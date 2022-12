Comment utiliser la fonctionnalité Apple Music Sing sur iPhone et iPad

Apple Music est une application de diffusion de musique riche en fonctionnalités disponible sur iPhone, iPad et autres appareils Apple. Aujourd’hui, Apple a publié une mise à jour très attendue du logiciel iOS 16.2 pour iPhone. Et la nouvelle mise à jour apporte l’expérience Karaoké à l’application Apple Music. La nouvelle fonctionnalité – Apple Music Sing, permet aux utilisateurs de chanter leurs chansons préférées dans l’application Apple Music. Lisez la suite pour savoir comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité Apple Music Sing sur votre iPhone et iPad.

Au moment de la rédaction, des dizaines de millions de chansons sur Apple Music sont compatibles avec la nouvelle fonctionnalité Apple Music Sing, la prise en charge de la fonctionnalité devrait être étendue à davantage de chansons à l’avenir. Avec l’introduction de la nouvelle fonctionnalité, l’application Musique prend en charge plus de 50 nouvelles listes de lecture axées sur « toutes les chansons, duos, refrains et hymnes épiques qui ont poussé les gens du monde entier à chanter ».

La fonction Apple Music Sing tire parti des paroles en temps réel sur l’application musicale pour permettre aux utilisateurs de chanter sur leurs chansons préférées avec des voix réglables, des voix de fond et une vue en duo.

Voici les détails de chaque nouvelle fonctionnalité de l’application Apple Music.

Voix ajustables : les utilisateurs ont désormais le contrôle sur les niveaux vocaux d’une chanson. Ils peuvent chanter avec la voix originale de l’artiste, prendre la tête ou la mélanger sur des millions de chansons du catalogue Apple Music.

Paroles en temps réel : les utilisateurs peuvent chanter leurs chansons préférées avec des paroles animées qui dansent au rythme de la voix.

Voix de fond : les lignes vocales chantées simultanément peuvent s’animer indépendamment de la voix principale pour faciliter le suivi des utilisateurs.

Affichage en duo : plusieurs chanteurs s’affichent sur les côtés opposés de l’écran pour faciliter la lecture de duos ou de pistes à plusieurs chanteurs.

La fonctionnalité Apple Music Sing n’est pas compatible avec tous les iPhone fonctionnant sous iOS 16.2, à la place, la fonctionnalité est disponible pour l’iPhone 11 ou les modèles plus récents. La fonctionnalité est également compatible avec certains iPad ainsi qu’avec l’Apple TV.

Voici la liste complète des iPhones, iPads et Apple TV prenant en charge la fonction Apple Music Sing.

iPhone :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (troisième génération)

iPad :

iPad Pro 12,9 pouces (cinquième génération et versions ultérieures)

iPad Pro 11 pouces (troisième génération et versions ultérieures)

iPad Air (quatrième génération et versions ultérieures)

iPad (neuvième génération et versions ultérieures)

iPad Mini (sixième génération)

Apple TV:

Ainsi, si vous possédez l’un de ces appareils compatibles, vous pouvez profiter de la nouvelle fonctionnalité Apple Music Sing, voici comment vous pouvez l’utiliser sur votre appareil. Les étapes sont les mêmes sur iPhone et iPad.

Comment utiliser la fonctionnalité de type karaoké Apple Music Sing sur iPhone et iPad

La fonctionnalité Apple Music Sing est déjà disponible sur les iPhones et iPads fonctionnant sous iOS 16.2 et iPadOS 16.2 et versions ultérieures également. Si votre iPhone ou iPad fonctionne sur l’ancienne version, mettez-le à jour avec la dernière version du logiciel. Si vous utilisez déjà la dernière version du logiciel, vous pouvez suivre ces étapes pour activer la fonction Apple Music Sing de type karaoké dans l’application Apple Music.

Ouvrez l’application Apple Music sur votre iPhone ou iPad. Trouvez la chanson que vous voulez écouter, appuyez maintenant dessus pour l’ajouter à la file d’attente. Avant d’y jouer, appuyez sur le bouton des paroles (une icône avec un guillemet) disponible en bas de l’écran. Vous verrez maintenant une nouvelle icône (avec un microphone et des étoiles) s’afficher au-dessus de la barre de progression tape dessus. Il n’apparaîtra que sur les chansons compatibles avec la fonction Apple Music Sing. Touchez et maintenez l’icône puis faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour régler le volume de la voix. Si vous souhaitez le désactiver, appuyez simplement sur le curseur. C’est ça.

Apple dépose cette fonctionnalité utile sur l’iPhone juste avant les fêtes de fin d’année. Si vous aimez chanter des chansons, vous devriez essayer la nouvelle fonctionnalité Apple Music Sing sur votre iPhone ou iPad.

Si vous avez encore une question sur l’utilisation de la fonctionnalité Apple Music Sing sur un iPhone exécutant iOS 16, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

