protection avancée des données est désormais disponible sur les iPhones et autres appareils Apple, grâce à la dernière mise à jour – iOS 16.2. Il s’agit d’une excellente fonctionnalité de sécurité pour les données iCloud. Voici comment activer la protection avancée des données sur iPhone, iPad et Mac.

La fonctionnalité de clé de sécurité arrive également sur l’iPhone avec la mise à jour iOS 16.3. Et bientôt, la troisième fonctionnalité de sécurité pourrait également être déployée. Mais pour l’instant, les utilisateurs peuvent profiter de la nouvelle protection avancée des données pour iCloud.

Qu’est-ce que la protection avancée des données ?

Protection avancée des données Fournit un chiffrement de bout en bout des sauvegardes iCloud et d’autres catégories de données iCloud. iCloud dispose déjà de fonctionnalités de sécurité, mais la nouvelle protection des données l’amène au niveau supérieur. En effet, les données chiffrées ne peuvent être déchiffrées que sur des appareils de confiance. Et donc même en cas de vol de données iCloud, les données chiffrées ne seront pas déchiffrées.

La protection avancée des données est le plus haut niveau de sécurité d’Apple pour iCloud. La nouvelle option augmente le cryptage de bout en bout à neuf autres catégories de données iCloud.

Sauvegarde de l’appareil

Sauvegarde des messages

Lecteur iCloud

Remarques

Photos

Rappels

Marque-pages Safari

Raccourcis Siri

Mémos vocaux

Pass portefeuille

Comment activer la protection avancée des données

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur iPhone et iPad avec la dernière mise à jour. Mais il est désactivé par défaut sur les deux appareils. Donc, pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez l’activer. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai préparé un guide. Vous pouvez suivre les étapes mentionnées pour activer la protection avancée des données.

Remarque : La protection avancée des données est actuellement disponible aux États-Unis. il devrait atteindre plus de régions en 2023.

Activer la protection avancée des données sur iPhone et iPad

Assurez-vous de mettre à jour votre appareil vers iOS 16.2 ou iPadOS 16.2. Après cela, ouvrez les paramètres sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur l’icône de votre profil qui sera en haut. Chercher iCloud et ouvrez-le. Faites défiler vers le bas et vous trouverez Protection avancée des donnéesappuyez dessus pour l’ouvrir. Appuyez sur « Activer la protection avancée des données ». Suivez les instructions à l’écran pour configurer la nouvelle fonctionnalité. Vous devrez définir au moins une méthode de récupération.

Voilà, maintenant vos données iCloud comme les sauvegardes sont plus sécurisées que jamais.

Activer la protection avancée des données sur Mac

Si vous avez un Mac, vous pouvez suivre ces étapes.

Mettez à jour votre Mac vers macOS 13.1. Cliquez maintenant sur l’icône Apple et sélectionnez Système Réglages. Cliquez ensuite sur votre nom/profil et choisissez le iCloud option. Ici vous trouverez Advanced Data Protection, ouvrez-le. Cliquez sur « Activer la protection avancée des données ». Suivez maintenant les instructions à l’écran et configurez la méthode de récupération.

Comment désactiver la protection avancée des données pour iCloud

Si vous décidez de désactiver ou de désactiver cette fonctionnalité, vous pouvez le faire facilement. Une fois que vous l’avez éteint, l’appareil télécharge les clés de cryptage afin que les données iCloud utilisent à nouveau la protection des données standard.

Ouvrez l’option Protection avancée des données sous iCloud sur votre appareil (iPhone/iPad/Mac). Et là, vous trouverez le bouton pour l’éteindre, bien sûr, si la fonction est activée en premier lieu. C’est assez facile car vous connaissez l’interface car vous avez déjà activé la fonctionnalité à partir des mêmes paramètres.

Bonus : Récupérer les données cryptées iCloud

En cas de problème, vous devrez récupérer vos données iCloud cryptées. La nouvelle fonctionnalité empêche Apple d’avoir vos clés de récupération. La clé de récupération n’est disponible que pour l’utilisateur configuré lors de l’activation de la protection des données. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options de récupération.

Code d’accès ou mot de passe de l’appareil : code d’accès de votre appareil Apple

Contact de récupération : appareil Apple d’un ami ou d’une famille de confiance

Clé de récupération : code secret de 28 caractères

Donc voilà, tout sur la protection avancée des données et comment l’activer. J’espère que vous trouverez le guide utile et que vous le partagerez avec vos amis utilisant des appareils Apple. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

