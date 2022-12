Bayonetta 3 inclut une démo secrète de Bayonetta Origins : nous vous expliquons comment la débloquer

Les Game Awards 2022 nous ont laissé, parmi leurs nombreuses annonces, une surprise inattendue comme le nouveau titre de la saga Platinum, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, une préquelle de la trilogie Witch of Umbra. Il sortira sur Nintendo Switch le 17 mars, et si quelqu’un se demande si on peut l’essayer grâce à une démo, la réponse est oui. Et pas seulement : il s’avère qu’il existe déjà et qu’il était caché dans Bayonetta 3, voulez-vous le débloquer ?

Comment débloquer la démo de Bayonetta Origins

Certains utilisateurs ont trouvé la démo par eux-mêmes, bien qu’avant l’annonce du titre, ils ne pouvaient pas imaginer de quoi il s’agissait vraiment. Cependant, la plupart ne sont même pas au courant de tout cela, sauf que la façon d’accéder au contenu est quelque peu tirée par les cheveux. Ci-dessous, nous vous indiquerons les étapes à suivre.

La première chose est de terminer l’histoire de Bayonetta 3, car ce n’est qu’alors qu’il est possible d’accéder à l’objet nécessaire. C’est un livre ancien disponible dans la boutique de Rodin. Une fois que vous l’aurez en votre possession, vous verrez qu’il apparaît comme un objet décoratif sur l’écran qui vous permet de sélectionner les niveaux. Cependant, il y a autre chose : essayez de lui lancer une fléchette et vous découvrirez que sa fonction va au-delà de la décoration. Cependant, le livre est fermé, pour l’instant…

Le problème est que pour enfin accéder à la démo, il faut trouver 3 clés à utiliser dans le livre précité. Ils sont cachés dans les chapitres 1, 4 et 13. Dans la vidéo suivante de l’utilisateur YouTube Kakuchopurei, vous pouvez facilement localiser leur emplacement. Ce qu’il y a dedans est enfin une démo pour Bayonetta Origins : Cherry and the Lost Demon, et non un simple extra comme on le pensait avant son annonce au gala The Game Awards 2022.

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, le jeu sera mis en vente le 17 mars 2023 exclusivement sur Nintendo Switch. Ici vous pouvez voir sa bande-annonce.

Source | Bayonetta 3, Kakuchopurei