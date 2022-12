Une étude montre que les travailleurs à distance sont de plus en plus engagés, et non moins engagés

La vue d’ensemble : la réaction contre l’essor du travail à distance était probablement inévitable. Certains partisans du retour au bureau affirment que les employés distants deviennent moins engagés avec le temps, mais une étude récente suggère le contraire. Il fournit également quelques conseils possibles pour améliorer le travail à distance.

Une analyse récente de millions de réunions par téléconférence suggère que les travailleurs à distance ont accru leur engagement avec leurs collègues entre 2020 et 2022, contrairement aux hypothèses précédentes. Les résultats ont des limites mais montrent que les interactions du travail à domicile ont changé au fil du temps sans diminuer la fréquence.

La société d’analyse de téléconférence et de collaboration Vyopta a comparé les réunions à distance au cours des six semaines d’avril à la mi-mai en 2020, 2021 et 2022. La société a collecté les métadonnées des conférences Zoom, Microsoft Teams et Webex de 10 grandes entreprises mondiales. L’analyse a montré qu’au cours de ces trois années, les entreprises sont généralement passées à la tenue d’un plus grand nombre de réunions courtes avec un plus petit nombre d’employés.

De 2020 à 2022, les entreprises observées ont augmenté le nombre de téléconférences de 60 %, passant d’une moyenne de cinq à huit réunions hebdomadaires par employé. Cependant, ces sessions sont devenues 25% plus courtes, passant d’une moyenne de 43 à 33 minutes. De plus, le nombre de participants a diminué de moitié, passant de 20 à 10. Vyopta attribue ces changements à l’augmentation des rencontres spontanées en tête-à-tête au cours de la période observée.

Les métadonnées indiquaient à Vyopta quelles réunions étaient programmées sur les calendriers et lesquelles utilisaient des fonctions telles que « Meet Now » de Microsoft Teams. En 2020, 17 % des discussions avec les employés étaient en tête-à-tête et 17 % étaient impromptues. En 2022, 42 % étaient en tête-à-tête et 66 % étaient spontanés. Vyopta suppose que ces réunions pourraient reproduire des interactions en personne fréquentes mais brèves dans les bureaux.

L’étude a également montré que les employés qui ont fini par quitter les entreprises étaient moins engagés dans les réunions à distance. Ils ont participé à 67 % d’interactions individuelles spontanées en moins, à 22 % de réunions individuelles planifiées en moins et à 20 % de réunions de groupe en moins.

Les données indiquent que l’engagement à distance est essentiel à la rétention des employés pour les entreprises comptant de nombreux travailleurs à distance. Vyopta suggère aux entreprises d’essayer de renforcer les interactions avec les travailleurs qui semblent s’éloigner, idéalement par le biais de conversations ouvertes sur les raisons pour lesquelles ils se désengagent.

La principale limitation de l’analyse de Vyopta est qu’elle ne voit que les interactions à distance. Par conséquent, il ne peut rendre compte du retour au bureau ou de l’émergence du travail hybride pour une comparaison équitable. L’étude ne peut pas non plus prouver ou réfuter le nombre de travailleurs à distance qui ont simulé un engagement pour avoir l’air occupé.

L’entreprise a utilisé ses données pour offrir quelques suggestions pour améliorer la téléconférence. Vyopta a déclaré que les entreprises employant des travailleurs à distance devraient s’assurer que les horaires des employés se chevauchent, mais dans des limites raisonnables, car certains employés pourraient se trouver dans des fuseaux horaires très différents. Ils ne devraient pas non plus imposer la visioconférence, car les interactions uniquement audio peuvent améliorer les liens sociaux et prévenir la « fatigue du Zoom ».