La version bêta d’iOS 16.3 guide les utilisateurs sur la façon d’utiliser le transfert de l’iPhone vers le HomePod

Apple a publié mercredi la première version bêta d’iOS 16.3 pour les développeurs, et l’une des nouvelles fonctionnalités fournies avec la mise à jour est la possibilité d’utiliser des clés de sécurité physiques pour protéger les identifiants Apple. Mais en plus de cela, Apple peaufine également le système pour aider et guider les utilisateurs sur la façon de transférer et de contrôler la musique de l’iPhone vers le HomePod.

Guide sur la façon de passer de l’iPhone au HomePod avec iOS 16.3

Le transfert d’iPhone à HomePod n’est pas une nouvelle fonctionnalité. En fait, il est disponible depuis le HomePod d’origine, qui a été abandonné en 2021. Avec le HomePod mini, la fonctionnalité fonctionne encore mieux et plus précisément, grâce à la puce U1. Tout ce que vous avez à faire est d’approcher votre iPhone de votre HomePod pour transférer une chanson, un podcast ou un appel.

Pour aider les utilisateurs à se familiariser avec cette fonctionnalité, Apple a inclus un nouveau guide dans iOS 16.3 qui montre aux propriétaires de HomePod comment procéder.

Désormais, ceux qui ont un HomePod configuré dans leur compte verront ce nouveau guide après la mise à jour vers iOS 16.3 (qui est actuellement en version bêta). iOS explique que les utilisateurs peuvent rapprocher leur iPhone de leur HomePod pour voir les commandes de lecture ou pour déplacer l’audio entre les appareils. Voici ce que dit le système :

Rapprochez l’iPhone du HomePod pour afficher les commandes ou, lors de la lecture de musique, pour déplacer la musique entre l’iPhone et le HomePod. Vous pouvez à nouveau rapprocher l’iPhone du HomePod plus tard pour afficher les commandes ou transférer de la musique.

C’est un petit changement, mais en même temps, cela aide les utilisateurs à en savoir plus sur ce qu’ils peuvent faire avec le HomePod. Plus tôt ce mois-ci, la société a étendu la disponibilité du HomePod mini à trois autres pays : la Suède, la Finlande et la Norvège. Apple a également confirmé que le HomePod mini sera bientôt disponible en Afrique du Sud.

Selon des rumeurs, Apple prévoit d’introduire un nouveau modèle de HomePod en 2023. Des références à ce modèle ont été trouvées dans le code iOS 16 par Netcost-security.fr.

Lire aussi

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :