Native Union lance le « tout premier » câble à double tête Lightning et USB-C

Native Union propose aujourd’hui un nouveau câble intelligent qui, selon lui, est le « tout premier » avec une conception Lightning et USB-C à double tête pour simplifier votre configuration Apple. Voici tous les détails sur le nouveau Belt Cable Duo.

Au fil des ans, un certain nombre d’entreprises ont lancé des câbles qui utilisent différents adaptateurs pour s’allumer et s’éteindre pour un effet similaire avec un seul câble. Cependant, ce nouveau design semble plus homogène que tout ce que nous avons vu pour un multi-câble dans un seul produit.

Voici comment Native Union décrit le Belt Cable Duo :

« Sans avoir à attacher et à détacher différents adaptateurs, notre conception exclusive à tête unique et notre mécanisme à broches métalliques permettent de basculer entre les connecteurs en un seul mouvement rapide. Et pour ne pas passer inaperçu, il est fabriqué à partir de matériaux durables.

Une remarque importante, vous ne pouvez pas charger deux appareils simultanément, vous devrez choisir le côté que vous souhaitez utiliser.

Caractéristiques du câble de ceinture Duo

Le seul câble dont vous aurez besoin : synchronisez et chargez tous vos appareils avec un seul câble 2 en 1 puissant

Prend en charge la livraison d’alimentation à grande vitesse jusqu’à 60 W pour les ordinateurs portables de type C et charge rapidement votre iPhone jusqu’à 50 % en moins de 30 minutes.

Votre câble le plus durable jamais conçu avec un tressage renforcé et un noyau en fibre d’aramide ultra-résistant

Fabriqué mieux pour la Terre avec une construction innovante et respectueuse de l’environnement : tressage en PET 100 % recyclé, boîtiers recyclés (100 % rTPU et 20 % rTPE) et bracelet en cuir reconstitué à 75 % recyclé

Technologie brevetée Slide Lock pour basculer rapidement et en toute sécurité entre les connecteurs

Ne vous emmêlez pas avec le bracelet en cuir reconstitué recyclé

Connecteur certifié Apple MFi

Disponible en Cosmos (noir avec accent blanc), Zebra et Kraft (moutarde)

Le Belt Cable Duo est maintenant disponible directement auprès de Native Union pour 49,99 $.

