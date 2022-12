Comment activer « Mises à jour plus fréquentes » pour les activités en direct dans iOS 16.2

Une fonctionnalité intéressante sous le radar à venir sur iPhone avec iOS 16.2 est la possibilité de personnaliser les activités en direct pour des « mises à jour plus fréquentes ». Mais même si la capacité est précieuse, vous ne voudrez peut-être pas qu’elle soit activée pour toutes les applications disponibles, plus d’informations ci-dessous. Voici comment activer les mises à jour plus fréquentes des activités en direct sur iPhone.

Mon collègue Filipe a découvert pour la première fois la nouvelle personnalisation des activités en direct lors de la sortie de la version bêta initiale d’iOS 16.2, c’est-à-dire avant que la fonctionnalité n’apparaisse dans les paramètres.

Désormais, dans iOS 16.2 RC et la version publique attendue cette semaine, vous pouvez trouver la bascule pour activer les activités en direct « Mises à jour plus fréquentes » sur iPhone.

Voici comment Apple le décrit : « Autoriser des mises à jour plus fréquentes vous permet de voir plus d’informations en temps réel, mais peut vider votre batterie plus rapidement. »

Assurez-vous que vous êtes exécutant iOS 16.2 (installez la bêta gratuite si vous ne voulez pas attendre) Ouvrez le Application Paramètres sur votre iPhone Balayez vers le bas et choisissez une application avec prise en charge des activités en direct (en utilisant l’application TV ci-dessous) Remarque : les développeurs doivent créer une prise en charge de la fonctionnalité, il peut donc s’écouler un certain temps avant que l’option ne s’affiche pour les applications tierces après la sortie publique d’iOS 16.2. Choisir Activités en direct Appuyez sur le basculer à côté de Mises à jour plus fréquentes Les activités en direct devront être autorisées à voir la nouvelle option L’utilisation de la fonction videra votre batterie plus rapidement, vous voudrez peut-être faire attention au nombre d’applications pour lesquelles vous l’activez.

Voici à quoi cela ressemble pour trouver la fonctionnalité de l’application TV d’Apple :

Alors que l’option Activités en direct « Mises à jour plus fréquentes » s’affiche pour la propre application TV d’Apple, je ne l’ai pas encore vue pour une application tierce. Attendez-vous à ce que les développeurs en lancent le support au cours des prochaines semaines.

Fait intéressant, dans iOS 16.2 RC, les mises à jour plus fréquentes sont activées par défaut pour l’application TV d’Apple.

