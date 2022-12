Adieu les coquillages bleus : Mario Kart 8 Deluxe permet désormais de choisir et de retirer des objets des courses

Combien de fois avez-vous dit à vos amis que les coquillages bleus sont la pire chose dans Mario Kart ? Et que vous n’avez jamais imaginé un jeu dans lequel seuls des coquillages bleus peuvent être lancés ? Arrêtez les hypothèses, les rêves et les désirs parce que nous avons de la chance. Plus de cinq ans après son lancement, Mario Kart 8 Deluxe vient de sortir une nouvelle mise à jour gratuite qui permet de personnaliser les objets de chaque course, aussi bien pour les jeux en ligne que hors ligne.

Jouez uniquement avec les objets qui étaient disponibles dans le Super Mario Kart original, ou transformez la course en duel Bullet Bill. Adieu les turbos, ou les petits rayons qui nous rétrécissaient. Bon sang, revenons au plus haut degré de pureté possible et désactivons les pièces. Les possibilités sont infinies. Voici quelques exemples:

Extra Tracks Pass 3 – Mario Kart 8 Deluxe : Toutes les pistes

La mise à jour coïncide avec le pack DLC 3 de Mario Kart 8 Deluxe, qui est sorti aujourd’hui, le 7 décembre, et apporte 8 pistes supplémentaires aux 48 fournies en standard et aux 16 des deux premières extensions. C’est le troisième des six qu’il y aura, et avec lequel Nintendo sera aux portes des 100 circuits. L’épisode définitif de Mario Kart.

Les packs DLC peuvent être obtenus en étant abonnés à Nintendo Switch Online + Expansion Pack ou pour toujours, que nous soyons du service ou non, pour un prix de 24,99 euros. Voici les nouveautés de Mario Kart 8 Deluxe, parmi lesquelles se distinguent Path of the Maple pour Wii et Path of the Rainbow pour 3DS :