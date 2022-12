Un trésor vieux de 3 500 ans découvert dans une tombe égyptienne : les bijoux datent du règne d’un pharaon hérétique

De la tombe d’une jeune femme enterrée dans la nécropole de Tell al-Amarna, en Égypte, sont sortis des bijoux en or du temps d’Akhenaton, le pharaon « hérétique ».

Deux des artefacts précieux trouvés. Crédit : Ministère du Tourisme et des Antiquités

Un trésor de bijoux précieux et de bibelots en or a émergé d’une tombe vieille de 3 500 ans découverte dans la nécropole égyptienne de Tell al-Amarna. Situé le long des rives orientales du Nil, dans le gouvernorat de Minya, c’est une zone importante de fouilles archéologiques menées en collaboration entre des scientifiques égyptiens et britanniques de l’Université de Cambridge. Un important projet de recherche international appelé « Projet Amarna » est en cours dans la nécropole, qui a pour principaux objectifs l’amélioration de la gestion du patrimoine archéologique qui y est conservé et la prise de conscience de son importance. En fait, Tell al-Amarna représente les vestiges de l’ancienne ville d’Amarna ou Akhetaton, construite en 1346 av. J.-C. comme capitale du pharaon Akhenaton, connu comme le « pharaon hérétique » pour ses idées religieuses.

Ici, dans l’une des tombes trouvées dans la zone connue sous le nom de cimetière du désert du nord d’Amarna, l’enterrement extraordinaire d’une jeune femme a émergé, dont la momie a été retrouvée enveloppée dans un solide tapis de fibres végétales. Dans la tombe, qui remonte à la 18ème dynastie (1550 à 1292 avant JC) sous le règne d’Akhenaton, connu sous le nom d’Amenhotep IV / Amenhotep IV jusqu’à la cinquième année de son règne, plusieurs bijoux précieux ont été retrouvés. Parmi eux, un collier en or avec des pendentifs en forme de pétale et trois anneaux en or. Comme l’explique Heritage Daily, l’une des bagues est décorée « de l’image de Bast, qui, avec son homologue féminin Bastet, est une ancienne divinité égyptienne vénérée comme la protectrice des familles et, en particulier, des mères, des enfants et de l’I je pars ». Une divinité bienveillante également vénérée comme une déesse des chats, du foyer et de la fertilité, capable de se mettre avant tout ce qui était mal.

Sur les autres anneaux, les archéologues ont trouvé des hiéroglyphes avec des références à la « maîtresse des deux terres » Tawi – probablement une référence aux royaumes supérieur et inférieur d’Égypte, selon les érudits -, ainsi qu’un dessin d’un oiseau vénéré.

Il est intéressant de noter que la tombe de la jeune femme est située dans une partie du cimetière dédiée aux nobles, elle a donc dû jouer un rôle social important à son époque, comme en témoignent les précieuses trouvailles. Il faisait probablement partie de « l’élite » de la ville qui fut abandonnée après la mort d’Akhenaton, considéré comme hérétique et « ennemi » par les dynasties de pharaons suivantes, puisqu’il avait décidé d’introduire une nouvelle religion d’État, dans laquelle un seul dieu était vénéré, à savoir Aton, le disque solaire.

Sans renier les autres divinités vénérées par les anciens Égyptiens, cette nouveauté d’Aton fut tellement mal vue qu’à la suite de sa mort, outre l’abandon de la ville, de nombreux monuments et autres ouvrages dédiés au dieu solaire furent détruits, cachés ou recyclés. . En fait, il est rapidement revenu à une religion polythéiste. Les actes politiques d’Akhenaton furent si contestés que son existence (et l’histoire d’Amarna) ne fut découverte qu’au XIXe siècle, tant ses successeurs tentèrent d’envoyer le « pharaon hérétique » dans l’oubli.

Les précieux trésors trouvés dans la nécropole sont donc des trouvailles dignes d’un intérêt historique particulier, précisément parce qu’elles se réfèrent à une période tumultueuse de l’Égypte ancienne. Or, le pharaon hérétique était le père de Toutankhamon, « l’enfant pharaon » contraint de régner dès son plus jeune âge et connu dans le monde entier pour son célèbre masque d’or.