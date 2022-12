AVM Fritz Repeater 6000 : Voici comment configurer un réseau maillé avec lui

Si un répéteur coûte presque aussi cher qu’un routeur, la question légitime se pose : que propose un appareil haut de gamme comme le Fritz Repeater 6000 d’AVM ? L’amplificateur de signal est une technologie impressionnante qui renforce votre réseau Wi-Fi domestique et l’équipe du Wi-Fi 6. Le Wi-Fi maillé est également possible. Il en résulte un réseau domestique plus intelligent, plus rapide, plus stable et plus vaste. Cependant, cela nécessite une Fritzbox. Avec un routeur AVM, la configuration est exceptionnellement simple et intuitive. C’est impressionnant.

L’AVM Fritz Repeater 6000 est aussi cher qu’un routeur. (Photo: Netcost)

Intégrez AVM Fritz Repeater 6000 dans le WLAN maillé

Dans mon cas, j’ai connecté l’AVM Fritz Repeater 6000 à ma Fritzbox 7490 (obsolète) et une Fritzbox 5590 Fibre fournie par AVM à des fins de test. Avantage du deuxième routeur : ici, vous pouvez exploiter pleinement le potentiel du Wi-Fi 6, car le 5590 Fiber et le Fritz Repeater 6000 ont tous deux la norme actuelle. Le 7490 ne prend en charge que le WLAN AC (2,4 GHz et 5 GHz). Mais comme de nombreux routeurs AVM ces dernières années, il est également compatible avec le maillage.

Le répéteur n’est pas livré avec beaucoup. Mais le guide de démarrage rapide est suffisant pour configurer l’appareil facilement. (Photo: Netcost)

Voici comment cela fonctionne via WiFi :

Placez le Fritz Repeater 6000 près de votre Fritzbox pour la configuration initiale. Connectez le répéteur à l’alimentation électrique et attendez que le voyant Connect de l’appareil commence à clignoter (cela prend environ une minute). Appuyez et maintenez le bouton de connexion sur le prolongateur pendant 1 seconde. Une fois relâché, il devrait clignoter rapidement. Appuyez sur le bouton de connexion (WPS ou Connect/WPS) de votre Fritzbox dans les deux minutes et maintenez-le enfoncé brièvement. Dès que les LED d’intensité du signal s’allument sur le Fritz Repeater 6000, la connexion est établie.

Configuration via LAN :

Dans le cas d’un câblage de réseau domestique plus complexe, il peut être judicieux de connecter des routeurs et des répéteurs via LAN. Pour activer Mesh lors de la configuration, procédez comme suit :

Connectez le routeur et le répéteur l’un à l’autre à l’aide d’un câble LAN. Allumez le répéteur. Dès que les voyants de connexion et de qualité de connexion s’allument, appuyez sur le bouton de connexion. Le voyant Connect clignote rapidement. Appuyez sur le bouton de connexion (WPS ou Connect/WPS) de votre Fritzbox dans les deux minutes et maintenez-le enfoncé brièvement. Dès que les LED d’intensité du signal s’allument à nouveau sur le Fritz Repeater 6000, la connexion maillée est établie.

Que ce soit WLAN ou LAN – le répéteur reprend automatiquement les paramètres du routeur et crée un réseau maillé. Il n’est même pas absolument nécessaire de se connecter à l’interface utilisateur de Fritzbox pour configurer d’autres options.

C’était rapide. Le Fritz Repeater 6000 est connecté au maillage et prêt à l’emploi. (Capture d’écran) Dans l’aperçu du maillage de l’interface utilisateur, vous pouvez voir quels terminaux sont connectés au répéteur. Dans ce cas aucun. (Capture d’écran)

Un réglage plus fin n’est nécessaire qu’en cas de difficultés d’utilisation quotidienne…

problèmes et solutions

Si votre Fritzbox est correctement configurée, vous n’avez vraiment rien à faire après avoir connecté le répéteur. Si vous rencontrez des problèmes avec le Fritz Repeater 6000, vous pouvez essayer ce qui suit :

Bouton de connexion : Selon votre modèle de Fritzbox, le bouton WPS (WPS indique Wi-Fi Protected Setup) est marqué différemment. Connect / WPS, WPS, WLAN ou WLAN WPS est souvent mentionné. Vous devez également appuyer et maintenir ce bouton sur le dessus du routeur pendant une seconde sur un appareil et 6 secondes sur l’autre.

Ou : Accédez à l’interface Fritzbox. Sous WLAN -> Sécurité -> Connexion rapide WPS, vous déclenchez manuellement le mode de couplage.

Le bouton de connexion sur le répéteur ne peut pas être négligé. (Photo: Netcost)

Qualité de la connexion : Si vous n’êtes toujours pas satisfait de la qualité de la réception WiFi malgré le répéteur, l’un des plus grands défis commence : trouver le meilleur emplacement. Les LED de qualité du signal sur le devant aident ici. Ils sont un indicateur utile.

Alternativement, l’application Fritz!App WLAN est disponible pour Android et iOS. Dans l’application, vous pouvez faire évaluer la position de votre répéteur sous « Mes répéteurs ». Pratiquement.

Les LED de connexion indiquent la qualité de la connexion au routeur. Cela facilite la recherche du bon emplacement. (Photo: Netcost)

Mises à jour : AVM est connu pour maintenir ses propres produits depuis longtemps. Il est conseillé de vérifier régulièrement les routeurs et les répéteurs pour les mises à jour.

Conseil : Vous pouvez également les mettre à jour indépendamment. Dans l’interface utilisateur du routeur, accédez à Système -> Mise à jour -> Mise à jour automatique -> Étape 3 (installer automatiquement). Ce paramètre s’applique à tous les périphériques réseau AVM du maillage.

Immédiatement après l’installation, une note indiquait qu’une mise à jour était disponible pour le répéteur. (Capture d’écran)

Paramètres : afin d’éviter les problèmes de vitesse et de connexion en général, vous devez tenir compte des aspects suivants dans les paramètres du routeur :

Nom du réseau radio sans fil visible (WLAN -> réseau sans fil) : activer, sinon certains appareils ne peuvent pas établir de connexion.

Dénomination différente des réseaux radio sur 2,4 et 5 GHz (WLAN -> réseau sans fil) : n’activez que si vous souhaitez explicitement la déconnexion. Mieux vaut le désactiver pour laisser Fritzbox et le répéteur décider quelle bande de fréquence est idéale pour les appareils connectés.

Définir automatiquement les paramètres du canal radio (WLAN -> canal radio) : La Fritzbox reconnaît automatiquement le bon canal radio et le change automatiquement si nécessaire.

Supprimer du maillage et réinitialiser : Si vous souhaitez supprimer le Fritz Repeater 6000 du maillage, accédez à Réseau domestique -> Maillage. Faites défiler vers le bas pour trouver « Tous les appareils actifs dans le réseau domestique ». Cliquez sur Détails du répéteur 6000. En bas de la page, vous pouvez supprimer le répéteur du maillage ou le réinitialiser aux paramètres d’usine.

Utiliser Fritz Repeater 6000 sans Fritzbox

Vous pouvez également connecter le Fritz Repeater 6000 à des routeurs d’autres fabricants via LAN ou WLAN. Le moyen le plus rapide consiste également à coupler à l’aide du bouton WPS. AVM fournit de plus amples informations sur le site Web spécialement mis en place.

Les ports LAN à l’arrière sont utiles dans de nombreux cas dans le réseau domestique. (Photo: Netcost)

N’oubliez pas que le Fritz Repeater 6000 ne peut configurer un réseau maillé qu’avec un routeur AVM. Sinon, c’est un répéteur « normal » qui a aussi beaucoup à offrir avec ses trois unités sans fil et ses deux ports LAN (1 x 2,5 gigabit, 1 x 1 gigabit).

Dans les paramètres de l’interface utilisateur du répéteur, par exemple, vous pouvez sélectionner spécifiquement les réseaux WiFi que vous souhaitez booster. Sans maillage actif, vous effectuez de nombreux réglages dans les options du répéteur afin de configurer de manière optimale l’amplificateur pour votre réseau domestique. Mais une chose est claire : vous n’exploitez tout le potentiel qu’avec un routeur AVM.

Points forts du Fritz Repeater 6000

Un petit « wow » s’est échappé de mes lèvres lorsque j’ai installé le Fritz Repeater 6000 chez ma voisine – elle habite un étage en dessous de moi. Il utilise mon réseau WLAN pour Internet, le Fritz Repeater 600, beaucoup plus petit, provoque des interruptions occasionnelles du streaming en raison de la distance. Pour le 6000, en revanche, plus rien ne semble être un problème : Des connexions rapides, selon mon voisin aussi des téléchargements plus rapides et simplement une amélioration notable me montrent : Le Fritz Repeater 6000 augmente considérablement la portée par rapport à un répéteur beaucoup moins cher. Le tri-bande 4×4 (2 x 5 GHz / 1 x 2,4 GHz) le permet.

La haute vitesse fournie par le Fritz Repeater 6000 est également forte. (Capture d’écran)

De plus, AVM prouve une fois de plus à quel point il peut être facile à mettre en place. Le maillage réduit à nouveau considérablement la difficulté pour les profanes, car vous n’avez pas à configurer le répéteur séparément. Les deux ports LAN du Fritz Repeater 6000 vous permettent de connecter des périphériques réseau câblés pour lesquels vous auriez autrement dû poser plusieurs mètres de câble au routeur.

Caractéristiques techniques AVM Fritz Répéteur 6000 Point d’accès WLAN : 2 400 Mbit/s (5 GHz) + 1 200 Mbit/s (2,4 GHz) Trois unités radio (tri-bande) : 2 x 5 GHz + 1 x 2,4 GHz LAN : 1 x 2,5 gigabits, 1 x gigabits Cryptage : WPA2 et WPA3 Puissance effective : environ 11 watts en moyenne

Et : en combinaison avec une Fritzbox actuelle telle que la 5590 Fiber, le répéteur prend en charge le Wi-Fi 6, à condition que cela soit déjà pertinent pour vous. Personnellement, j’apprécie l’interface utilisateur agréable, où l’on trouve rapidement les paramètres souhaités. Et la politique de mise à jour exemplaire d’AVM doit également être mentionnée comme un plus. Parce que cela s’applique également à tous les répéteurs du fabricant.

Qu’est-ce qu’un réseau maillé ?

Dans un réseau maillé, les routeurs et les amplificateurs de signal tels que le Fritz Repeater 6000 établissent un réseau dans votre maison dans lequel les appareils connectés tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables ou les téléviseurs intelligents ont un accès optimal au réseau domestique lui-même et à Internet. Un répéteur n’apparaît plus comme un point d’accès séparé, mais fait partie de l’ensemble du réseau WLAN. Dans le meilleur des cas, il n’y a qu’un seul nom (SSID) et une seule clé réseau. Votre smartphone peut basculer de manière transparente entre le répéteur et le routeur lorsque vous vous promenez d’une pièce à l’autre – vous ne remarquerez pas de baisse de vitesse car la qualité du signal ne se détériore pas.

Un certain nombre de fabricants vendent leurs propres solutions de maillage, malheureusement de nombreux produits ne sont pas compatibles entre eux. Cela indique également : vous ne pouvez pas utiliser un Fritz Repeater 6000 pour un WLAN maillé de TP-Link. Dans ce cas, le répéteur n’est « que » un prolongateur Wi-Fi classique. Nous verrons ailleurs la différence entre le Wi-Fi maillé et les extensions Wi-Fi.

Conclusion : les répéteurs et le WLAN maillé sont convaincants

Lors de mes expériences avec le Fritz Repeater 6000, j’ai été non seulement convaincu par la connexion de mon voisin à mon réseau WLAN, mais aussi par la portée en général. J’habite au dernier étage et j’étends mon réseau avec le répéteur afin de pouvoir couvrir au moins une partie du parc en face de chez moi. Par rapport à mon précédent Fritz Repeater 600, c’est une augmentation nette et surtout perceptible.

Le répéteur est actuellement à la fenêtre en direction d’un parc. Il peut aussi apporter un peu mon WLAN là-bas. (Photo: Netcost)

Le répéteur tri-bande se distingue par une performance étonnante, avec laquelle vous pouvez également atteindre des distances (légèrement) plus longues. Les ports LAN sont également pratiques, et la configuration simple grâce au WPS et à l’adoption automatique de tous les paramètres est parfaite. C’est aussi faisable pour les débutants.

Le Fritz Repeater 6000 est un véritable amplificateur haut de gamme et très cher, mais il est fortement recommandé aux utilisateurs exigeants. Surtout si vous possédez une Fritzbox (avec au moins FritzOS 7) et avez besoin d’une meilleure réception dans votre maison, l’achat en vaut vraiment la peine.

L’AVM Fritz Repeater 6000 est également disponible chez Euronics.