L’Accord sera le premier véhicule Honda 100% Android

Honda a présenté la nouvelle Honda Accord qui sortira sur les routes en 2023, un modèle qui attirera l’attention des plus technophiles grâce à l’incorporation d’Android Automotive comme système d’exploitation. L’Accord a cessé d’être vendu en Europe il y a quelques années, mais cette nouveauté pourrait tomber sur le reste des modèles, alors jetons-y un coup d’œil.

Qu’est-ce qu’Android Automobile ?

Bien qu’Android Auto soit un logiciel qui nécessite une connexion de téléphone portable pour fonctionner (il clone pratiquement son écran en fonction des données du terminal), Android Automotive est quelque chose de complètement différent, puisqu’il s’agit du système d’exploitation du véhicule, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un système d’exploitation qui s’exécute directement sur le matériel du véhicule.

Ce logiciel est en charge de tout l’infodivertissement de la voiture et est même capable d’offrir l’accès au Play Store via le package Google Automotive Services (GAS), qui est facultatif, mais dans le cas de Honda, ils ont décidé de l’inclure dans le paquet Accord.

Et c’est que l’inclusion de ce package vous permet d’avoir l’expérience Android que de nombreux utilisateurs s’attendraient à trouver. GAS comprend des services tels que Google Assistant, Google Maps et le Play Store, de sorte que le véhicule peut fonctionner avec ces services sans avoir à compter sur un téléphone mobile (bien qu’il aura besoin d’une connexion Internet, bien sûr).

Un plus haut de gamme

Bien sûr, Google Automotive, ou Google intégré comme l’appelle Honda, sera un complément qui arrivera en extra dans l’Accord. D’après le communiqué du constructeur, le modèle haut de gamme, l’Accord Touring, l’apportera de série, et on ne sait pas exactement si les versions précédentes (LX, EX, Sport, EXL et Sport-L) pourront pour l’inclure en supplément. Tout indique non.

Cela révèle une fois de plus le point de vue des fabricants sur ce que indique parier sur la technologie la plus actuelle. Depuis de nombreuses années, on constate à quel point ils n’ont pas totalement osé avec des solutions aussi intéressantes que Car Play et Android Auto (Honda elle-même a mis longtemps à les proposer). Désormais, avec Android Automotive, il franchit encore une fois une étape importante dans l’adaptation de la technologie, puisque le limiter à la version la plus chère de l’Accord semble trop limiter l’implémentation de la technologie.

Viendra-t-il en Europe ?

Pour le moment, cet accord avec Android Automotive ne sera disponible que pour les États-Unis, car depuis 2015, le modèle a cessé d’être vendu dans toute l’Europe. Dans tous les cas, il est fort probable que la prochaine Civic sera encouragée à suivre les mêmes étapes, donc tôt ou tard nous verrons une proposition similaire sur notre marché. Que pensez-vous de cette option technologique ? Souhaitez-vous payer le supplément pour l’avoir?

Source: Fronde

Via: Police androïde