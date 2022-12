Le règlement du procès d’Apple permet aux développeurs de facturer jusqu’à 10 000 $ pour une application

En contexte : paieriez-vous 10 000 $ pour une application ? Probablement pas, mais la possibilité pour les développeurs de facturer ce montant est ajoutée par Apple. Cupertino dit que le changement est de donner aux développeurs plus de flexibilité dans la façon dont ils fixent le prix de leurs applications à l’échelle mondiale, même si c’était en fait l’une des conditions d’un recours collectif qu’Apple a réglé l’année dernière.

L’affaire a commencé en 2019 lorsque deux développeurs d’applications iOS ont déposé un recours collectif contre Apple. Ils ont affirmé que la société avait le monopole de la vente d’applications iOS et de services de distribution intégrés, soulignant la réduction très décriée de 30% qu’Apple prend sur toutes les ventes, les frais annuels de développement, le processus de révision et la capacité d’Apple à refuser. une application ou démarrez-la depuis le magasin, ne laissant aucune autre méthode aux consommateurs pour y accéder.

Apple a réglé le litige en 2021 en acceptant un paiement de 100 millions de dollars et plusieurs conditions, notamment l’augmentation du nombre de niveaux de prix pour les abonnements, les achats intégrés et les applications payantes de moins de 100 à plus de 500. Avec 25 jours avant le date limite, Apple a augmenté son nombre de points de prix à 900.

Le prix d’application le moins cher qu’Apple autorisera est de 0,29 $, contre 0,49 $ pour les abonnements et 0,99 $ pour les applications payantes. La société introduit également des paliers de prix de 10 c, 50 c, 1 $, 5 $, 10 $ et 100 $, qui augmentent en fonction des fourchettes de prix des applications. De plus, nous ne verrons plus toutes les applications au prix de « .99 » à la fin, car Apple permet aux développeurs d’offrir des prix arrondis tels que 0,90 $, 0,95 $ et 1,00 $.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, les développeurs peuvent facturer jusqu’à 10 000 $ pour une application, contre 1 000 $ auparavant. Cependant, il est difficile d’imaginer que nous verrons un autre développeur exploiter cela et publier quelque chose de similaire à l’application I Am Rich qui a frappé le magasin en 2008. Huit personnes auraient acheté l’application à 999,99 $, qui n’a rien fait d’autre que montrer une gemme rouge lorsqu’il est activé. Apple a supprimé l’application peu de temps après sa publication.

Les nouvelles options de tarification sont désormais disponibles pour les applications avec des abonnements renouvelables automatiquement. Ils s’étendront aux applications payantes et aux achats intégrés au printemps 2023.