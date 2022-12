Comment verrouiller l’écran YouTube sur iPhone et Android [Guide]

C’est ennuyeux lorsque nous touchons accidentellement l’écran en regardant une vidéo YouTube, et la prochaine chose que nous voyons est qu’une autre vidéo est en cours de lecture ou qu’une autre action a déclenché la mise en pause de la lecture de la vidéo. Et pour éviter les touches accidentelles, nous pouvons verrouiller l’écran tout en regardant n’importe quoi sur YouTube. Voici comment verrouiller l’écran YouTube sur les téléphones iPhone et Android.

En tant que parent de jeunes enfants, il y a eu des moments où vous avez peut-être remis votre téléphone à vos enfants pour regarder du contenu conçu pour eux. Cependant, lorsque vous récupérez le téléphone, vous avez soit trop d’applications ouvertes, soit une autre vidéo en cours de lecture sur YouTube, vos applications placées partout, ou peut-être même ont-elles été supprimées. Cela peut devenir très ennuyeux.

Si tel est le cas, vous pouvez résoudre ce problème immédiatement ! Oui, il existe en effet un moyen de verrouiller l’écran de votre appareil lorsque votre enfant regarde une vidéo YouTube ou d’ailleurs n’importe quelle vidéo sur n’importe quelle plateforme. Que vous utilisiez un appareil Android ou un appareil iOS, vous pouvez verrouiller l’écran.

Ainsi, quelle que soit la raison de votre décision de verrouiller l’écran pendant la vidéo YouTube, vous pouvez suivre ce guide détaillé. Nous avons répertorié les étapes que vous pouvez suivre pour verrouiller l’écran des appareils Android et iOS séparément. Lisez ceux qui vous concernent.

Comment verrouiller l’écran YouTube sur Android

Étant donné que la plupart des téléphones sont aujourd’hui dotés d’une capacité tactile, des contacts accidentels sont susceptibles de se produire dans les téléphones. Dans les smartphones, les appareils Android et iOS sont les plus populaires. Vous utilisez un appareil Android ? Eh bien, vous pouvez maintenant facilement verrouiller l’écran YouTube. Suivez simplement ces étapes simples. Cela fonctionnera sur presque tous les appareils Android, quelle que soit la version d’Android sur laquelle votre appareil fonctionne. Nous utiliserons une application tierce car il n’y a pas d’option intégrée disponible pour verrouiller et déverrouiller facilement le toucher de l’appareil.

Télécharger Touch Blocker

Lancez Google PlayStore sur votre appareil Android. Appuyez sur la barre de recherche en haut de l’application et saisissez Bloqueur tactile. L’application aura une icône bleue avec un cadenas blanc à l’intérieur. Une fois que vous avez trouvé l’application, appuyez maintenant sur le bouton d’installation. Ensuite, appuyez sur le bouton qui dit Ouvert. L’application Touch Blocker va maintenant être lancée.



Configurer l’application Touch Blocker

Une fois l’application installée et ouverte, il est temps d’ajuster quelques paramètres pour que l’application fonctionne correctement.

Appuyez d’abord sur la bascule qui dit Activer les notifications. Vous en avez besoin pour pouvoir facilement activer ou désactiver le verrouillage de l’écran lorsque vous regardez YouTube.

Ensuite, vous pouvez ajuster les autres paramètres tels que ce qui doit être fait lorsque vous recevez des appels téléphoniques, etc.

Afin de déverrouiller le verrouillage de l’écran, vous pouvez sélectionner la bascule qui dit d’appuyer deux fois sur l’icône de verrouillage pour déverrouiller. Une autre option sera de le désactiver à partir du panneau de notification.



Et c’est ainsi que vous pouvez configurer le verrouillage de l’écran sur votre appareil Android. Pour activer le verrouillage de l’écran, lancez l’application YouTube et lisez la vidéo souhaitée. Maintenant, balayez du haut pour ouvrir le panneau des notifications. Appuyez simplement sur la notification du bloqueur tactile et le verrouillage de l’écran est maintenant activé.

Comment verrouiller l’écran YouTube sur iPhone

Heureusement, dans le cas de l’iPhone, vous n’avez pas besoin d’installer ou de télécharger d’applications tierces. Les iPhones sont livrés avec une fonction d’accès guidé que nous utiliserons dans ce guide. Vous pouvez suivre ces étapes pour activer le verrouillage d’écran pour YouTube sur votre iPhone.

Lancez le Réglages app sur votre iPhone depuis l’écran d’accueil. Faites défiler vers le bas et sélectionnez le Accessibilité option.

Avec le menu Accessibilité ouvert, faites défiler et appuyez sur l’option Accès guidé.

Tapez sur le Paramètres de code d’accès > Définir le mot de passe d’accès guidé.

Il vous sera demandé d’entrer votre mot de passe deux fois. Une fois que vous avez fait cela, fermez l’application Paramètres. Lancez le Youtube app et lire la vidéo souhaitée. Pendant la lecture de la vidéo appuyez sur le bouton de verrouillage trois fois. Si votre iPhone a le bouton d’accueil, appuyez trois fois sur le bouton d’accueil. Un message apparaîtra sur votre écran. Appuyez sur Accès guidé. L’écran sera maintenant verrouillé et vous pourrez regarder YouTube avec le verrouillage de l’écran activé.

Pour sortir du verrouillage de l’écran de votre iPhone, appuyez sur le bouton de verrouillage ou sur le bouton d’accueil (si votre iPhone a le bouton d’accueil) et entrez le mot de passe que vous avez été invité à créer pour un accès guidé. Une fois le mot de passe saisi, votre écran sera désormais déverrouillé et vous pourrez utiliser l’écran comme vous le feriez normalement.

Pouvez-vous verrouiller l’écran YouTube sur le PC

Vous seriez intéressé de savoir si vous pouvez également verrouiller l’écran Youtube sur PC. Eh bien, nous allons partager ici la réponse qui peut vous aider avec vos questions ou vos doutes.

La réponse courte sera NON, car les navigateurs tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge et d’autres navigateurs ne prennent pas en charge le verrouillage de YouTube. Étant donné que sur PC, il y a moins de risques de toucher ou de cliquer accidentellement, le verrouillage de YouTube ne sera pas votre priorité. Dans le cas où une méthode de travail est trouvée, nous essaierons de la partager avec vous dans cet article ou via un nouveau guide.

Astuce YouTube

Si vous souhaitez éviter les contacts accidentels, vous souhaitez également désactiver la rotation automatique. Si la rotation ou l’orientation automatique est activée, vous pouvez la désactiver sur votre iPhone et votre téléphone Android. Pour plus de conseils YouTube, vous pouvez suivre cette balise.

Verrouiller l’écran YouTube

Le verrouillage de l’écran YouTube sur Android est possible via des applications tierces. Et les utilisateurs d’iPhone peuvent utiliser l’accès guidé. Et pour PC, vous ne pourrez pas verrouiller l’écran car vous utiliserez YouTube sur un navigateur.

Et ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez verrouiller l’écran Youtube sur votre Android ainsi que sur votre iPhone. Nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre comment verrouiller l’écran sur YouTube ou même sur toute autre application de plate-forme vidéo lorsque vous confiez l’appareil à vos enfants. En cas de questions ou de requêtes, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

