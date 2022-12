Les chiffres les plus impressionnants d’Androids 19 et 20 : quand tout a changé dans Dragon Ball Z

Il y a un moment pour l’histoire dans Dragon Ball Z, et c’est quand Trunks apparaît, détruit Freezer et Cold avec son épée et explique à Goku qui il est et ce qui va se passer. Lorsque le fils de Vegeta raconte le terrible avenir qui attend la planète, les combattants Z s’entraînent pour se préparer. Mais le moment venu, il s’avère que les androïdes auxquels ils sont confrontés ne sont pas ceux auxquels ils s’attendaient. Comme le dit Trunks, quelque chose a changé. C’était la manière de Toriyama d’avertir que jouer avec le voyage dans le temps pouvait changer le cours des choses. Et c’est arrivé dans la série.

Les deux premiers androïdes à apparaître avaient 19 et 20 ans, une création du docteur Gero et du scientifique lui-même. Les deux ont fait des ravages, mettant presque fin à la vie de Yamcha et menant à l’un des meilleurs arcs de tout Dragon Ball. Pour cette raison, tôt ou tard, des personnages devaient arriver qui rendaient hommage à ces deux personnages, non pas aussi protagonistes que d’autres, mais qui apparaissent plutôt avec un design et un produit très soignés. Les chiffres Ichibansho sont incroyables.

Si nous commençons avec Android 19, nous verrons qu’il s’agit d’une pièce très généreuse, mesurant 26 centimètres et pesant le sien. Il fait partie de la collection Ichibansho conçue pour être collectionnée avec d’autres de sa série, et dans ce cas il se distingue par sa taille imposante et par les détails de la maison : les vêtements sont parfaitement recréés et à la fois le volume du pantalon et le les épaules nous permettent de rappeler parfaitement l’androïde froid qui s’est prosterné devant nous à la télévision il y a des années.

Si vous aimez ces figurines ou d’autres, consultez le catalogue Dragon Ball sur Banpresto.es

Les couleurs sont fidèles à ce que nous avons vu dans l’anime et sa pose, calculatrice et regardant de côté, est exactement la même que celle que nous avons vue alors qu’ils cherchaient une proie avec le médecin. Conformément aux attentes, nous voyons à quel point les chaussures et les finitions de son gilet ou de son casque sont une recréation parfaite du personnage qui a fini par être détruit aux mains de Vegeta.

Docteur Gero ou Android ?

Si on passe à l’autre chiffre que l’on peut vous montrer, Doctor Gero auto-transformé en Android 20 brille également de sa propre lumière au niveau des finitions. Dans ce cas, son poids est plus modéré, car il n’est pas aussi large ou rond que le 19, mais au contraire il maintient une hauteur similaire de 25 centimètres et se distingue par le travail sur le visage : toutes les rides, les proportions du la zone des sourcils et des oreilles, la moustache détaillée et le regard froid et calculateur, dans son cas vers l’autre côté, font de lui la figure du médecin le plus fidèle à l’œuvre originale sans aucun doute.

A cela s’ajoute le fait qu’il a ses énormes cheveux qui tombent en arrière et le chapeau du ruban rouge qui peut être enlevé pour voir cette scène mythique de sa tête transparente avec le cerveau à l’intérieur. C’est un petit détail qui est apprécié et qui montre le soin avec lequel cet Ichibansho a été fabriqué.

Côté corps, les finitions suivent dans le sillage d’Android 19 avec le pantalon et son volume, avec les chaussures immaculées et tout ce qui touche à la partie haute avec le gilet et les manches parfaitement recréés. Il n’y a pas un détail qui échappe au design de cette figurine.

Les deux pièces ont une grande qualité et taille dans la série Ichibansho, qui se distinguent par leurs nuances et leurs textures qui recherchent une fidélité maximale. Dans le cas d’Android 19, son prix est de 119,79 euros, tandis qu’Android 20 est au prix de 99,22 euros. Si vous aimez ces figurines ou d’autres, vous pouvez consulter la collection de figurines Dragon Ball de Banpresto sur ce lien.