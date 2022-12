Les disques durs devraient atteindre 0,01 $ par gigaoctet d’ici la mi-2025

Tourné vers l’avenir : en tant qu’entreprise spécialisée dans le stockage en nuage et la sauvegarde de données, Backblaze a géré de nombreux disques durs au fil des ans. Après quelques calculs, un chiffre clair apparaît : le coût par gigaoctet est en baisse constante, et il atteindra bientôt un cap sans précédent.

Backblaze a conservé des enregistrements pour la plupart des disques durs utilisés dans son activité de stockage en nuage. Depuis 2009, la société basée à San Mateo a acheté 265 332 disques durs et a conservé des enregistrements méticuleux de chacun.

Comme l’a récemment révélé Andy Klein sur le blog officiel de l’entreprise, en 2009, le coût moyen par gigaoctet était de 0,11 $. En 2017, lors du premier test du coût des disques durs, Backblaze ne dépensait que 0,03 $ par gigaoctet. Aujourd’hui, alors qu’ils obtiennent principalement des unités de disque dur de 16 To, le coût de stockage est tombé à 0,014 $ par gigaoctet.

Les unités SSD basées sur la mémoire flash NAND sont peut-être devenues le moteur des dépenses de consommation et de l’amélioration des performances, mais les fidèles disques magnétiques ne sont pas encore démodés. Les disques durs sont toujours très populaires dans les centres de données et les environnements d’entreprise, car la technologie de stockage magnétique continue d’évoluer et les chiffres fournis par Backblaze montrent à quel point les disques durs sont (et continueront probablement d’être) plus pratiques que les plus grands modèles de SSD du marché.

De 2009 à novembre 2022, le coût du stockage magnétique a connu une baisse de 87,4 % par téraoctet. La plus forte réduction a été enregistrée au cours des cinq dernières années, avec une diminution de 56,36 % du coût par gigaoctet pour tous les disques. Cela équivaut à une baisse de 0,52 % par mois depuis janvier 2009.

Les fabricants trouvent de nouvelles façons d’entasser plus de plateaux dans le même design (form factor) standard de 3,5″, en trouvant comment augmenter la densité de stockage tout en améliorant la consommation d’énergie et les coûts de production.

Quand la course au prix le plus bas des disques durs prendra-t-elle fin ? Pour le moment, Backblaze fournit ce que la société pense être la prochaine étape de ladite course sans fond : à la mi-2025, les disques de 22 To et 24 To devraient avoir un coût moyen de 0,01 $ par gigaoctet. Et c’est un prix de vente stable et non un prix de vente, a déclaré la société.